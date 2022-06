Gutkovskim un Ikauniekam pa diviem vārtiem Latvijas izlases trešajā uzvarā Nāciju kausā

Latvijas vīriešu futbola izlase piektdien UEFA Nāciju līgas D līgas trešajā mačā viesos ar rezultātu 4:2 (2:1) uzvarēja Moldovu, nostiprinoties grupas līderpozīcijā.

Pa diviem vārtiem Latvijas izlases labā guva Vladislavs Gutkovskis un Jānis Ikaunieks.

Latvijas izlase ar deviņiem punktiem trīs spēlēs ir grupas līdere, Moldovai ir četri punkti trīs mačos, Andora guvusi vienu punktu divās spēlēs, bet Lihtenšteina divās cīņās palikusi bešā.

Jau spēles ceturtajā minūtē pēc Andreja Cigaņika neuzmanīgas spēles savā soda laukumā uz Latvijas izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" devās izpildīt Jons Nikolaesku, kurš sita nedaudz uz labo pusi, bet Pāvels Šteinbors lēca pretējā virzienā - sestajā minūtē 1:0 Moldovas labā.

Latvijas futbolisti atbildēja ar vairākiem bīstamiem momentiem un vienā no epizodēm neizdevās nopelnīt 11 metru soda sitienu, kad soda laukumā krita Gutkovskis. Tomēr 19.minūtē Gutkovskis pārvēra pretinieka vārtsarga izsisto bumbu un pēc nonākšanas soda laukumā sita bumbu kreisajā vārtu stūrī - 1:1.

Septiņas minūtes vēlāk Jānis Ikaunieks ar brīvistienu panāca 2:1. Augstu planējošo bumbu Moldovas futbolisti nevarēja aizsist prom, jo aktīvi, noteikumu robežās pie vārtiem nospēlēja Roberts Uldriķis. Puslaika turpinājumā vārtu gūšanas iespējas bija gan Cigaņikam, gan Kasparam Dubram, taču rezultāts palika nemainīgs.

Otrā puslaika sākumā Nikolaesku tikai nedaudz sita garām vārtiem un arī turpinājumā mājinieki vairākas reizes apdraudēja Latvijas izlases vārtus. Otrā laukuma galā pēc viena no pretuzbrukumiem Uldriķis apspēlēja vairākus konkurentus un bumba nonāca pie Cigaņika, kurš no kreisās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, kur kāju pielika Gutkovskis - 3:1 mača 60.minūtē.

Dažas minūtes vēlāk pēc pretinieku sitiena Raivis Andris Jurkovskis ar galvu izsita bumbu prom no vārtu līnijas un neļāva Moldovai samazināt Latvijas izlases pārsvaru. Turpinoties mājinieku uzbrukumiem, pēc centrējuma Nikita Mocpans panāca 2:3.

Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, pēc Gutkovska tāla centrējuma Jānis Ikaunieks sita bumbu no gaisa un raidīja to tīklā - 4:2. Sešas minūtes pirms finālsvilpes pēc Dāvja Ikaunieka piespēles Alvis Jaunzems no tuvas distances sita bumbu pāri tukšiem vārtiem.

Latvijas futbolisti pirmās divas Nāciju līgas spēles aizvadīja mājās, ar 3:0 pārspējot Andoru un ar 1:0 uzvarot Lihtenšteinu. Moldova tikmēr izbraukumā ar 2:0 uzveica Lihtenšteinu un cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru.

Otrdien Latvijas futbolisti vasaras spēļu ciklu noslēgs ar maču Lihtenšteinā. Septembrī vispirms būs mačs mājās ar Moldovu, bet pēc tam izbraukuma spēle Andorā.

Latvijas futbola izlase nav zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas jeb 242 dienas, kas starp Eiropas izlasēm ir sestais labākais rādītājs.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

UEFA Nāciju līga: Latvija – Moldova

Latvija - Moldova 4:2. Spēle noslēgusies

90+2. min. Tobera vietā laukumā iznāca Tarasovs.

