Gorkšs ārkārtas kongresa balsojumā saglabā LFF prezidenta amatu

Ceturtdien, 28. februārī, Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Torņkalnā norisinājās Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongress, un tā balsojumā Kaspars Gorkšs saglabāja LFF prezidenta amatu.

Kopā uz kongresu bija ieradušies 134 no LFF 141 esošā biedra. Tādējādi tika sasniegts kvorums, bet Kaspara Gorkša atstādināšanai bija nepieciešamas 68 balsis jeb 50% plus viena papildu balss.

Četri no sanākušajiem biedriem atturējās no balsojuma, 42 balsoja par Gorkša atstādināšanu, bet izteikts vairākums, 87 biedri, balsoja pret to.

Savukārt no balsstiesīgajiem valdes pārstāvjiem uz kongresu nebija ieradušies Juris Keišs (kurš ir Kubā), Vadims Direktorenko, Guntis Blumbergs un Aleksandrs Isakovs.

Tas bija viens no gandrīz piecu stundu ilgušā kongresa laikā piesauktajiem faktiem, kas raisīja dažos biedros neapmierinātību.

Starp aktīvākajiem kongresa dalībniekiem jāizceļ Andris Riherts, kurš izcēla LFF pretimnākšanas trūkumu dažādos FS "Metta/Latvijas Universitāte" svarīgos jautājumos. Krišjānis Kļaviņš (SK "Cēsis" pārstāvis) atklāja, ka balsos par Kaspara Gorkša atstādināšanu un norādīja uz neizpildītiem prezidenta solījumiem par atklātību, bet Askolds Uldriķis (FK "Metta" delegāts) izteicās, ka Gorkšs nav izturējis pārbaudīju augstajā prezidenta amatā.

Portāls "Delfi" kongresa laikā piedāvāja teksta tiešraidi, kurā varat iepazīties ar detalizētu atskatu uz tā norisi:

Latvijas Futbola federācijas ārkārtas kongress

https://twitter.com/Sandis_LV/status/1101134409439330305

Balsojums par Gorkša atstādināšanu:Balsojuši 133 biedriPar atstādināšanu - 42 balsisPret atstādināšanu - 87 balsisAtturas - 4 balsisGorkšs saglabā savu amatu.

Balsis ir saskaitītas un tūlīt tiks paziņots rezultāts

https://www.facebook.com/Delfi.lv/videos/558150381342871/&show_text=0&width=560

Biedri nobalsojuši. Tagad sāksies balsu skaitīšana.

https://twitter.com/archhiijs/status/1101121852427120640

https://twitter.com/bowskis/status/1101125102081581056

https://twitter.com/Sandis_LV/status/1101121309348642817

https://twitter.com/AgrisSuveizda/status/1101119984665878528

Pukinsks izstāsta balsošanas kārtību un tagad sāksies balsošana. Biedri pa vienam dosies kabīnē, veiks savu izvēli (bez telefoniem) un tad iemetīs urnā savu izvēli.

https://twitter.com/AtisZagars/status/1101115166949888001

Atgādinām, ka kongresam reģistrējušies un atnākuši 134 biedri. Lai atstādinātu Gorkšu, tam jāpiekrīt 68 biedriem.

Kaspars Gorkšs, LFF prezidents Godātie biedri, atbalstītāji un oponenti. Bija interesanti paklausīties viedokļus, argumentus. Sākot no Andra, kuram ir loģisks arguments par sadarbību ar LU - varu tikai atvainoties, ka visā procesā netika iesaistīta FS Metta, bet tika pieminēta. Askolds Uldriķa dzeltenās preses apraksts - to es labāk nekomentēšu. Ja tu esi mani tik ilgi pazinis, tad bija nekorekti, zemiski izmantot interpretācijas no privātajām sarunā. Varu atvainoties, ja kaut kā aizvainojis, bet kāpt uz tribīnes un interretēt kaut ko – džentlmeņi tā nerīkojas. Pirms 10 mēnešiem devāt mandātu, jūs devāt mandātu, lai Latvijas futbolam atgrieztos spozme, devāt milzīgu atbildību. Varu apgalvot, ka darbojies esmu pēc vislabākās sirdsapziņas un esmu uzsācis pārmaiņas. Esmu pievērsies līdzekļu izšķērdēšanas apkarošanai. Visi grib sportiskus panākumus, momentānas izmaiņas, bet to nevar ar kosmētiskām izmaiņām. Tas ir jādara ar sistemātiskām izmaiņām visās jomās. Pārmaiņām vajag laiku. Vairāk par 10 mēnešiem. Jātiek vaļā no aizdomīgiem darījumiem, nesaimnieciskas rīcības. Jādod skaidrs signāls sabiedrībai, ka mēs maināmies. Tas dos rezultātu gan futbola popularitātes izaugsmē, gan finansiālā izaugsmē. Savā iepriekšējā dzīves posmā nekad nebiju saskāries ar tik melnām lietām, kā pēdējā laikā. Bet tas mani neapturēs, es saprotu, kas ir mans ceļš. Es esmu par tīru futbolu laukumā un pārvaldībā. Šo ceļu atbalsta FIFA un UEFA. Tagad ir viss jūsu rokās.

