Gorkšs: ja izmaiņas prēmēšanā ietekmē sniegumu, tad futbolistiem jāapdomā savas vērtības

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs intervijā laikrakstam "Diena" atklāja, ka veiktas izmaiņas valstsvienības futbolistu premēšanas sistēmā, tomēr tas nedrīkstēja ietekmēt futbolistu attieksmi. Gorkšs uzsver, ka kaunpilnajā zaudējumā spēlē pret Slovēniju pašmāju futbolistu sniegumā nav redzējis pašatdevi.

Latvijas futbola izlase pirms nedēļas Rīgā aizvadīja vienu no vājākajām spēlēm pēdējos gados, Eiropas čempionāta atlases ietvaros ar 0:5 (0:4) kapitulējot Slovēnijai. Dažas dienas pirms tam Latvija ar 0:3 zaudēja Izraēlai. "Euro 2020" atlasē G grupā četrās spēlēs tā guvusi tikai vienus vārtus un zaudējusi 13, kas ir viens no sliktākajiem rādītājiem (-12) visā atlases turnīrā.

"Tāds sniegums kā pirmdien ir sāpīgs man, žurnālistiem un līdzjutējiem. Mēs varam runāt par zaudētām spēlēm, bet ir būtiski redzēt spēlētāju attieksmi, raksturu, pašatdevi, lepnumu. Vienmēr esmu gribējis redzēt, ka spēlētāji atdod visu sirdi un dvēseli izlases mačos. Diemžēl neviens no mums to nesaredzēja pirmdien. Iepriekšējā spēlē Polijā epizodiski bija labs sniegums, pēc spēles nevienam neko nevarēja pārmest, bet jūnijā divas spēles savu līdzjutēju priekšā diemžēl neparādīja, ka mēs turpinātu virzīties tālāk," intervijā saka Gorkšs. "Par spēlētājiem un taktiku lai izsakās treneris! Kas man nav pieņemami, ir attieksmes trūkums, nevēlēšanās parādīt savu labāko sniegumu izlases sastāvā. Kamēr mums nebūs šo īpašību, būs grūti cerēt, ka kādu apspēlēsim uz meistarības rēķina. Domāju, līdzjutēju neapmierinātības galvenais iemesls ir tieši pašcieņas trūkums. "

Latvijas izlase pie uzvaras nav tikusi 12 spēles pēc kārtas. Pagājušā gada 2. jūnijā Latvijas futbolisti Baltijas kausa ietvaros ar 1:0 uzvarēja Igauniju, bet augstākā līmeņa turnīros Latvija uzvaras garšu nav jutusi kopš 2017. gada 10. oktobra - Pasaules kausa kvalifikācijā mājās ar 4:0 tika uzvarēta Andora. Savukārt tik smagu zaudējumu ar piecu vārtu starpību visos mačos Latvijas izlase pēdējo reizi piedzīvoja 2017. gada martā - pēc pārbaudes spēles 0:5 Gruzijā no amata atkāpās galvenais treneris Marians Pahars. Pirms tam Latvijai smagākais zaudējums bija 0:6 viesos "Euro 2016" atlasē pret spēcigo Nīderlandi. Savukārt mājās Latvijas izlase tik smagi iepriekšējo reizi zaudēja 2013. gadā, kad "Skonto" stadionā tūkstošiem bosniešu fanu klātbūtnē ar 0:5 zaudēts Bosnijai un Hercegovinai.

Gorkšam pēc šiem zaudējumiem bijušas sarunas ar Latvijas izlases galveno treneri Slavišu Stojanoviču, kurš pēc mačiem veltīja smagu kritiku futbolistiem par attieksmes trūkumu. Iespējams, ka Stojanovičs turpmāk veiks sastāva atjaunināšanu, pieļauj Gorkšs, bet ar treneri pārtraukt darba attiecības nav plānots.

"Šobrīd mums ir cerīgi rezultāti U19 un U17 izlasē. Un arī sniegums, neslēpšu, man liekas ļoti interesants. Tā ir paaudze, uz kuru mēs ceram. Varbūt viņi spēs ienest kaut kādu entuziasmu ap Latvijas izlasi. Galvenajam progresam jābūt pašatdeves ziņā," uzsver Gorkšs. "No atbildības neslēpjos. Labi apzinos, ka es iestājos par šī trenera izvēli. Un savu izvēli ne reizi neesmu nožēlojis. Mums jau no paša sākuma bija triju gadu plāns. Šajā termiņā jāizveido izlase, uz kuru būtu patīkami skatīties un kura kļūtu par konkurētspējīgu komandu Eiropas kontekstā."

Intervijā "Dienai" Gorkšs arī atklāj, ka bijušas domstarpības ar valstsvienības spēlētājiem, konkrētāk, ar pieredzējušo Andri Vaņinu. No Gorkša teiktā noprotams, ka nesaskaņas radušās pēc izmaiņām prēmēšanas sistēmā. Latvijas izlases spēlētāji vairs nesaņem naudu par pašu izsaukumu uz izlasi, bet tiek kompensēti visi izdevumi, saistībā ar ierašanos. Tapat ir saglabātas prēmijas par atsevišķiem mačiem, bet šī summa var pieaugt, ja tiek sasniegti izvirzītie mērķi.

"Tā ir ļoti interesanta situācija – ilgu laiku spēlēji kopā ar kādu, bet pēc tam tu kļūsti par lēmumu pieņēmēju. Prēmēšanas sistēma ir viena no lietām, kas kādam spēlētājam var uzjundīt emocijas. Es neteiktu, ka mums ir konflikts. Domāju, tā drīzāk ir neapmierinātība kādam no spēlētājiem. Bet, nu... (smaga nopūta) ja šī, manuprāt, dzīves līmeni nemainošā naudas summa ir iemesls, kādēļ mūsu spēlētāji nespēj parādīt pašatdevi, kādu no viņiem gaidām, tad mums nopietni jāizvērtē iemesli, kāpēc spēlējam izlasē, kāpēc gribam pārstāvēt savu valsti un vilkt izlases kreklu," piebilst Gorkšs.