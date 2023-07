Grīziņkalnā risināsies lielākās futbola frīstaila sacensības Eiropā

28. un 29. jūlijā Rīgā, Grīziņkalnā, risināsies 2023. gada futbola frīstaila pasaules tūres sacensības "Pulse Riga", Eiropas čempionāts, kā arī Eiropas kvalifikācijas posms pasaules futbola frīstaila čempionāta finālam, informēja organizatori.

29. jūlijā kopā ar "Pulse Riga" notiks arī ielu futbola turnīra "3v3 Ghetto Football" 11. kārta visām vecuma grupām. Ieeja skatītājiem bez maksas.

"Pulse Riga" ir sacensības, kurās frīstaila futbolisti sacenšas viens pret vienu. Tām ir pieteikušies 58 dalībnieki no 13 Eiropas valstīm. Sacensībām pieteikušās 12 sievietes un 46 vīrieši.

Organizatori, kā ievērojamākos dalībniekus min:

- deviņkārtējo pasaules čempionu Erlenu Fagerli no Norvēģijas;

- seškārtējo pasaules čempioni Melodī Donšē no Francijas;

- četrkārtējo pasaules čempioni Agusku Mnihu no Polijas;

- pasaules čempionu Mohamadu Akbari no Polijas;

- pasaules vicečempionu Džsi Marletu no Nīderlandes;

Eiropas "Pulse" sērijas posms Rīgā notiks divās daļās. Pirmais ir kvalifikācijas posms, kurš notiks 28. jūlijā no plkst. 14:00 līdz 21:00 "Ghetto Games" kolizejā Grīziņkalnā, bet nākamajā dienā, 29. jūlijā, no plkst. 15:00 līdz 21:00, notiks izslēgšanas un fināla divcīņas, kur arī tiks noskaidrots šī gada Eiropas čempioni vīriešu un sieviešu kategorijās. Labākie 10 frīstaileri (5 vīrieši un 5 sievietes) iegūs iespēju doties uz Nairobi, Keniju, lai piedalītos pasaules futbola frīstaila čempionāta finālos. Citu pasaules reģionu kvalifikācijas notiks Hirošimā (Japāna), Ņujorkā (ASV), Mombasā (Kenijā) un Kordobā (Argentīnā).

Kopš Pasaules Futbola frīstaila asociācijas dibināšanas 2017. gadā mērķis vienmēr bijis attīstīt un rūpēties par tūkstošiem spilgtu personību, ko šis brīnišķīgais sporta veids ir radījis ap sevi. No individuāliem sportistiem līdz reģionālajiem delegātiem, no bērniem, kas tikko mācās žonglēt ar bumbu, līdz pasaules čempioniem un disciplīnas leģendām.

"Neatņemama mīlestība pret brīvību ir futbola frīstaila pamata vērtība. Šis sports ir sasniedzis daudzus panākumus un milzīgus sasniegumus pagātnē, tomēr nevar slēpt to, ka futbola frīstails kā disciplīna joprojām atrodas agrīnā attīstības posmā," neslēpj organizatori.