https://twitter.com/AgrisSuveizda/status/1101115490058022913

Tagad Gorkšam 5 minūšu uzstāšanās pirms balsojuma par viņa atsaukšanu no LFF prezidenta amata. To nosaka LFF statūti un reglaments.

Sergejs Usačovs, FK "Ventspils""Ventspils" izsaka atbalstu esošajam prezidentam un vēlas, lai viņš turpina iesākto darbu. Kaspars Gorkšs esot izrādījis drosmi veikt dažādus lēmumus, bet citi iepriekš pieņemti lēmumi atstājuši iespaidu uz pašreizējo situāciju. Usačovu gan uztrauc leģionāru limits, kas šobrīd veido situāciju, ka vietējie futbolisti nevēlas progresēt, jo viņiem ir garantēta vieta Virslīgas komandu sastāvos. Izlase savukārt sastāv no 29, 30 gadus veciem futbolistiem, lai gan tajā vajadzētu spēlēt jauniešiem, kuri gatavi progresēt ar laiku. LFF varētu strādāt pie šāda leģionāru limita atcelšanas, bet tā vietā Gorkšam no pirmajām darba dienām jācīnās ar dažādiem politiskajiem nelabvēļiem. Neviens cilvēks nevarētu strādāt šādos apstākļos, kad plašsaziņas līdzekļos tika izcelts katrs sīkums. "Ventspils" lūdz politiskos oponentus iesniegt konstruktīvus piedāvājumus, nevis nodarboties ar cīņu par krēsliem. Kādus nopietnus vērtējumus gan var veikt par Gorkša darbu, ja viņš to nav pat vēl veicis pilnu gadu? Usačovs piekodina - ļaujiet Gorkšam pildīt savos tiešos pienākumus. "Ventspils" vienmēr izjutusi pretimnākšanu no LFF prezidenta. Kad pilnvaru termiņš būs iztecējis, tad patiešām varēs novērtēt Gorkša darbu.Noslēgumā Usačovs atgādina, ka 1. martā noslēgsies Virslīgas pāreju spēlētāju periods. Šis periods bijis klubiem ļoti svarīgs, bet diemžēl tā laikā klubu pārstāvjiem bijis jānodarbojas ar futbolu nesaistītām lietām.

https://twitter.com/AtisZagars/status/1101114096836071424

Nauris Mackevičs, futbola centrs Daugavpils Gribētu apsveikt, ka jūsu ir vairāk nekā mītiņā pie Rīgas vai Daugavpils domes. tas, kas pēdējā laikā notiek – Saeima, valdība – varam pasmieties par sevi. Ja ir diskusija, ir redzams kāds darbs. Šodien dzirdu, ka ir 141 biedrs, bet kaut kas jādara – puse nepazīst mani, es nepazīstu otru pusi. Kad jālemj par virslīgu, tad izlemj miljonāru klubiņš Nepatīk, ka lemj kādi 4-5 klubi kā mēs attīstīsimies. Un nepatīk, ka šobrīd arī to lemj 141, vēlāk būsim 1000, ja tā turpināsim. Nevar būt bezgalīgs biedru skaits. Tas nav normāli. Nav arī normāli, ka Latvijas futbolā ir tā kaite, ka mēs sodām futbolistus par to, ko ieraksta sociālajos tīklos Bet paši viens par otru rakstām šīs muļķības. Mēs sev pievēršam uzmanību nevis ar futbolu, bet ar to, ko rakstam viens pret otru. Varbūt laiks sodīt funkcionārus, ja jau sodām futbolistus. Visus jautājumus jārisina pa tiešo, nevis ārkārtas kongresā. Tie ir darba kārtībā, LFF telpās risināmi, bet tikai rosinājumus – domāt par biedru statusiem, kas var balsot, un kā uzvedamies publiskajā telpā.

