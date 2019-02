Gorkšs par tikšanos ar Gavrilovu: nekādas vienošanās neesmu parakstījis

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs nenoliedz, ka ticies ar sliktu slavu guvušo Oļegu Gavrilovu, tomēr nekādu vienošanos ar viņu nav slēdzis.

Trešdien par aiziešanu no Latvijas Futbola federācijas (LFF) paziņoja Sacensību daļas vadītājs Artūrs Gaidels. Savu aiziešanu viņš pamatoja ar to, ka noklausījies audio ierakstu, kurā atpazinis Gorkša un Gavrilova balsis. Tiesa, Gaidels nav pārliecinājies par audio ieraksta autentiskumu, nav to pārrunājis ar Gorkšu, un iesniedzis atlūgumu.

Trešdien vairāki mediji arī publicēja informāciju par šo audio ierakstu, nepublicējot pašu audio ierakstu. Tāpat publicēts, ka Gorkšs parakstījis vienošanos ar Gavrilovu, bet pats vienošanās dokuments nav publicēts.

"Esmu ticies ar Gavrilovu, neesmu to slēpis, bet man nav nekādas vienošanās ar viņu. Neesmu veicis nekādus darījumus. Par šo visu ir informēta UEFA "Integrity" (Godīgas spēles) nodaļa, informēju (LFF) valdi par situāciju, arī Latvijas iekšējo "integrity" daļu, kas tālāk nodeva informāciju attiecīgajām iestādēm," pēc Gaidela uzstāšanās Latvijas žurnālistiem sacīja Gorkšs. "Runājot par ierakstiem, negribētu komentēt viltotus vai falsificētus ierakstus, kurus neesmu pat dzirdējis. Mums ir pilns ar montētām sarunām, noplūdušiem valdes ierakstiem, viltotiem dokumentiem, viltotiem parakstiem... Konstanti esam iestājušies, ka ejam tiesisko ceļu. Vēršamies iestādēs, lai atsevišķas lietas izmeklē. Ja kādam ir šie ieraksti, aicinu arī iet šo ceļu, griezties iestādēs, kas tos izpētītu, izmeklētu."

Gorkšs norādīja, ka tikšanos ar Gavrilovu netieši noorganizējis "Riga FC" izpilddirektors Romāns Lajuks, kurš savulaik guva pretrunīgu slavu saistībā ar aizdomīgi tiesātām spēlēm. Pēc Gorkša teiktā, viņš ticies ar Lajuku, kad pievienojies Gavrilovs. Gorkšs noliedza, ka kādā no tikšanās reizēm kopā ar Gavrilovu būtu bijis Krišjānis Kļaviņš, kurš arī kandidējis uz LFF prezidenata amatu, bet kopā ar Gavrilovu manījis pašreizējo "Ventspils" prezidentu Adlanu Šišhanovu.

Audio ierakstu dzirdējis ir Gorkša "labā roka", LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, kurš to apstiprināja. Pirms viņa "Pullmann" viesnīcā Vecrīgā ierakstu dzirdējuši "Dainis (Kazakevičs – LFF sporta direktors), Emīls (Latkovskis – bijušais Latvijas virslīgas vadītājs) un Ģirts (Mihelsons – futbola skolas "Metta" vadītājs). Audio ierakstu noklausīšanos organizējis Gorkša oponents, Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) prezidents Vadims Ļašenko, bet audio atskaņojis kāda nepazīstama persona.

