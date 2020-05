Latvijas futbola virslīga maija sākumā publiskoja ideju par spēļu aizvadīšanu Lietuvā un Igaunijā, kur ir atviegloti dažādi noteikumi par publiskiem sporta pasākumiem. Tomēr Lietuvas Futbola federācija un Igaunijas Futbola asociācija portālam "Delfi" apliecināja, ka par šo ideju neko nav dzirdējušas, līdz ar to nevar pat komentēt šādas idejas realizēšanu.



"Optibet" Latvijas futbola virslīgai bija jāsākas 13. martā, bet 12. martā valstī izsludināja ārkārtējo stāvokli saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Līdzīgi kā daudzviet pasaulē, Latvijā apturēja visas sporta sacensības, arī sporta karaļa – futbola – spēles. Daudzviet Eiropā profesionālais sports lēnām cenšas atgriezties sacensību režīmā, iepriekšējā nedēļas nogalē bez skatītājiem mačus aizvadīja Vācijas futbola bundeslīgā, tomēr visas valstis ir piesardzīgas šajā jautājumā.

Latvijā šobrīd atļauti treniņi sportā, ievērojot vairākas drošības prasības, bet par sacensību atsākšanos nav pilnīgas skaidrības. 8. maijā notikušajā Latvijas futbola virslīgas klubu sanāksmē apspriesti vairāki scenāriji 2020. gada sezonas sākšanai. "Vienā no tiem izskatām iespēju čempionātu sākt kādā no kaimiņvalstīm. Apzināsim iespējas, kādas mums būs Lietuvā un Igaunijā, jo tur ir lielāka skaidrība par to, kad var atsākt čempionātus. Ja jūnija sākumā nevaram aizvadīt spēles Latvijā, tad izskatām iespējas pirmās kārtas izspēlēt kādā no kaimiņvalstīm. Šobrīd ir jāsāk gatavot plānu B," uzsvēra biedrības "Latvijas Futbola virslīga" izpilddirektors Ainārs Dakša.

Latvijas virslīgas valdes priekšsēdētājs Maksims Krivuņecs vēl pirmdien, 18. maijā, pēc virslīgas klubu pārstāvju tikšanās LTV raidījumam "Sporta Studija" norādīja, ka spēlēšana ārpus Latvijas ir reāla kā alternatīvs variants.

Portāls "Delfi" vērsās pie biedrības "Latvijas Futbola virslīga" izpilddirektora Aināra Dakšas un aicināja pirmdien, 18. maijā, viņu uz sarunu jebkurā laikā. Dakša atteicās no sarunas klātienē (ievērojot valstī noteikto distancēšanos) vai telefoniski un aicināja jautājumus iesūtīt rakstiski. Līdz pat otrdienas vakaram portāls "Delfi" atbildes nesaņēma, lai gan atkārtoti tika lūgts paust viedokli.

Covid-19 pandēmijas sākumā virslīga un futbola klubi aktīvi aicināja palikt mājās, lai slimība neizplatītos tālāk. Tomēr aprīlī vairāki futbola sabiedrības cilvēki arvien agresīvāk sociālajos tīklos vērsās pret valdības liegumiem un aicināja atļaut atsākt trenēties. Arī pati virslīga izveidoja video, kurā futbolisti un klubu pārstāvji (arī bērns) aicināja mazināt ierobežojumus. Tomēr, kā izrādās, futbola sabiedrība ir daudz runājusi, bet reālus plānus par sacensību atsākšanu atbildīgajām iestādēm nav piedāvājuši. Futbola virslīga līdz raksta publicēšanai tā arī neiesūtīja kādu izstrādātu plānu ar paredzētajiem drošības prasībām, kam būtu piekrituši klubi un LFF.

Jebkurā darbības jomā atbildīgās iestādes pirms idejas publiskošanas parasti to apspriež ar visām iesaistītajām pusēm, saņem apstiprinājumu (vai noraidījumu) idejas tālākai virzīšanai un tikai tad ar to iepazīstina sabiedrību, tomēr virslīga šoreiz blefojusi par Lietuvu un Igauniju, jo tālāk par Latvijas robežām atbildīgās iestādes par šādu plānu neko nav dzirdējušas. Virslīgas teiktais ne tikai maldinājis futbola un sporta sabiedrību par virslīgas reālajiem plāniem, bet, kā norāda Igaunijas puse, šī ideja ir arī pretrunā UEFA un FIFA regulām.