Krišjānis Kļaviņš, SK CēsisŠis gads ir bijis dažāds Latvijas futbolam. Ir notikusi varas rotācija, kas bija nepieciešama jau sen. Lai gan Gorkšam neliels pārsvars, viņam devām šo mandātu. Mēs nekritizējām pēc vēlēšanām, cerējām, ka iekustinās kādas lietas. Mums ir tiesības prasīt jautājumus, kas nav skaidri. Tādas pašas tiesības 141 biedram ir tiesības atsaukt prezidentu. Normāls demokrātisks process, tā ir demokrātija. Latvijas futbola nav LFF vadība, bet biedru deleģēti pārstāvji. Pats nekritizēju Gorkšu pirmo pusgadu, jo cerēju, ka ieviesīs futbolam nepieciešamās lietas - ieviesīs atklātību, apgriezīs štatu, kur 1000 eiro skaitās maza alga. Nedrīkst audzēt birokrātisko aparātu un atņemt naudu laukumiem, bērniem. Ne velti vaicāju Žuka kungam par laukumu ierīkošanu. Nav jābaidās, vajag ilgtermiņa kredītu, lai ierīkotu laukumus pa 12 līdz 15 miljoniem, kur tas nepieciešams. Tagad budžets sasniedzis 10 miljonu robežu, varam izdarīt visu, ko vajag. Neprasu no Kaspara, lai 9 mēnešus pēc ievēlēšanas būtu piepūšamās halles vai slēgtās halles, bet tagad dzirdam ka kaut kad tikai būšot viena halle. Būsim reāli - Kaspars neplāno halli būvēt.Ja gribam, varam tā dzīvot tālāk, bet es balsošu, ka tā nevaram. Nevaru galvot, ka nākamais prezidents būs labāks. Gorkšs nepilda savus solījumus, tāpēc aicinātu nebaidīties nobalsot par atsaukšanu.Pēdējā replika - kādi var būt attaisnojumi, ka valde neatnāk? Tā ir nodevība pret biedriem. Padomājiet, kad viņi pēc gada kāps un runās ar savām cukurainām runām, lai atkal tiktu iebalsoti. Padomājiet, kuri bloķēja futbola darbību.

https://twitter.com/EdvardsRatnieks/status/1101111335146926080

https://twitter.com/Sandis_LV/status/1101110412714672128

Tagad runās Kristaps Kļaviņš

Jānis Apse, Dinamo RīgaAtvainojas un runā krieviski, lai viņu labāk saprastu.Ārkārtas kongress ir bīstams ceļs, jo varam nonākt vairākos ārkārtas kongresos. Viņš negrasās aģitēt, bet ir ievēlēts prezidents, un, ja nav pārkāpumi, tad ir noteikts termiņš, kas ir jānostrādā. Un pēc tam to vērtējam. Apse uzskata, ka nākamgad ir jāvērtē un tad jādomā, vai šis prezidents paliekamatā, vai arī nāk jauns prezidents.

Uldriķis Gorkšā saskatot augstprātīgu cilvēku, nervozu cilvēku. Tikšanās laikā juties nepatīkami pārsteigts, jo pazīstot jau ilgi. Uldriķis uzskata, ka Gorkšs nav izturējis pārbaudījumu un viņam vajagot aizdomāties par godīgumu.

Askolds Uldriķis, FK MettaViņš norāda, ka bijis skeptisks par Gorkša darbibu Latvijas futbolā un viņa skepse ir augusi. Uldriķis uzskata, ka šobrīd vadzis ir lūzis. Uldriķis norāda par budžeta iztrūkumiem, vēlas uzzināt dažādu pasākumu tāmes. Uldriķis salīdzina Gorkšu ar Kalvīti, kurš valdības laikā "uzgāzēja". Uldriķis atgādina, ka Gorkša uzņēmumam bijusi maksātnespēja, bet Gorkšs braukā ar džipu.Runājot par bijušo izlases treneri Pātelainenu, Uldriķis somu salīdzina ar UEFA kabinetu darboni.Uldriķis atklāj, ka izlases spēlētājiem tika izmaksātas prēmijas par nesekmīgo startu Eiropas līgas turnīrā.Uldriķis stāsta par LFF jucekli saistībā ar virslīgu - pārspēlēm, neskaidrību par 2019. gada sezonu, ārzmenieku statusa noteikšanu, utt.Gorkšs solījis pārmaiņas, bet atlaists esot tikai LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis.Uldriķis norāda, ka Gorkšs aizbildinās ar "melniem spēkiem", ar to "notušējot" neizdarītos darbus.