"Tiku iepazīstināts ar kādu inkognito personu, kas iedeva A4 formāta lapu, kur krievu valodā uzrakstīti kādi vienošanās punkti: ja Gorkšs kļūs par prezidentu, tad par tiesnešu nodaļas vadītāju jāieceļ (un šī vieta izdzēsta); "integrity" nodaļā jāieceļ (izdzēsts); jāreabilitē Oļegs Gavrilovs. Tada apakšā kaut kādi paraksti. Fotografēt neatļāva, jo gribēju vismaz pārliecināties, vai īsts vai neīsts paraksts. Tad tika nolikts priekšā telefons, apgriezts otrādi un iedotas austiņas. Atskaņoja deviņu minūšu audio, kas sagriezts pa vairākām daļām. Un nosacīti dzirdami Kaspars un Gavrilovs. Dialoga laikā notiek diskusija par vienošanos, kas jāpanāk. Audio arī ir izdzēstas vietas, kur izskan citi uzvārdi. Uz jautājumiem, lai saprastu pilnu ainu, atbildes nebija," saka Pukinsks. "Prasīju Vadimam (Ļašenko), kas tas par cilvēku, bet uzreiz pēc noklausīšanās cilvēks aizgāja. No Ļašenko atbildes arī nesekoja. Audio ierakstā dzirdams, ka Kasparam tiek spiests darīt to un to, bet Kaspars saka, ka to nevar ietekmēt un nevar ko tādu uzņemties."

Pēc audio ieraksta noklausīšanās Pukinsks sazinājies ar UEFA un noskaidrojis, ka Gorkšs ir informējis par tikšanos "Integrity" nodaļu un citus. Pukinsks nosūtījis iesaistītajām personām, ka pēc informācijas iegūšanas negrasās spekulēt ar šo audio ierakstu. Uz to Pukinsks saņēmis negatīvu Ļašenko zvanu.

"Es izteicu praktisku piedāvājumu, lai nespekulētu. Piedāvāju ar audio ierakstu un vēstuli vērsties visās tiesībsargājošās instancēs, ētikas komisijā – spert oficiāli soli. Uz to sekoja atbilde, ka to apdomāšot," bilst Pukinsks.

Gorkšs piebilda, ka tikšanās ar Gavrilovu devusi zināmu labumu, jo iepazīts, cik bīstamā situācijā ir Latvijas futbols, cik apdraudēti ir Latvijas tiesneši, "Integrity" lieta Latvijā, jaunie futbolisti.

"Šobrīd Latvijas futbolā runājam par pārmaiņām. Bet šobrīd esam kritiskā posmā – vai nu panākam, ka agresīvi iestājamies pret šo visu, runājam atklāti par lietām, par ko nepatīk runāt. Mēs visi zinām, kas iesaistīts, bet jābeidz baidīties. Jo bailes ir tās, ar kuru palīdzību cenšas manipulēt, ar kuru palīdzību manipulē ar jaunajiem spēlētājiem. ar kuru palīdzību manipulē ar mūsu tiesnešiem. Tā ir lieta, pret ko mēs kategoriski iestājamies," apņēmīgi sacīja Gorkšs.

Šo ceturtdien, 28. februārī, Rīgā risināsies LFF ārkārtas kongress, bet aprīļa nogalē paredzēts LFF kārtējais kongress.

LFF ārkārtas kongresu, kurā galvenais dienas kārtības jautājums būs balsojums par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata, iniciēja 21 biedrs. Zināms, ka viens no aktīvākajiem LFF ārkārtas kongresa atbalstītājiem ir Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) vadītājs Vadims Ļašenko, kurš pērn bija Gorkša konkurents cīņā par LFF prezidenta troni. Interesanti, ka LTFA šobrīd nav LFF biedrs, tādējādi nemaz nevarēja parakstīt vēstuli par ārkārtas kongresa sasaukšanu, bet to izdarījuši vairāki ar telpu futbola nozari saistītie LFF biedri.

Kā galvenais iemesls ārkārtas kongresa sasaukšanai tiek minēts tas, ka Latvijas izlasei vairāk nekā divus mēnešus oficiāli nav galvenā trenera, 2019. gada budžets apstiprināts ar deficītu, bet pati LFF joprojām esot slēgta, nevis caurskatāma organizācija, kā arī nav piesaistīts neviens ievērojams sponsors.