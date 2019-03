Gauračs nāk uz maiņu un ar gūtiem vārtiem palīdz 'Spartakam' uzveikt 'Liepāju'

Divkārtējā Latvijas čempione futbolā Jūrmalas "Spartaks" komanda sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas trešās kārtas spēlē viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja "Liepāju".

Jūrmalniekiem vienīgos vārtus guva pieredzējušais uzbrucējs Edgars Gauračs, kurš nelielu daļu savas karjeras spēlējis arī Liepājas komandas kreklā.

Abas komandas spēles pirmajā puslaikā norībināja vārtu stabus. Vispirms 15. minūtē pēc brīvsitiena pa vārtu konstrukciju trāpīja "Liepājas" pussargs Jānis Ikaunieks, bet 34. minūtē no asa leņķa teju bumbu cietoksnī ieraidīja "Spartaka" futbolists Tins Vukmaničs.

Spēles galvenie notikumi norisinājās pēdējās 20 minūtēs. Mača 68. minūtē uz maiņu savā 101. virslīgas spēlē devās "Spartaka" spēlējošais ģenerāldirektors Gauračs, kuram bija vajadzīgas vien trīs minūtes vārtu gūšanai. Rēzeknietis soda laukumā saņēma piespēli un ar otro piegājienu pārspēja "Liepājas" vārtsargu Kristapu Zommeru.

Kompensācijas laikā izcilu soda sitienu no tālas distances izpildīja Ikaunieks, taču "Spartaka" vārtsargs Jevgeņijs Ņerugals pārcēla bumbu pāri vārtiem. Laukuma saimniekiem tā arī neizdevās atspēlēties, Jūrmalas komandai svinot uzvaru ar 1:0.

"Spartaks" izcīnīja savus pirmos punktus šajā sezonā, kamēr Liepājas futbolisti ir bešā. "Liepāja" līdz šim savā vienīgajā mačā ar 0:2 piekāpās RFS, kamēr jūrmalnieki bija zaudējuši pirmās divas šīs sezonas cīņās - 1:2 pret "Ventspili" un 2:3 pret RFS.

Komandu pagājušās sezonas četros savstarpējos mačos tika fiksēti trīs neizšķirti, bet pēdējā cīņā "Liepāja" guva uzvaru ar 1:0.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirmajā trešās kārtas spēlē RFS komanda savā laukumā ar 2:1 (1:0) pārspēja "Jelgavu", sezonu turpinot bez zaudējumiem.

RFS labā vārtus guva Tomāšs Šimkovičs un Roberts Savaļnieks, bet viesiem precīzi sita Džaneiro Purperharts.

RFS vadībā izvirzījās pirmā puslaika kompensācijas laikā, kad pēc savulaik "Jelgavā" spēlējušā pussarga Gļeba Kļuškina piespēles Šimkovičs nonāca viens pret viesu vārtsargu Germanu Māliņu, raidot bumbu tīklā.

Spēles 59.minūtē Savaļnieks no soda laukuma labās malas pārcēla bumbu pāri Māliņam un ar skaistu sitienu panāca jau 2:0 mājinieku labā. Tiesa, pēc gūtajiem vārtiem RFS atslābinājās, par ko tika sodīti - pāris minūtes vēlāk Purperharts no tuvas distances vienus vārtus atguva. Turpinājumā bija vairāki bīstami momenti pie abu komandu vārtiem, dažas minūtes pirms pamatlaika beigām Artūram Zjuzinam no tuvas distances sitot pāri "Jelgavas" cietoksnim.

Spēles noslēdzošajās minūtēs rezultāts netika mainīts, RFS komandai svinot minimālu uzvaru ar rezultātu 2:1.

RFS jauno sezonu sākusi teicami, jo tā arī iepriekšējās abās spēlēs izcīnījusi uzvaras - ar 2:0 pret "Liepāju" un 3:2 pret Jūrmalas "Spartaku". Gana sekmīgs sezonas ievads bija arī pagājušās sezonas sestās vietas īpašniecei "Jelgavai" - tā gan vispirms ar 0:1 atzina Latvijas čempionu "Riga" pārākumu, bet pēc tam ar 2:1 pārspēja "Ventspili".

Pagājušajā sezonā savstarpējos dueļos RFS pilnībā dominēja, uzvarot četrās no četrām reizēm ar vārtu attiecību 10:0. Zīmīgi, ka pēdējā savstarpējā mačā vārtus guva Dāvis Indrāns, kurš šosezon pārstāv jelgavnieku krāsas.

Šī ir pirmā virslīgas kārtas pēc izlašu pārtraukuma. Tā tiks noslēgta svētdien, kad čempione "Riga" uzņems "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", bet "Ventspils" savā laukumā tiksies ar "Metta"/"Latvijas Universitāti". Tā kā čempionātā ir deviņas komandas, šajā nedēļas nogalē nespēlē "Daugavpils".

Ar trīs spēlēs gūtiem deviņiem punktiem virslīgas vadībā šobrīd ir RFS, kam ar sešiem punktiem divos mačos seko "Riga", bet pa trīs punktiem guvušas "Valmiera Glass"/ViA, "Jelgavas", "Ventspils", "Daugavpils" un Jūrmalas "Spartaka" komandas, bet "Metta"/LU un "Liepāja" šobrīd ir bešā.

Kā zināms, tad šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.