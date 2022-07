Futbola virslīgas kluba Jūrmalas 'Spartaka' treneris būs spāņu speciālists Basadre

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas kluba Jūrmalas "Spartaka" treneris būs spāņu speciālists Viktors Basadre, sestdien savā "Twitter" kontā vēsta klubs.

Pirms nedēļas klubs atvadījās no portugāļu speciālista Fabjānu Floras, kurš karjeru turpinās Saūda Arābijā.

✍️ | Bienvenidos Victor! 🇪🇸

We inform that Spanish specialist Victor Basadre has become the new head coach of FK Spartaks.

Prior to that, the coach worked as an assistant at Valencia 🇪🇸 and as a head coach at Real Murcia 🇪🇸, Volos 🇬🇷, Zalgiris 🇱🇹 and Suduva 🇱🇹.

Good luck! pic.twitter.com/UJK8UkjFdE