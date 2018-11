Gorkšs: uz karstām oglēm pieņemt lēmumu par galvenā trenera nākotni nebūtu pareizi

Uz karstām oglēm pieņemt lēmumu par Latvijas futbola izlases galvenā trenera Miksu Pātelainena nākotni nebūtu pareizi, uzskata Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Kaspars Gorkšs.

Latvijas futbolisti pirmdien UEFA Nāciju līgas mačā izbraukumā nospēlēja 0:0 ar Andoru, D divīzijas grupā paliekot trešajā vietā. Pirms turnīra komandas uzdevums bija uzvarēt savā apakšgrupā.

"Pirms Nāciju līgas mēs neslēpām to, ka ir tikai viens mērķis - uzvarēt savā grupā," sacīja Gorkšs. "Šim mērķim bija piesiets trenera darba līgums un arī mūsu nospraustie uzdevumi. Varētu teikt, ka uzdevumu mēs neizpildījām ne tikai no tāda viedokļa, ka neieguvām izvirzīto vietu un punktus, bet arī no spēles kvalitātes un skatāmības viedokļa."

Latvijas komanda Nāciju līgas pirmajā turnīrā neizcīnīja nevienu uzvaru un guva tikai divus vārtus sešos mačos. Ar četriem punktiem Latvija ierindojās trešajā vietā apakšgrupā, aiz sevis atstājot Andoru ar tikpat punktiem un priekšā palaižot Kazahstānu ar sešiem un Gruziju ar 16 punktiem.

"Šobrīd noteikti varu teikt, ka mēs neizpildījām nospraustos mērķus, bet visu pārējo spriedīsim tuvāko dienu laikā savā starpā. Skaidrs, ka šis ir komplekss jautājums, taču, neskatoties uz to, ir bijušas arī pozitīvas iezīmes, proti, komandas saliedētība, izlases komunikācija un ieguldītais darbs un laiks, ko Pātelainens bija gatavs ziedot kopīgai futbola attīstībai reģionos un kopumā Latvijā," uzskata LFF prezidents.

Iepriekš ar Pātelainenu tika noslēgta vienošanās līdz decembrim. Ja Latvijas izlase savā apakšgrupā iegūtu pirmo vietu, līgums tiktu automātiski pagarināts līdz 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beigām.

"Uz karstām oglēm pieņemt lēmumu par trenera nākotni nebūtu pareizi. Mēs diskutēsim par to un ir jādomā, kādā virzienā iet tālāk. Par to runāsim gan treneru padomes ietvaros gan valdē. Diskusiju ceļā pieņemsim lēmumu treneru sakarā. No manas puses nebūtu korekti publiski spekulēt par to, kāds būs lēmums, jo ar Pātelainenu vēl par nākotni neesam runājuši," noteica Gorkšs.

"Katram cilvēkam, kurš iesaistīts sportā, ir nepatīkami zaudēt un nesasniegt nospraustos mērķus. Gan mums, gan trenerim ir pāris dienas jāizvēdina galva un jāmēģina ar vēsu prātu paskatīties uz esošo situāciju un jārod pareizie risinājumi. Kopumā mēs šim jautājumam pieiesim ļoti skrupulozi, analizējot komandas sniegumu un cenšoties saprast, vai ir potenciāls to uzlabot nākotnē. Mēs nevar būt apmierināti ar to, ka netika sasniegts nospraustais mērķis," uzskata Gorkšs, kurš iepriekš ilgus gadus bija Latvijas izlases kapteinis.

Tāpat LFF vadība nešaubās par Pātelainena cilvēciskajām iezīmēm un līdz šim nekādas sūdzības par treneri nav saņemtas.

"LFF iekšienē Pātelainena ienākšana ir devusi citādāku dinamiku. Domāju, ka lielākā daļa spēlētāji ar viņa darbu bija ļoti apmierināti, tomēr izlases kontekstā mēs nevaram nerunāt par rezultātu un nedrīkstam turpināt meklēt ieganstus, kādēļ nesasniedzām nospraustos mērķus. Protams, ir cilvēciskais aspekts, bet sportiskais aspekts ir primārais attiecībā pret izlasi," pārliecināts ir Gorkšs.

Tāpat LFF prezidents uzskata, ka Pātelainena darba metodes bijušas modernākas nekā iepriekšējo treneru vadībā.

"Pātelainena pieeja darbam ir pavisam citādāka nekā tā bija līdz šim. Tā ir daudz eiropeiskāka un modernāka. Šīs metodes nāk no Britu salām, kas arī man ir bijušas tuvākas sportista karjeras laikā. Kas attiecas uz treniņu procesu un visu, kas notiek ap spēli - nekādas pretenzijas neesmu saņēmis. Miksu ir bijis pieejams, atvērts un ļoti izpalīdzīgs un šī pievienotā vērtība, kādu viņš ir nesis futbolam, ir jūtama. Tajā pašā laikā mēs nevaram nerunāt par rezultātu un jāatzīst, ka spēles kvalitātes un gūto vārtu aspektā nevaram būt apmierināti," sacīja Gorkšs.

Dalību UEFA Nāciju līgā Latvijas izlase sāka ne pārāk sekmīgi, jo septembrī savās mājās cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos ar 0:1 zaudēja Gruzijai, bet oktobrī savā laukumā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānu un ar 0:3 piekāpās Gruzijai. Pēc tam gan sekoja vēl viens neizšķirts 1:1 ar Kazahstānu, kā arī neizšķirts 0:0 pret Andoru.

Vienīgos vārtus Latvijas izlases rindās guva Artūrs Karašausks un Deniss Rakels, kuriem tie bija pirmie vārti izlasē.

Tikmēr grupas uzvarētāja Gruzija nākamajā gadā varēs cīnīties par pirmo vietu D divīzijā un ceļazīmi uz 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīru.