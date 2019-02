Gorkša gāšanas mēģinājuma iniciators Ļašenko; LFF neziņo par ārkārtas kongresa sasaukšanu

Iesniegumu par Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongresa sasaukšanu un prezidenta Kaspara Gorkša atstādināšanu iniciējušas 20 organizācijas, to parakstījuši 19 cilvēki. Tomēr iesniegums ir neprecīzi noformēts, kas var radīt juridiskus šķēršļus, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Pagājušajā nedēļā vairāki LFF biedri iesniedza prasību LFF sasaukt ārkārtas biedru kopsapulci, kurā viens no galvenajiem jautājumiem būtu neuzticības izteikšana Gorkšam, kurš LFF prezidenta amatā tika ievēlēts 2018. gada aprīļa nogalē.

Aktīvi vai neaktīvi? Un Ļašenko

Portāla "Delfi" rīcībā esošajā iesniedzēju sarakstā ir 20 organizācijas, bet divas no šīm organizācijām pārstāv viens un tas pats biedrs, tātad ir 19 cilvēku paraksti. Parakstītāju sarakstā nav neviens no Latvijas futbola virslīgas klubiem, lielākā daļa ir saistīti ar telpu futbolu, seši ir tikai pērn LFF rindās uzņemtie biedri, bet viens no iesniedzējiem vispār nav LFF biedrs. Daudzi no parakstus iesniegušajiem nav tie aktīvākie LFF biedri, tomēr organizācijā visiem ir vienādas balss tiesības un LFF tuvākajā laikā vajadzētu paziņot par tālāko rīcību.

Nr.p.k. Nosaukums Parakstītājs 1. Caramba Football Club Artjoms Sokolovs 2. Futbola klubs Kauguri/ PBLC Nikolajs Poļakovs 3. Sporta klubs Vēsma Vladimirs Asrijancs 4. Academ Football Club Leonīds Fjodorovs 5. Futbola Klubs Nikars Raimonds Valts 6. Sporta klubs New Project Jurijs Altenbergs 7. Futbola klubs Priekuļi Andrejs Ivanovs 8. FC Raita Jurijs Plēpis 9. Optimists-R Ēriks Kalvāns 10. Daugavpils Futbola asociācija Aleksandrs Jakubovskis 11. Futbola klubs Carnikava Zeimalovs Memedkerims 12. Futbola klubs Progress Alexey Stupenkov 13. Futbola skola Daugava Rīga Vladimirs Beļajevs 14. Salaspils Futbola skola Sergejs Ivanovs 15. Sporta klubs Progress Sergejs Vasiļjevs 16. Rēzeknes BJS S Žanis Ārmanis 17. Rēzeknes FA Žanis Ārmanis 18. FK Saules puikas Aleksandrs Borodulins 19. SK Amber Aleksandrs Štekeļs 20. TFK Salaspils Aleksandrs Benskis

Portāls "Delfi" vērsās pie vairākiem parakstītājiem ar skaidrojumu par neapmierinātību un tās iemesliem, bet ne no visiem izdevās iegūt skaidru savu pozīciju notiekošajā. Piemēram, pērn LFF rindās uzņemtās biedrības "Caramba Football Club" pārstāvis Artjoms Sokolovs nevēlējās paust savu pozīciju un pēc īsas replikas pārtrauca sarunu. Cita LFF jaunbiedra, sporta kluba "Amber" pārstāvis Aleksandrs Štekeļs nebija Latvijā un rakstiskā atbildē par kādām konkrētām pretenzijām neko neteica: "Es uzskatu, ka LFF vajadzētu būt cits menedžeris. Ja man būtu iespēja balsot kongresā, es būtu balsojis par V.Ļašenko. Citu iemeslu nav. Tas ir mūsu biedrības viedoklis."

Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) prezidents Vadims Ļašenko pērn LFF prezidenta vēlēšanās tikai nedaudz zaudēja Gorkšam. Futbola aprindās mēļoja, ka Ļašenko jau ilgāku laiku ar aktīvu darbību mudina LFF biedrus parakstīt vēstuli pret Gorkšu. Portāla "Delfi" rīcībā esošie vēstules divi varianti apliecina, ka tā koriģēta atbilstoši notikumiem futbola dzīvē. Piemēram, sākotnējā versijā iebilsts pret to, ka nav apstiprināts LFF budžets, bet iesniegtajā versijā figurē neapmierinātība ar budžeta 2,5 miljonu eiro deficītu. Abās versijās viens no argumentiem ir neskaidrība Latvijas futbola izlases trenera jautājumā, bet citā punktā atšķiras pretenzijas par pirmās un otrās līgas sacensībām.

