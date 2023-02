Gigantu cīņā Madrides 'Real' nodemonstrē čempionu raksturu pret 'Liverpool'

UEFA Čempionu līgā futbolā astotdaļfināla pirmajā spēlē trofejas glabātāja Madrides "Real" viesos ar 5:2 (2:2) uzvarēja "Liverpool", kaut gan dueļa laikā atradās iedzinējos ar 0:2.

Abas komandas iepriekšējā sezonā spēlēja Čempionu līgas finālā - tajā ar 1:0 uzvarēja Madrides "Real". Savukārt otrdien spāņi nodemonstrēja savu čempionu rūdījumu. Uzvarētājs astotdaļfināla cīņās gan tiek noteikts divu spēļu summā. Atbildes mačs šajā pārī būs 15. martā.

"Liverpool" pirmo reizi savā pastāvēšanas vēsturē Eirokausu mačā savā laukumā ielaida piecus vārtus. Līdz šim pretinieki nebija iesituši vairāk par trim.

2-0 - Liverpool are the first team in UEFA Champions League history to take a 2-0 lead but then lose the game by a three-goal margin. Dangerous.