Futbola vēlēšanu sāga: Apelāciju komisija apstiprina pirms tam noraidītos kandidātus

Vairāk nekā mēnesi ilgusī Latvijas Futbola federācijas (LFF) vēlēšanu sāga ceturtdien, 21. maijā, noslēdzās, jo Apelāciju komisija apstiprināja visus kandidātus, kuri pirms tam saņēma atraidījumu, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Apelāciju komisija apstiprināja prezidenta amata kandidāta Sanda Ģirģena pieteikumu, kandidēšanai uz viceprezidenta amatu pielaists Vladimirs Šteinbergs, bet uz valdes locekļa amatu kandidēs Jānis Engelis, Guntars Indriksons un Anastasija Kučinska.

Līdz ar to kopumā vēlēšanās uz deviņām vietām LFF valdē kandidē 13 cilvēki. Prezidenta amatam pieteikušies telpu futbola aktīvists Vadims Ļašenko un Iekšlietu ministrs Ģirģens, uz divām viceprezidenta vietām kandidē Olafs Pulks, Sergejs Kovaļovs un Šteinbergs, bet uz atlikušajām sešām vietām valdē pretendē Engelis, Indriksons, Kučinska, Viktorija Mihaļčuka, Emīls Latkovskis, Naurs Mackevičs, Jānis Apse un Andis Rozītis.

Kā izriet no Apelācijas komisijas lēmuma, LFF Vēlēšanu komiteja (LFF neatkarīga institūcija, kas ir atbildīga par vēlēšanu procesu, kandidātu pieteikumu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par attiecīgā kandidāta akceptēšanu vai noraidīšanu) jau sākotnēji nav pienācīgi izvērtējusi vairākus kandidātus un nepamatoti tos noraidījusi.

"Apelāciju komisija konstatē, ka ir bijuši iesniegti un līdz ar to arī Vēlēšanu komitejas rīcībā bijuši dokumenti, kas apliecina atsevišķu LFF biedru pilnvarojuma spēkā esamību. Līdz ar to Apelāciju komisija uzskata, ka S. Ģirģena, G. Indriksona un J. Engeļa kandidatūru gadījumos nav un nevar būt strīds ne par to, ka atsevišķi biedri ir pauduši savu atbalstu attiecīgajam kandidātam, nedz par to, ka Vēlēšanu komitejas rīcībā nodotie dokumenti to apliecina," teikts LFF paziņojumā. "Ņemot vērā šos apsvērumus un pārējos Vēlēšanu komitejas pārbaudītos LFF biedru atbalsta apliecinājumus, kuros nepilnības nav konstatētas, Apelāciju komisija secina, ka trim minētajām personām uz 2020. gada 25. martu bija statūtos noteiktais nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru atbalsts, kas nozīmē, ka personas atbilst statūtu prasībām un to kandidatūras tiek apstiprinātas."

"Savukārt iepriekš Vēlēšanu komitejas atteikumus saņēmušo V. Šteinberga un A. Kučinskas lietās Apelāciju komisija norāda – kā izriet no iesniedzēju apelācijas sūdzībām un Apelāciju komisijai pieejamajiem dokumentiem, iesniedzējiem uz 2020. gada 25. martu arī bija statūtos noteiktais nepieciešamais vismaz 10% LFF biedru atbalsts, kas nozīmē, ka personas atbilst statūtu prasībām un to kandidatūras tiek apstiprinātas," par divām citām kandidatūrām argumentē Apelāciju komisija. "Abu kandidātu rīcībā bijuši papildus LFF biedru atbalsta apliecinājumi, kuri no biedriem iegūti līdz 2020. gada 25. martam, un viņu ieskatā Vēlēšanu komitejai bija jādod personām iespēja iesniegt tādus līdz attiecīgajam termiņam iegūtus dokumentus, kas novērš jebkādus kandidāta pieļautos trūkumus."

Apelāciju komisijas ieskatā vēlēšanu kodeksā paredzētā kārtība faktiski nosaka to, ka trīs dienu laikā pēc 25. marta Vēlēšanu komitejai vispirms bija pienākums informēt attiecīgos kandidātus par to pieteikumos – tostarp biedru atbalstu apliecinošos dokumentos – konstatētajiem trūkumiem, bet pēc tam septiņu dienu laikā pēc 25. marta arī pieņemt lēmumus par visu kandidātu – tostarp arī tādu kandidātu, kuru pieteikumos bija konstatēti trūkumi – akceptēšanu vai noraidīšanu. Apelāciju komisija norāda, ka noteikumi ir jāinterpretē tādā veidā, kas nodrošina noteikumu efektivitāti. Secīga un vēlēšanu kodeksam atbilstoša kandidātu izvērtēšanas procedūras ievērošana, kā norāda Apelāciju komisija, nodrošina gan vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, gan arī ļauj īstenot skaidru un saprotamu vēlēšanu procesa norisi, īpaši ņemot vērā, ka virknei citu kandidātu tika dota iespēja novērst trūkumus savos pieteikumos.

LFF kongress sākotnēji bija plānots 24. aprīlī, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ tas tika atlikts. Tagad LFF valde vienojusies noteikt 3. jūliju kā jauno kongresa norises datumu.