Ilgu laiku cirkulējušās runas par armēņu ienākšanu Latvijas futbolā apstiprinājās šajā nedēļā, kad parādījās informācija par jauna kluba izveidi - "Noa Jūrmala". Lai gan "jauns" šajā gadījumā ir ne visai precīzs apzīmējums, jaunumi saistās ar potenciālo "Optibet" Latvijas virslīgas jaunpienācēju Daugavpils "Lokomotiv". Kāpēc potenciālo? Tāpēc, ka virslīgas klubu akreditācija tikai sākusies un komandas dalība jaunajā sezonā spēcīgāko klubu saimē vēl nav apstiprināta, turklāt komandai akreditācijas laikā ir jau radušās problēmas.

"Pēc dabas esmu ambiciozs. Kad uzvarējām pirmajā līgā, sapratu, ka virslīgā negribu spēlēt par 7.-8. vietu, bet lielajiem klubiem ir nopietna "aizmugure" – Sergejs Lomakins, Adlans Šišhanovs, Oļegs Hromovs. Tur ir budžeti miljonu apmērā. Tāpēc meklēju kontaktus, lai veidotu projektu, kas var pacīnīties par vietu Eirokausos. Ar futbola cilvēku palīdzību iepazinos ar "Noah Holdinga" pārstāvjiem. Viņi te dzīvo. Viņi pamēģināja sadarboties ar "Dinamo Rīga", bet netika diez ko augstu. Tad viņi izteica vēlmi ienākt mūsu klubā, strukturējām darījumu un tagad to noslēdzām. Viens no viņu pārstāvjiem ienāks biedrībā un to arī reģistrēsim," skaidro Jakubovskis.

Kas tad īsti ir "Noah" un kādēļ to sauc par "Noah Holdingu", lai gan globālajā tīmeklī biznesa organizāciju ar tādu nosaukumu nevar atrast?