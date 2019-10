Gorkšs juridiski vēl ir LFF prezidents; kongresa dokumenti joprojām nav iesniegti

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta amatā juridiski joprojām ir Kaspars Gorkšs, lai gan biedru kopsapulce par viņa atsaukšanu no amata lēma pirms divām nedēļām.

LFF biedru kopsapulcē 17. oktobrī no amata tika atstādināts prezidents Kaspars Gorkšs, kurš kopš septembra sākuma bija vienīgais parakstiesīgais cilvēks organizācijā. Līdz ar to LFF palika bez paraksttiesīgas personas un federācijas darbība daļēji tika paralizēta.

Situācijas risināšanai bija nepieciešams tikt pie pilntiesīga ģenerālsekretāra, un 22. oktobrī LFF valdes ārkārtas sēdē amatā nolemts iecelt Pukinsku. Viņš šajā amatā organizācijā strādāja no 2018. gada aprīlim līdz šī gada 17. jūlijam. Pagājušajā nedēļā tika sagatavoti nepieciešamie dokumenti par Pukinsku iesniegšanai UR un 30. oktobrī saņemts apstiprinājums, ka Pukinsks kļuvis par paraksttiesīgu personu un izpildinstitūcijas dalībnieku.

"Uzņēmumu reģistrā tika saņemts biedrības "Latvijas Futbola federācija" pieteikums un tam pievienotie dokumenti, tai skaitā biedrības ārkārtas valdes sēdes protokols/lēmums, kurā tika nolemts apstiprināt Edgaru Pukinsku par biedrības ģenerālsekretāru. Pārbaudot iesniegtos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs secināja, ka tie atbilst normatīvo aktu prasībām un tāpēc prasītās izmaiņas reģistrēja," portālam "Delfi" skaidroja UR.

Tomēr LFF savā paziņojumā par Pukinsku neko nemin saistībā ar Gorkša atstādināšanu un juridiskajām sekām. Uzņēmuma registrā veiktajās izmaiņās kā vēl viens paraksttiesīgais cilvēks ierakstīts Pukinsks, bet Gorkšs nav svītrots no biedrības paraksttiesīgajām personām un joprojām ir izpildinstitūcijas dalībnieks.

Portāls "Delfi" noskaidroja, ka divas nedēļas pēc biedru kopsapulces jeb kongresa LFF tā arī nav iesniegusi nekādus dokumentus UR saistībā ar notikušo organizācijas prezidenta atstādināšanu.

"Uzņēmumu reģistrā nav ticis saņemts biedrības pieteikums par biedrības prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata, līdz ar to Uzņēmumu reģistram nav arī tiesiska pamata izdarīt ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā, ka Kaspars Gorkšs būtu atbrīvots no biedrības prezidenta amata," skaidro UR.

Vēl pagājušajā nedēļā Pukinsks sarunā ar portālu "Delfi" ļāva noprast, ka ģenerālsekretāra kā paraksttiesīgas personas apstiprināšana un Gorkša jautājums UR tiks iesniegts vienoti, tomēr tagad situācija mainījusies.

"Kavējas LFF ārkārtas kongresa protokola fiksēšana, tāpēc nolēmām atsevišķi iesniegt dokumentus. Notiek juridisku jautājumu precizēšana šajā lietā, tad tiks savākti nepieciešamie paraksti un iesniegsim visu UR," skaidro Pukinsks.

Pukinsks 17. jūlijā atstāja LFF ģenerālsekretāra amatu, tomēr līdz pat septembra sākumam UR netika veiktas nekādas izmaiņas. Toreiz UR skaidroja: "Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 21.pantu ziņas, uz kuru pamata izdarāmi jauni ieraksti reģistrā, kā arī likumā noteiktie dokumenti iesniedzami reģistra iestādei 14 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas."

Ceturtdien, 31. oktobrī, aprit 14 dienas kopš LFF ārkārtas kongresa.