https://twitter.com/HattrickLatvija/status/1101108796141826048

https://twitter.com/vorompatra/status/1101106681931620352

Valters Jekševics, Valtera Talantu skolaJekševicu uztrauc futbola federācijas vērtības. Pats atgādina, ka viņam tās ir taisnība un uzticība. Līdzīgo viņš jūtas par jaunu biedru uzņemšanu, norādot, ka viegli izveidot jaunus biedrus, kuri izjūt lojalitāti pret kādu jau esošu biedru. Tādējādi vienai organizācijai vai cilvēkam teorētiski dotas vairākas balsis. Netiek kontrolēta arī negodīgu cilvēku uzņemšana. Edgars Pukinsks savukārt ierosināja nākamajā kongresā nodrošināt karsējmeiteņu līdzdalību, lai Jekševicam būtu trūkstošais klātesošo atbalsts, kā arī vienlaikus cīnījās ar ievērojami pārtērēto Jekševica izteikšanās laiku. Nobeigumā Jekševics izsaka atbalstu Kasparam Gorkšam.

https://twitter.com/bowskis/status/1101103894204157953

Vladimirs Šteinbergs, Rīgas Futbola skolas pārstāvisRFS pārstāvis nevēlas futbolam negatīvu popularitāti, kā Oļega Gavrilova vārda parādīšanos medijos. Šteinbergs lūdz klātesošajiem gūt saskaņu un kārtību. Viņaprāt līdz tam var tikt vienā veidā - aprīlī jānozīmē ārkārtas vēlēšanas šī gada beigās gan prezidentam, gan valdei. Vēl Šteinbergs izsaka vēlmi pēc jaunu statūtu. RFS pārstāvis noguris no negativitātes, sakot, ka viņa māte būtu nokļuvusi slimnīcā, ja lasītu portālu "Delfi".

https://twitter.com/Rolands_Elins/status/1101101677296345088

https://twitter.com/RihardsPutnins/status/1101101341647212544

Jānis Skredelis, Latvijas treneru asociācijas pārstāvisViņš saka, ka 50 gadus ir futbolā, bet pirmo reizi piedalās ārkārtas kongresā. Viņš runu noslēdz, vai patiešām nevienam nekremt Latvijas futbols, ja no ārzemēm vajag treneri. Viņš uzsver, ka pašiem jādomā par to, kā atablstīt jaunus, perspektīvus trenerus.

Andris Riherts, FS Metta - Riherts norāda uz ironiju, ka kongresos UEFA un FIFA pārstāvji vienmēr slavē Latvijas futbolu, bet Gorkšs tika ievēlēts, jo situācija esot bijusi slikta. "Metta" pārstāvis atgādina, ka Gorkšam bija 56 balsis par un nebija liels pārsvars. Riherts arī apgalvo, ka Indriksons palīdzējis tikt pie krēsla Gorkšam, apzvanot biedrus. "Metta" parakstījusi vēstuli par ārkārtas kongresu, jo LFF, neizrunājot to ar Virslīgu, lēmusi, ka vēlas ņemt čempionātu savā paspārnē. Tālāk Riherts izplūst par sadarbības trūkumu starp "Mettu" un LFF, futbola skolai cenšoties attīstīt futbola klasi.

https://twitter.com/Sandis_LV/status/1101097021618995200

Jānis Nartišs, futbola komandas "Daugava Rīga" pārstāvisViņš ar faktiem sāk runāt par LTFA un LFF attiecībām, uzstājoties kā LTFA pārstāvis, nevis "Daugava Rīga" pārstāvis. Interesanti, ka "Daugava Rīga" nav LTFA biedrs un nerunāja neko konkrēti par LFF darbību kopumā.

Tikmers pārkāpj 5 minūšu atvēlēto laiku, bet neviens uz to nenorāda. Vēlāk Pukinsks to tomēr aizrāda. Tikmers aicina pārcelt uzmanību no sociālajiem tīkliem uz kopējiem spēkiem.

LFF valdes loceklis Žoržs Tikmers, akcentējot darbus un rādot dažādu statistiku.

Debates sāk Māris Landmanis, FS Leevon pārstāvisViņš runā par iesniegto vēstuli, jautājot, vai biedri ir vērsušies pie LFF ar sāpīgiem jautājumiem. Landmanis norāda, ka Gorkšam rokas ir saistītas, bet apvērsuma mēģinātāji cenšas destabilizēt situāciju. Viņš atgādina, ka vairāki biedri pēkšņi kongresam deleģējuši kādus "citus" cilvēkus, bet LFF valdē ir 5 gāzējiem pietuvināti cilvēki.Landmanis šos centienus asociē ar Rīgas domi, kur 10 gadus pie varas bijusi viena partija, bet nav sakārtota infrastruktūra un ērtības rīdziniekiem.

