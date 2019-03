Gavrilova lietā gausa liecinieku aktivitāte; piespiedu kārtā nogādās uz tiesas sēdēm

Daugavpils tiesā lieta pret futbolā bēdīgi slaveno Oļegu Gavrilovu un bijušo Daugavpils "Daugava" tehnisko direktoru Jevgeņiju Klopovu nerit tik raiti, daudzi liecinieki nav atsaukušies uz pavēstēm, tāpēc tiesa lēmusi par liecinieku piespiedu atvešanu, noskaidroja portāls "Delfi".

Gavrilova un Klopova lietas skatīšana pēc nelielas pauzes atsākās marta nogalē un turpināsies nākamnedēļ. Jau pērn vienā no tiesas sēdēm izskanēja iespēja par liecinieku piespiedu atvešanu, ja turpināsies tiesas ignorēšana un liecinieki neinformēs par neierašanos kaut kādu iemeslu dēļ. Tiesa ķērusies pie šī līdzekļa un uz nākamo sēdi četrus lieciniekus plānots atvest piespiedu kārtā, informēja Daugavpils tiesas priekšsēdētāja palīdze Aiga Trokša-Traško. Kopumā uz nākamo tiesas sēdi aicināti 16 liecinieki.

Pagājušajā nedēļā notika divas tiesas sēdes un tajās izdevies nopratināt divus lieciniekus. Kā skaidro Trokša – Traško, krimināllieta ir 26 liecinieki, nopratināti ir tikai septiņi, bet viena lieciniece, izmantoja savas tiesības neliecināt.

Sākotnēji bija prognozēts, ka pirmās instances spriedums varētu sagaidīt šovasar, tomēr Trokša – Traško neņēmās prognozēt, kad varētu beigties krimināllietas izskatīšana. Pirmā tiesa šajā sēdē notika pirms gada – 2018. gada 19. martā.

Gavrilovs un Klopovs netiek tiesāti par sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu, jo šāds krimināllikuma pants stājās spēkā jau pēc Daugavpils "Daugava" spēļu rezultātu ietekmēšanas skandāla. Abi divi šobrīd lietā apsūdzētie – Gavrilovs un Klopovs – apsūdzēti pēc krimināllikuma 179. panta trešās daļas un 218. panta otrās daļas.

179. panta trešā daļa paredz, ka "par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās". Savukārt 218. panta otrā daļa nosaka, ka "par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem".

ONAP veiktajā izmeklēšanā konstatējusi, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulācijas rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus lielā apmērā – gandrīz 48 tūkstošus eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka 1966. un 1983. gadā dzimušie vīrieši, visticamāk, piesavinājušies kluba naudu 284 tūkstošu eiro apmērā. Šo naudu futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no Eiropas Futbola asociāciju