Vairāki portāla "Delfi" aptaujātie parakstu iesniedzēji nevēlējās konkrēti minēt Ļašenko vārdu, bet pats LTFA prezidents sarunā ar portālu "Delfi" neslēpa, ka ir viens no vēstules autoriem. "Es pats nevarēju parakstīties, bet, ja būtu tāda iespēja, uzliktu parakstu ar lielāko prieku. LTFA šobrīd vēl nav LFF biedrs (ir biedra kandidāts), bet es arī nevaru parakstīties bez LTFA valdes piekrišanas.

LFF atbildes gājiens

LFF pagaidām nav sniegusi skaidru atbildi par tālāko rīcību un par iespējamo ārkārtas kongresa datumu. Sagaidāms, ka šajā jautājumā būs arī juridiski ķīviņi, jo pieprasījums, iespējams, nav atbilstoši noformēts. Savukārt iesniedzēji, visticamāk, nesamierināsies ar šī brīža situāciju, jo kongress joprojām nav sasaukts.

"Ārkārtas Kongress tiek sasaukts trīs nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šajā termiņā ārkārtas Kongress netiek sasaukts, biedri, kuri pieprasīja tā sasaukšanu, var lūgt palīdzību FIFA un/vai UEFA šī Kongresa organizēšanai," teikts LFF statūtos. Tādējādi LFF ārkārtas kongresam vajadzētu notikt ne vēlāk kā 22. februārī.

LFF pagaidām nav izziņojusi kongresa sasaukšanu, jo līdz galam nav skaidrības par pašu vēstuli un tās statusu. Sākotnējā versijā, kā minēts, sastādīšanas datums figurēja 15. janvāris, bet vēlāk jau parādījies 22. janvāris, kas ir arī uz iesniegtās vēstules.

"Pirmā lapa datēta ar 2019. gada 22. janvāri un tajā norādīts aicinājums sasaukt LFF ārkārtas kongresu ar konkrētu darba kārtību. Šo lapu ir parakstījušas divas personas. Otrā lapa un trešā lapa satur vairāku citu personu parakstus, bet šīs divas lapas nav pievienotas (caurauklotas vai kā citādi pievienotas) pirmajai lapai. Līdz ar to LFF nevar konstatēt, kādu dokumentu un ar kādu saturu ir parakstījušas tās personas, kuru paraksti ir atspoguļoti otrajā un trešajā lapā," teikts LFF atbildē iesniedzējiem. "Tāpat arī LFF pārbaudes rezultātā konstatēts, ka Iesnieguma sagatavotāji ir ieguvuši, visdrīzāk, vairāku personu parakstus uz lapas, kura bijusi pievienota cita satura dokumentam. Pēc tam iesnieguma sagatavotāji ir nomainījuši sākotnējā dokumenta pirmo lapu ar cita satura lapu. Ievērojot minētos apstākļus, šobrīd LFF var konstatēt, ka ar 2019. gada 22.janvāra iesniegumu tikai divi biedri ir lūguši sasaukt ārkārtas kongresu."

"Citu personu pieprasījumu sasaukt ārkārtas kongresu LFF statūtos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šobrīd nav iespējams konstatēt. Šobrīd LFF reģistrēts 141 biedrs.. Vienlaikus, ja LFF būs saņēmusi attiecīgu iesniegumu noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem no vismaz desmitās daļas LFF biedru kā to paredz LFF statūti, statūtos paredzētajā kārtībā LFF ir gatavs nekavējoties sasaukt ārkārtas kongresu," teikts LFF skaidrojumā, kas ļauj noprast, ka šobrīd LFF ārkārtas kongresu nav plānots sasaukt.

Parakstītāju neskaidrie argumenti un LFF neesošie biedri

LFF norāda, ka viens no vēstules autoriem ir "TFK Salaspils", kas nav LFF biedrs, "SK Progress" vārdā ir parakstījusies tāda persona, kurai nav tiesības pārstāvēt šo organizāciju, bet vismaz viena parakstītāja saimnieciskā darbība ir apturēta. LFF pārbaudes rezultātā konstatēts, ka Iesnieguma sagatavotāji ir ieguvuši, visdrīzāk, vairāku personu parakstus uz lapas, kura bijusi pievienota cita satura dokumentam. Pēc tam Iesnieguma sagatavotāji ir nomainījuši sākotnējā dokumenta pirmo lapu ar cita satura lapu.

"Mēs esam LTFA biedrs. Jā, parakstīju kā TFK "Salaspils", bet esmu arī "Kangaroos" prezidents (arī "Kangaroos" nav atrodams starp LFF biedriem – autora piebilde). Kurš pie manis vērsās? Viens no saraksta. Neatceros. Atnāca, izskaidroja situāciju un viss," saka "TFK Salaspils" pārstāvis Aleksandrs Benskis. "Neviens jau neko nesaka par Gorkša noņemšanu. Gribu uzzināt (skaidrību) par naudu. Negribu viņu noņemt. Jautājums ir par naudu. Citu pretenziju man nav. Kādu naudu? Par 2,5 miljoniem."

