Futbolisti pret faniem: Eilands izmet abonementu miskastē, līdzjutēji neslēpj sašutumu par spēlētāju attieksmi

Latvijas futbola izlases atbalstītāji ceturtdien Eiropas čempionāta atlases spēlē pret Armēniju pirmajā puslaikā demonstratīvi atstāja "Skonto" stadiona H sektoru, kur pulcējas aktīvākie fani, tādējādi protestējot pret valstsvienības galveno treneri Daini Kazakeviču. Otrajā puslaikā fani atgriezās tribīnēs, bet pēc uzvaras Latvijas futbolisti, izņemot dažus, ignorēja H sektoru un nepateicās aktīvākajiem līdzjutējiem par atbalstu.

Kā zināms, Latvijas futbola izlase ceturtdien Rīgā 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar 2:0 (1:0) pieveica Armēniju, tiekot pie pirmās uzvaras un pirmajiem punktiem "Euro 2024" atlasē.

Futbola izlases aizstāvju un H sektora fanu viedokļu sadursmes turpinājās pēc spēles sociālajos tīklos. Mūziķis, aktīvists un arī futbola fans Ralfs Eilands neslēpa, ka futbolistu attieksme bijusi sāpīga, tādēļ viņš izmetis miskastē Latvijas futbola izlases spēļu abonementu un valsts svētkos 18. novembrī klātienē neapmeklēs Latvijas spēli pret spēcīgo Horvātiju.

"Es nezinu, kura ideja šādam žestam tā bija, bet tā nostrādāja. Ja esat spējīgi spēlēt bez faniem, tad laipni lūgti! Šodien jūs vienu zaudējāt," lietotnē "X" (iepriekš "twitter") ierakstīja Eilands.

Latvijas izlases galvenais treneris Kazakevičs pēc mača sacīja, ka nekad neiet pie kāda no sektoriem, tāpēc no viņa puses neesot bijis nekāds protests. "Cilvēki parāda savu attieksmi, viņiem uz to ir tiesības. Es koncentrējos savam darbam, savai komandai – tam, ko varu izdarīt. Nezinu, vai ļoti gribu tanī visā iedziļināties, un arī ļoti neiedziļināšos. Vienkārši ceru, ka komanda šodien parādīja, ka tā ir pelnījusi, lai to atbalstītu visas spēles garumā. Un ceru, ka nākamajā spēlē fani būs visas spēles garumā," "sportacentrs.com" citē treneri. "Nē, es nepiegāju ne pie viena sektora, izņemot pie bērniem. Ari citreiz īpaši nestaigāju apkārt stadionam pie sektoriem. Šad tad pieeju, bet tad, ja tiešām jūtu, ka tobrīd gribu kaut ko pateikt. Negāju riņķī arī uz citiem sektoriem, un tas nav tādēļ, ka atbalstīja vai neatbalstīja. Blakus H sektoram aiz vārtiem bija pilns ar sektoriem, kuri atbalstīja visu spēli. Nekādas dalīšanas [pie kā iet] nebija."

Pēc ilgiem laikiem futbols un rezultāts ciešanas neradīja, ko nevarētu teikt par pēcspēles procesiem. pic.twitter.com/neFJNEQzlv — Andris Sudmalis (@a_sudmalis) October 13, 2023

Labi, ka mans laiks H sektorā bija tad, kad tur bija godājāmi puikas un cienījamas meitenes. — Kitija Girviča (@KitijaGirvica) October 12, 2023

"Lai nenāk!"

Tā man bez minstināšanās vakar atbildēja viens federācijas darbinieks, kad viņam teicu, ka viens izlases atbalstītājs (ne Ralfs) ar apsver domu pēc šī ieturēt pauzi no fanošanas. https://t.co/NvlifrdR11 — Aivars Baranovs (@MildasLaiks) October 13, 2023

Draugi, nav labi.

Ir ok, ka ir dažādi viedokļi. Tiem ir vieta būt.