Kamēr kongresā neliela pauze, vairāki biedri izmanto iespēju un uz brīdi atstāj kongresa telpas.

https://twitter.com/Auninjs/status/1101091038746288128

Kļaviņam ir jautājums, vai Skujiņš ir vienīgais finanšu eksperts?Pukinsks atbild, ka Skujiņš ir piesaistīts finanšu modeļa ieviešanā, nevis budžeta izstrādē.

Andris Riherts, FS Metta - viņu uztrauc administratīvais departaments, kur 5 cilvēki un pat vadītājs, vai ir nepieciešama šāda struktūra?Un otrs jautājums par MTC Staiceles prokūrista Māra Skujiņa atrašanos LFF un izmaksām?Pukinsks atbild, ka piecu cilvēku administratīvais departaments ir nodalīts, tāpēc, ka šī ir pēc funkcijām cita nodaļa. Savukārt par Skujiņu viņš atbild, ka Skujiņš nav algots darbinieks, bet uz konkrētu projektu noalgots darbinieks ar "Horizont" sistēmas ieviešanu LFF un dažādiem citiem jautājumiem.

Tagad Pukinskam biedri varēs uzdot jautājumus

Pukinsks apgalvo, ka martā valdei un biedriem tiks prezentēta statūtu jaunā versija. Viens no punktiem ir noteikt ierobežojumi prezidenta vadībai - vairs nevarēs mūžīgi, kā līdz šim bija Gunta Indriksona gadījumā.

Pukinsks savā uzrunā daudz runā par struktūru izmaiņām, kā tagad ir "būvēta" LFF, cik katrā departamentā ir cilvēki, utt.

Žurnālists Iļja Poļakovs sociālajos tīklos norādīja uz Andra Riherta piebildi, ka futbola klasē četriem futbolistiem divas ēdinreizes gadā izmaksājot https://twitter.com/Ilja_Polakovs/status/1101080623777832961

Pukinsks atgādina, ka 2019. gada budžets plānots pēc "0" budžeta principa. Izdevumi 10 556 425 eiro, ieņēmumi - 10 276 425 eiro.Pukinsks norāda, ka aprīlī kongresā tiks detalizēti sniegts pārskats par 2018. gada budžetu un par 2019. gadu, bet līdz atm jāsagaida auditoru ziņojums.

https://twitter.com/martklavenieks/status/1101083646268751872

https://twitter.com/vorompatra/status/1101085067923853312

Tagad ziņojumu sniegs Edgars PukinsksViņa runas galvenie punkti*Finanšu vadības sistēma un budžets*LFF struktūru izmaiņas*Statūtu un pārvaldes modeļa revīzija*Attīstības un rīcības plāns

Uldriķis jautā par valdes sēdēm, kurās līdz šim nebija audio un video ieraksti. Gorkšs atbild, ka turpmāk tiks veiktas, bet bez atļaujas veiktie ieraksti nav pieņemami.

Pulksten 13:37 LFF kongresā ieradās sporta direktors Dainis Kazakevičs un valdes loceklis bez balss tiesībām Aleksandrs Starkovs.

Jānis Engels uzdod jautājumu, kādēļ nav visi valdes locekļi. Kā arī aicina visus valdes locekļus sniegt atbildes, vai valde strādā efektīvi. Visi norāda, ka strādā daudz maz normāli, bet, protams, varētu strādāt labāk.

Kongresa turpinājumā raisās diskusija par leģionāriem 2. līgā. Šajā līgā spēlē Riga United, kurā spēlē ārzemnieki. Savukārt LFF cīnās ar to, lai klubi nepiesaistītu citās līgās sodītos ārzemniekus, bet tādējādi cieš arī Riga United. Šis jautājums ir diskusijas vērts, un tikšot apspriests un risināts, lai neciestu Latvijā strādājošie citu valstu pilsoņi, kuri vēlas spēlēt vietējā čempionātā.

FC Nikers pārstāvis norāda, ka līdz šim 2. līgā lielākā dalība bijusi 550 eiro, bet šobrīd ir 1400 eiro un atlaida 50%, tātad tāpat ir vairāk nekā līdz šim. Gorkšs norāda, ka mainījusies sistēma un tādējādi mainījusies dalības maksa. Šo jautājumu nodos sporta daļas vadītājiem, lai risina.

