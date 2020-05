'Futbols bez līdzjutējiem nav futbols' - 'ultras' vēršas pret sezonas atsākšanos

Simtiem Eiropas valstu futbola fanu grupējumu parakstījuši aicinājumu neatsākt sacensības, kamēr tribīnes būs slēgtas līdzjutējiem.

"Stop football, no football without fans" ("Apturiet futbolu, bez līdzjutējiem tas nav futbols") - tādu petīciju parakstījušas vairāk nekā 400 līdzjutēju grupu. Pārsvarā aicinājumu atbalstījuši "tifosi" jeb Itālijas fanu grupas, bet to atbalstījuši arī Spānijas, Vācijas, Beļģijas un citu vastu līdzjutēji.

"Eiropu pārņēmis koronavīruss. Valstīs izsludināta karantīna, lai aizsargāto visvērtīgāko, kas mums ir: cilvēku veselību. Tāpēc uzskatām, ka būtu tikai prātīgi pārtraukt visu Eiropas valstu čempionātus," paziņojumā norāda fani. "Esam pārliecināti, ka čempionāta atsākšanas piekritējiem ekonomiskais izdevīgums ir svarīgāks par tiem, kuri dosies laukumā. To apliecina fakts, ka čempionātu grib atsākt aiz slēgtām durvīm bez faniem. Ir vairāki iemesli domāt, ka šajā brīdī nauda kļūst svarīgāka par cilvēku dzīvību. Tāpēc aicinām atbildīgās iestādes pārtraukt futbola sacensības, kamēr tās nebūs apdraudētas visiem cilvēkiem."

Šajā nedēļas nogalē atsāksies Vācijas bundeslīgas čempionāts, bet spēles notiks bez skatītājiem. Itālijas A sērija cer sacensības atsākt 13. jūnijā, bet Anglijas premjerlīga pagaidām nav konkretizējusi sacensību atsākšanu, bet cer izspēlēt atlikušās spēles šovasar.