Nav ok, ja kāds savu viedokli uzskata par svarīgāku nekā citu viedokli. Lūdzu, lūdzu, lūdzu - meklējam to, kas mūs vieno, nevis to, kas šķir! 🙏

— Iļja Poļakovs (@Ilja_Polakovs) October 12, 2023



Es saprotu, ka ir 200 cilvēku, kuri visu saprot, un pārējie ir neko nesaprotoši mudaki. Es tikai ne visai saprotu, kāpēc tiem divsimt ir tik dziļa un nesatricināma pārliecība, ka tikai un vienīgi viņiem ir taisnība un pamatots viedoklis. — Iļja Poļakovs (@Ilja_Polakovs) October 13, 2023

👉 Fani solīja, fani izdarīja, un diez vai kādam radās šaubas, kam "par godu" viņi pameta stadionu un kuru dēļ atgriezās.

👉Futbolistiem drīkst būt savs viedoklis, bet kā varēja nonākt līdz fanu ignorēšanai?➡️ — Peteris (@Neimanis) October 13, 2023

👉Un pats svarīgākais - jārunā ir pašiem spēlētājiem un jāskaidro, vai tas sanāca netīšām, vai viņi tā aizstāvēja treneri, vai kas tas vispār bija!

Un šajā gadījumā pofig par LFF kārtību (ja tāda ir), kas viss tikai caur preses dienestu. Tā kā gaidu komandas viedokli. — Peteris (@Neimanis) October 13, 2023

Paldies visiem izlases spēlētājiem, kas pienāca pēc spēles pie H sektora. pic.twitter.com/MMR9USDQNR — Pa Pāris Kausiem (@PaParisKausiem) October 12, 2023

Tas ir spļāviens sejā faniem, kas izlasi atbalsta desmitiem gadu veltot savu naudu un laiku, te pēc viena protesta treneris uzmet lūpu esot baigi aizvainots. A kā vajadzēja justies faniem pie visām izlases bezcerīgajām spēlēm? Komanda vienmēr tikusi atbalstīta vissliktākajos laik — Pastaru Kristaps (@Sokerslv) October 12, 2023

Jeb, īsumā: man ir svarīgs ne tikai secinājums, bet arī pamatojums. Vai pārfomulējot: ne tikai gala iznākums, bet arī process. Drīkst piekrist pirmajam un nepiekrist otrajam. Vai piekrist otrajam, bet ne pirmajam. Neesmu no tiem, kas tikai glaimo vai tikai kritizē. Vajag abus. — Agris Suveizda (@AgrisSuveizda) October 13, 2023

Gan treneris, gan futbolisti piegāja pie visām tribīnēm, kurās bija futbola līdzjutēji, kas saprot, ka spēle ilgst 90 minūtes. Uzvara paliek uzvara, it sevišķi tik sūri un grūti izcīnīta! Par Latviju! — Ainārs Tamisārs (@ainarstam) October 12, 2023

Ir kā vajadzētu priecāties par 🇱🇻⚽ uzvaru, bet tā ir Pirra uzvara.

Ja no rīta ieteicu trenerim ierakstīt Wikipedia vārdu "iedomība" un to izlasīt, tad tagad to pašu iesaku arī tiem spēlētājiem, kuri nepateicās pēc spēles H sektoram.#11vilki — Madars Zvagulis (@Zvagulis) October 12, 2023

Mans top3 no #11vilki mača:

1. H sektora lasi aktīvo fanu ignorēšana no Daiņa puses, arī vienotas spēlētāju puses. Absolūts olu trūkums. Apvainošanās ir aprobežotība. 👏🏻 tiem dažiem.

2. Uldriķa, bet ptiesībā, Baloža gols - ko skatās vairums tur skoņkikā sēdošie?

3. Dašķevičs 💪🏻 — Jānis Līgats (@ver0tajs) October 13, 2023

Pēc vakardienas spēles ir labas emocijas, izlase aizvadīja ļoti labu spēli un arī pateicās, kam vajadzēja. Īstajiem futbola līdzjutējiem futbols bija, ir un būs, tāpat, kā haipa ķērāji futbolā bija, ir un būs, un tad atkal nebūs. Tā bijis vienmēr. Pārdzīvosim viena zudumu. — Kristaps Lešinskis (@Lesinskis) October 13, 2023

Itkā faniem ir tiesības (un pamats) izrādīt savu neapmierinātību (kas nekad nav noticis) un spēlētājiem tiesības pēc uzvaras nostāties trenera (vai savā?) pusē un izrādīt par to nepatiku. Rezultātā jūtama spriedze, fani sāk pamest pavisam spēļu apmeklēšu dēļ.. — Raitis Grablovskis (@raitispaitis) October 12, 2023