Kļaviņš jautā Vladimiram Žukam par hallēm un infrastruktūru. Žuks nevar konkrēti solīt, kad būs halles.Kļaviņš jautā Žoržam Tikmeram, kādi 5 darbi paveikti 10 mēnešu laikā sieviešu futbola segmentā - sertificētu skaits, aktivitātes skolās, spēlētāju skaita pieaugums, klubu pieaugums.

Riherts uzdod jautājumu par atbalstu futbola klasēm un finansējumu - Verpakovskis saka, ka bijis finansējums. Riherts norāda, ka saņēmuši vēstuli, ka nav finansējums.Šo jautājumu atbild Pukinsks - iepriekšējā gadā ir bijuši vairāki procesi, kādēļ budžets optimizēts. Tāpeč dažiem projektiem naudas nogrieztas.Atgādinām, ka viens no papildus izdevumiem bija Latvijas izlases galvenā trenera Aleksandra Starkova atlaišana un LFF ģenerālsekretāra Jāņa Mežecka atlaišana.

https://twitter.com/vorompatra/status/1101075776391299072

Andris Riherts uzdod jautājumu Mārim Verpakovskim par elites futbola attīstību - cik lietas virzītas valdē un cik lietas apstiprinātas?Verpakovskis atbild, ka bijušas gan apstirinātas programmas, gan neapstiprinātas. Mettas ierosinātā programma netika apstiprināta, bet citas tika apstiprinātas.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1101077812298031104

Gorkšs noslēdzis uzstāšanos. Tagad būs jautājumi valdes locekļiem, bet valdes locekļu ziņojumi ir iekļauti dokumentos, tāpēc visi neuzstāsies.

Andris Riherts, futbola skola Metta - viņam sāpe, kā ir ar Rīgu (Latvijas galvaspilsēta), jo izskatās ka jādzīvo reģionos? Un otrais jautājums par elites klubiem?Gorkšs atbild, ka ir domāts par Rīgu un elites futbola attīstība ir dienas kārtībā.

https://twitter.com/Zvagulis/status/1101077032266592258

https://twitter.com/R_Znotins/status/1101076866637672449

Pēc ilgākas diskusijas Kļaviņam lūgts uzdot visus interesējošos jautājumus.Viņam jautajums par slēgtajām hallēm, uz ko Gorkšs atbild, ka jau atbildējis. Pēc tam Gorkšs skaidro atbildi uz nākamo jautājumu par 2. līgas spēlētājiem un Latvijā audzināto statusu.Kļaviņam jautājums, vai Baiba Broka strādā LFF. Gorkšs atbild, ka nestrādā.Kļaviņš jautā arī par Daugavpilī uzjundījušo skandālu par, iespējams, viltotiem dokumentiem. Viens no minētajiem - Andrejs Sipailo - strādā LFF. Vai plānots viņu atlaist? Gorkšs atbild, ka to pēc dokumentu pārbaudes varēs teikt.

Krišjānis Kļaviņš, SK Cēsis - pauž neapmierinātību par atklātību, jo nav zināms par pasākumiem, izlašu nometnēm, cik izmaksājot autobusi, utt. Gorkšs šo jautājumu uztic atbildēt ukinskam, bet Kļaviņam to nevajag.Otrs jautājums par štatu daudzumu, jo varētu ieekonomēto naudu veltīt jauniešu futbolam. Gorkšs norāda, ka štatu skaits ir palicis tādā pašā apmērā.Pukinsks norāda, ka šos jautājumus var atbildēt viņš, jo viņš ir atbildīgais šajos jautājumos, nevis prezidents.

Diāna Zaļupe, Limbažu sporta skola - viņai vēlējums atbrīvot bērnu un jauniešu komandas no dalības maksām, bet otrkārt mazināt birokrātiju.

Valters (Valters Jekševics, Valtera futbola skolas vadītājs) uzdod jautājumu par halli Torņkalnā, jo par to līdz šim nebija dzirdēts. Gorkšs atbild, ka tur plānota pilna izmēra halli, bet tas ir plāns un projekts varētu būt šogad.

Gorkšam gan ar uzrunu diez cik nesekmējas, jo ik pa laikam prezentācijā pārlec "slaidi", un nākas atgriezties aktuālajā "slaidā".

https://twitter.com/HattrickLatvija/status/1101072594730668037

Protams, Gorkša uzrunā tiek pieminēts Vilku projekts, kas izsaucis neviennozīmīgu vērtējumu sabiedrībā. Tomēr Gorkša uzskatā, tas ir veiksmīgs projekts, tāpēc tas saņēmis UEFA atzinību, un tam ir jāturpinās.

