Gorkšs ģenerālsekretāra amatam tomēr virza Gruškevicu; LFF valde kandidātu vēl neapstiprina

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs trešdien, 24. jūlijā, valdes sēdē ģenerālsekretāra amatam virzīja vien nesen organizācijā darbu sākušo Mareku Gruškevicu. Tomēr LFF valde viņa kandidatūru pagaidām vēl neapstiprināja, pēc valdes sēdes teica Gorkšs.

Par Gruškevica iespējamo "bīdīšanu" ģenerālsekretāra amatam mēļoja jau pāris nedēļas. Pagājušajā nedēļā Gruškevics "ļoti ātri" tika apstiprināts par "administrācijas vadītāja pienākumu izpildītāju". Gruškevics pilnībā pārņems administrācijas vadītāja funkcijas no 13. augusta.

Jau tobrīd izskanēja, ka Gruškevics tiek gatavots ģenerālsekretāra amatam, kas oficiāli atbrīvojās 17. jūlijā, kad pēdējā darba diena LFF bija Edgaram Pukinskam. Gorkšs gan vēl otrdien sarunā ar portālu "Delfi" izteicās, ka Gruškevics tieši ņemts darbā, lai pārņemtu administrācijas vadītāja funkcijas. Gorkšs neteica, ka nevirzīs Gruškevicu ģenerālsekretāra amatam, kā arī neesot plānojis Gruškevicam piedāvāt ģenerālsekretāra pienākuma izpildītāja vietu.

Tomēr tagad Gorkšs valdē gan virzījis Gruškevicu šim amatam, gan arī piedāvājis risinājumu, ka Gruškevics pilda pienākumus, kamēr tiek atrasts piemērots kandidāts. Kā trešo variantu Gorkšs rosinājis, ka ģenerēlsekretāra pienākumus turpina pildīt viņš pats.

"Valdei piedāvāju trīs variantus. Viens - es turpinu pildīt abus amatus. Otrs - apstiprināt ģenerālsekretāra amatā Mareku Gruškevicu, tādējādi apvienojot divus amatus vienā un ieekonomējot LFF līdzekļus. Trešais - nozīmēt Gruškevicu LFF ģenenerālsekretāra amatā uz laiku, kamēr tiek atrasts jauns amata kandidāts. Pats process šobrīd nav no tiem vieglajiem. Tā ir nozīmīga pozīcija, kas prasa lielas zināšanas un pieredzi. Uzrunāt tāda veida vadītāju, garantējot viņam amatu tikai līdz vēlēšanu kongresam – ne katrs ir gatavs parakstīties. Tik raiti nesokas ar kandidātu atlasi. Esmu uzrunājis gan no sporta aprindām, gan no mediju sektora, gan no valsts sektora," sarunā ar žurnālistiem sacīja Gorkšs. "Šobrīd turpinu pildīt ģenerālsekretāra amata pienākumus. Valdes viedoklis boja, ka tādā veidā ekonomēt federācijas līdzekļus nav vērts. Bet Mareks (Gruškevics) ir jāpiezaīst ilgāku laika posmu, lai diskutētu par viņa apstiprināšanu amatā, tādēļ es turpinu pildīt abus pienākumus un meklēt variantus izvirzīšanai nākamajās valdes sēdēs."

Gorkšs uzskata, ka Gruškevicam ir visas vajadzīgās iemaņas ģenerālskeretāra amatam, lai gan futbola sabiedrībā viņu nepazīst.

"Mareks ir tas, kuram kompetences atbilst tām kompetencēm, tām zināšanām, tai vadītāja pieredzei, pieredzei administratīvajos procesos, kas nepieciešams tieši ģenerālsekretara vietas izpildītājam. Un, kā jau minēju, tas ļautu samazināt vadītāju skaitu federācijā, optimizējot finanšu līdzekļus," argumentē Gorkšs.

LFF prezidents pieļauj, ka uz amatu varētu virzīt kādu no LFF darbiniekiem, tādējādi dodot izaugsmes iespējas, bet konkrētus piemērus viņš neminēja. Tāpat Gorkšs atklāti neteica, vai ģenerālsekretāra amatam ir virzīti Raimonds Zeps un Edgars Jaunups, kura vārdi izskanējuši futbola aprindās.

"Par vienu no nosauktajiem (Edgaru Jaunupu - red.) - katru manu lēmumu vai darbību saista ar viņu jau kādu laiku. Negribētos komentēt vairāk, jo daudziem ir spēkā esoši darba līgumi. Valdei es nosaucu kandidātus, lai nerastos priekšstats, ka neatklāju kārtis. Nenoliedzu, ka ar kādu no viņiem ir bijušas sarunas šobrīd vai agrāk par futbolu vadības jautājumiem," diplomātiski atbildēja Gorkšs.

Gorkšs, pildot abus pienākumus, atalgojumu nesaņems, jo to liedz LFF pašreizejie statūti. Gorkšs jau 15 mēnešus pilda LFF prezidenta pienākumus, un neilgi pēc ievēlēšanas minēja, ka viņa atalgojums - kā pilna laika un aktīvam prezidentam - būs ļoti svarīgs jautājums. Tomēr šo mēnešu laikā LFF tā arī nav izdevies mainīt statūtus vai viest kādas izmaiņas, kas ļautu Gorkšam saņemt atalgojumu.