Diezgan virspusēji izteicās, nespējot konkretizēt par vēstulē iekļautajām pretenzijām, "FC Raita" pārstāvis Jurijs Plēpis, kura vārds ir atrodams arī Rīgas Futbola skolas treneru sarakstā. "Nemācēšu teikt, kurš vērsās, jo man vēstuli nodeva caur mūsu citu pārstāvi. Nevaru tā pateikt, kas neapmierina. Tur kaut kas ar budžetu nav kārtībā. Bija cilvēki ar iniciatīvu, parādīja šos punktus un bijām vienisprātis. Kas tieši "Raita" neapmierina? Neredzu nekādu darbu ar mazajiem klubiem. Mēs sākām kā telpu futbola klubs, tur ir neskaidrības ar LTFA. Varbūt viņiem nav bijis laika, bet nu situācija ir tāda, kāda ir. Pagaidām neesmu redzējis skaidras atbildes."

Personas, kas vērsušās ar iniciatīvu, nevēlējās nosaukt arī Latvijas futbola dzīvē labi zināmais Žanis Ārmanis, kurš vēstuli parakstījis Rēzeknes BJSS un Rēzeknes FA vārdā. "Pie manis vērsās viens no LFF biedriem, bet to mēs kongresā noskaidrosim. Man jautājumi par budžetu. Kur mēs ņemsim tos 2,5 miljonus eiro. Pats neesmu redzējis un iedziļinājies budžetā, bet runāju ar dažiem futbola cilvēkiem un nesapratu, kur ņemsim naudu. Neesmu apmierināts ar (Latvijas izlases galvenā) trenera izvēles procesu."

Sporta kluba "New Project" pārstāvis Jurijs Altenbergs bija vienīgais no portāla "Delfi" sazvanītajiem cilvēkiem, kurš neslēpa, ka pie viņa ar vēstuli vērsies Ļašenko. "Runājām ar citiem telpu futbola biedriem "Monarhs", "Petrow". Es it kā arī viņus pārstāvu. Viņi teica, lai es parakstu, un "mēs tad tālāk izlemsim". Nav nekādas attieksmes pret telpu futbolu, pludmales futbolu – neredzu progresu šajā jomā. Pirms (2018. gada) kongresa runāju ar Gorkšu, vņš daudz ko solīja. Runājām, ka visu realizēsim, bet tagad telpu futbolam nav nekādas uzmanības. Mūsu komanda ir tikusi arī Latvijas čempionāta pirmajā līgā, bet tur arī ir problēmas. "

Vai uzrodas arī Krišjānis Kļaviņš?

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka pēc LFF iesniegtās vēstules pēkšņi aktivizējies arī Krišjānis Kļaviņš, kurš bija Gorkša un Ļašenko konkurents cīņā par LFF prezidenta krēslu. LFF prezidenta vēlēšanās Kļaviņš savāca ievērojami mazāk balsu par saviem konkurentiem - 56 LFF biedru atbalstu ieguva Gorkšs, Ļašenko ieguva 48 balsis, bet Kļaviņš tikai 4 balsis.

Kā portālam "Delfi" sacīja kāds no futbola aprindu cilvēkiem, Kļaviņš esot kontaktējies ar dažiem LFF biedriem un runājis par iespējamo ārkārtas kongresu un rīcību tajā. Pats Kļaviņš portālam "Delfi" apgalvoja, ka tā nav patiesība.

"Nē, tā nav taisnība, ka es būtu runājis ar LFF biedriem un mudinājis viņus gāzt Gorkša kungu no amata. Tajā pat laikā atbalstu vēstulē minēto aicinājumu sasaukt ārkārtas kongresu, jo K. Gorkšs nav izpildījis nevienu no sešiem pašiem nozīmīgākajiem problēmu punktiem Latvijas futbolā," uzsver Kļaviņš, kura paraksts gan nav atrodams uz vēstules. "Šie punkti ir: 1. Pilnīgi visu LFF finanšu darījumu publiskošana; 2. Saprotama izlases galvenā trenera izvēles kārtība; 3. Uz sportiskiem principiem balstītas klubu sacensību sistēmas izveide; 4. Ziemas haļļu projekta uzsākšana; 5. Izmeklēšana par ļaunprātīgu LFF budžeta šķērdēšanu periodā līdz 2018.gada 27.aprīlim; 6. Nekavējoša LFF štatu saraksta samazināšana."