Gorkšs vēršas pie biedriem, uzsverot to lomu kopējos panākumos. Norāda uz laukumu attīstību un sadarbības paplašināšanos Latvijas reģionos. Gorkšs arī atgādina savus solījumus un ko izdevies paveikt. Gorkšs norāda, ka 1. līgā klubiem nav dalības maksas, bet 2. līgā samazināta par 50%.

Gorkšs uzsver, ka šis ir grūts laiks Latvijas futbolam, jo uzsāktas pārmaiņas. Tieši biedru aktivitāte palīdzēs Latvijas futbolam attīstīties, bet šo mēnešu laikā uzlabojušās attiecības ar valsti un pašvaldību. Gorkšs norāda uz pozitīvām pārmaiņām attiecībās ar FIFA un UEFA.

Tribīnē kāpj Kaspars Gorkšs un sniedz atskaiti par paveikto 10 mēnešu laikā kopš ir LFF prezidents.

LFF darbinieks Toms Ārmanis no tribīnes nolasa Saeimas Sporta apakškomisijas atbalsta vēstuli. Atgādinām, ka Saeimas deputāti paši aicināja LFF vadību un sēdē pauda viedokli par atbalsta vēstules uzrakstīšanu.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/saeimas-sporta-apakskomisija-pauz-atbalstu-lff-prezidentam-gorksam.d?id=50841607

Tagad runā Latvijas Sporta federāciju padomes vadītājs Einars Fogelis.Viņš atgādina, ka LFF ir finansiāli visbagātākā sporta federācija Latvijā. Pēc viņa uzskatiem, šobrīd pazuduši noteikumi, kas ir sporta pamatprincipi. Un daudzas lietas notiekot "ārpus noteikumiem". Tāpēc viņš aicina visus saglabāt mieru un stabilitāti. Tikai miers un stabilitāte varētu dot pareizos lēmumus.

https://twitter.com/ost_metalfans/status/1101057567650922497

Tagad vārds tiek dots UEFA izpildkomitejas loceklim Džonam Dileinijam.Viņš atceras, ka daudzreiz bijis Latvijā, bet šoreiz ieradies uz kādu Latvijas futbolam smagu, sarežģītu un īpašu dienu, kādas bijušas arī viņa dzimtenē Īrijā. Jo savulaik Īrijas futbolā bijuši iekšējie ķīviņi un zaudēta uzticība valstiskā līmenī. Viņa vadībā nācies veikt šīs izmaiņas un izveidot stabilu futbola sabiedrību, kas izdevies vairāku gadu gaitā.Dileinijs norāda, ka īrijā ir ierasts teikt - ja tu viens airē, tas nav iespējams, bet ja airē vairāki un vienā virzienā, kpīgi, tad lietas virzās uz priekšu.

Kā pirmais tribīnē kāpj Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pārstāvis Olivers Jungs (Oliver Jung, Coordinator, Development Programmes Europe, Africa and Oceania).Viņš norāda, ka Gorkša laikā ir panākts progress svarīgos futbola attīstības segmentos un Latvijas futbols ir uzņēmis pareizu virzību. Tieši atklātība un caurskatamība ir novērojami uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem Turklāt 10 mēnešu laikā nav iespējams veikt krasas izmaiņas, jo tam vienkārši neesot laika.

https://twitter.com/ilvarslv/status/1101063954351226880

Jautājumā par apstiprināto budžetu un kongresu, LFF valdē izteicās Žoržs Tikmers: "Ar šādu iesniegumu ir izteikta neuzticība arī ģenerālsekretāram, viceprezidentiem un valdei."

Metta pārstāvji Andris Riherts un Askolds Uldriķis rosina, ka debatēt varētu neierobežoti ilgi, jo stundas laikā varētu debatēt tikai 12 biedri. Jāatzīst, ka līdz šim iepriekšējos kongresos nekad tik daudz biedru nemaz nav vēlējušies debatēt.Kongress lemj, ka debates būs neieroebžoti ilgi, tādējādi, visticamāk, kongress ievilksies. Tomēr lemts, ka katrs biedrs drīkst debatēt vienu reizi.

Debatēm lemts atvēlēt vienu stundu, lai kongress neievilktos. Visticamāk, tieši debašu dēļ kā delegāts ieradies Gorkša oponents Vadims Ļašenko, kurš ir Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) prezidents. LTFA nav biedrs, tāpēc nevarētu debatēt.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-prezidenta-gorksa-darbu-vertes-interesanti-biedru-delegati.d?id=50868413

2018. gada aprīlī LFF kongresu klātienē apmeklēja 110 no 111 balsstiesīgajiem biedriem. Pirmajā prezidenta amata vēlēšanu kārtā nepieciešamo 56 LFF biedru atbalstu ieguva Kaspars Gorkšs, Vadims Ļašenko ieguva 48 balsis, bet Krišjānis Kļaviņš – 4 balsis. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/foto-kaspars-gorkss-klust-par-lff-prezidentu.d?id=49977647

Darba kārtības pirmais punkts ir par balsu skaitītājiem. Tas tiek apstiprināts vienbalsīgi.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks arī norāda, ka vēsturisks kongress, jo pirmais ārkārtas. Pukinsks atgādina, kā kongress tika sasaukts.LFF ir 141 biedrs, atnākuši 134 biedri, tādējādi ir lemttiesīgs. Savukārt attiecībā uz balsojumu par Gorkšu, kongress arī ir leģitīms, jo ir vairāk nekā 2/3 biedru. Lai atstādinātu Gorkšu, tam jāpiekrīt 68 biedriem.

Kongresa dienas kārtības galvenais punkts ir balsojums par LFF prezidenta Gorkša atsaukšanu no amata. Kā galvenais iemesls ārkārtas kongresa sasaukšanai tiek minēts tas, ka Latvijas izlasei vairāk nekā divus mēnešus oficiāli nav galvenā trenera, 2019. gada budžets apstiprināts ar deficītu, bet pati LFF joprojām esot slēgta, nevis caurskatāma organizācija, kā arī nav piesaistīts neviens ievērojams sponsors. LFF vadība lielāko pārmetumu vilni saņēma par budžetu, kurš esot ar 2,5 miljonu eiro deficītu. LFF gan šos pārmetumus noraidīja un, visticamāk, tos centīsies atspēkot arī kongresā. LFF budžetu pieņem valde, un par budžeta pieņemšanu balsoja astoņi no deviņiem valdes locekļiem, bet Vadims Direktorenko atturējās. Tā kā par budžeta pieņemšanu balsoja valde, portāls “Delfi” rakstiski vērsās pie LFF valdes locekļiem, vai viņi ir gatavi arī atkāpties, ja biedri izteiks neuzticību Gorkšam. Portālam "Delfi" no PAR budžetu balsojušajiem savu viedokli rakstiski iesūtīja tikai Juris Keišs un Artūrs Zakreševskis. Starp citu, Keišs atrada laiku atbildēt, lai gan bija prom Kubā. Atbildes neiesniedza Māris Verpakovskis, Vladimirs Žuks, Žoržs Tikmers, Aleksandrs Isakovs un Guntis Blumbergs.

Kongress sācies.Gorkšs sākumā norāda, ka pirmais LFF ārkārtas kongress, tādējādi vēsturisks. Gorkšam šis ir arī pirmais kongress LFF prezieenta amatā. Vai pēdējais?

https://twitter.com/Neimanis/status/1101052299366072320

Šobrīd ir skaidrs, ka kongress notiks, jo pieradušies pietiekami daudz biedru. Oficiāli biedru skaits tiks paziņots vēlāk, kad beigsies reģistrācija

https://www.facebook.com/LatvianMemes/photos/a.667028050098419/1491632060971343/?type=3&theater

Pirms kongresa apskatījām iespējamos variantus, kas notiek pēc šodienas kongresa.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/delfi-skaidro-gorkss-iztur-vai-neiztur-uzticibas-balsojumu-kas-notiek-ar-lff-pec-tam.d?id=50868475

Dienas kārtībā ir deviņi punkti: * kongresa balsu skaitītāju iecelšana; * kongresa darba kārtības apstiprināšana; * biedru iecelšana kongresa protokola pārbaudei un apstiprināšanai; * LFF izpildinstitūcijas uzaicināto personu uzstāšanās; * ziņojums par LFF prezidenta darbu, LFF valdes locekļu darbu, LFF ģenerālsekretāra darbu (LFF prezidenta Kaspara Gorkša ziņojums; LFF valdes locekļu ziņojums; LFF ģenerālsekretāra Edgara Pukinska ziņojums) * biedru debates; * biedru un LFF izpildinstitūcijas uzaicināto personu debates; * balsojums par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata; * kongresa slēgšana.

Futbola intrigas sasniegušas kulmināciju - šodien risinās LFF ārkārtas kongress, kurā būs centiens gāzt pašreizējo prezidentu Kasparu Gorkšu.Kongresa sākums pulksten 12:00.