90. min. Latvijas izlase diezgan meistarīgi pieturēja bumbu pamatlaika galotnē. Savaļnieka piespēle soda laukumā lidoja vārtu tuvējā stūrī, tāpēc vārtsargs bija spiests bumbu atsist.

86. min.Šteinbors noorientējās situācijā, kad Moldovas izlases futbolists Kobecs piespēlēja gar vārtiem, tverot bumbu.

84. min. Dāvis Ikaunieks no kreisās malas piespēlēja gar vārtiem Jaunzemam, kurš kritienā bumbu raidīja pāri vārtiem. Teicama iespēja gūt piektos vārtus.

83. min. Savaļnieks apdraudēja vārtus, kad no asa leņķa izpildīja brīvsitienu. Moldova nosedza tuvo vārtu stabu.

79. min. Divu vārtu autors Gutkovskis nomainīts pret Dāvi Ikaunieku. Savukārt Zjuzina vietā iznāca Eduards Emsis.

Uldis Strautmanis no MoldovasLatvija turpina uguņot. Teicama komandas spēle. Gutkovskim spēlē jau 2,5 vārti - divi goli un izcila piespēle. Bet Ikaunieks tik izcili trāpīja! Skaisti apklusināja mājinieku uzbrukumus un tribīnes.

75. min. Latvija - Moldova 4:2Fantastisks vārtu guvums Latvijas izlasei! Vladislavs Gutkovkis izdarīja diagonālu tālo piespēli Jānim Ikauniekam, kurš no gaisa raidīja bumbu vārtu tālajā apakšējā stūrī! Tas Ikauniekam bija 10. vārtu guvums Latvijas izlasē!

73. min. Zjuzins izdarīja spēcīgu tālsitienu, taču bumba lidoja pāri vārtiem.

70. min. Jaunzems pārtvēra bumbu un iesāka uzbrukumu pa labo malu, Savaļnieks izpildīja centrējumu, bet moldāvu aizsargs bumbu atvairīja ar galvu.

68. min. Moldovas izlase turpināja ofensīvu, kas ilgst jau ilgāku laiku. Latvijas futbolistiem izteikti jāspēlē no aizsardzības, bumbu pieturēt vairs īsti neizdodas.

Uldis Strautmanis no MoldovasLatvijai trešais gols bija vajadzīgs kā ēst, jo Moldovas spiediens pieauga. Un to mājinieki apliecināja ar gūtajiem vārtiem, ātri vien samazinot starpību. Šobrīd Latvijai atkal minimāls pārsvars. Moldova ātri vien atguvusies un pārņem iniciatīvu. Šobrīd Latvija nedaudz "nosēdusies". Tribīnes arī uzreiz dzen mājiniekus uz priekšu.

64. min. Latvija - Moldova 3:2Moldovas izlase izspēlēja vēl divus stūra sitienus, kurus Latvijas izlase atvairīja. Mājinieku uzbrukumi turpinājās, līdz pēc centrējuma soda laukumā uz maiņu nākušais Nikita Mocpans raidīja bumbu vārtos ar galvu.

63. min. Jurkovskis izglāba Latvijas izlasi no vārtu zaudējuma. Pēc stūra sitiena Armašs sita pa vārtiem, bet Latvijas izlases aizsargs ar galvu bumbu aizsita prom no vārtu līnijas.

61. min. Latvijas izlasē divas spēlētāju maiņas. Raimonds Krollis devās laukumā Roberta Uldriķa vietā, bet Alvis Jaunzems nomainīja Andreju Cigaņiku.

60. min. Latvija - Moldova 3:1Latvijas izlase izspēlēja teicamu uzbrukuma kombināciju. Roberts Uldriķis gar soda laukuma līniju piespēlēja Andrejam Cigaņikam, kurš devās soda laukuma un piespēlēja gar vārtiem Vladislavam Gutkovskim, kuram atlika ieripināt bumbu vārtos.

56. min. Kaimakovs izdarīja spēcīgu sitienu pa vārtiem, bet bumba lielā ātrumā ielidoja tribīnēs un sabiedēja skatītājus.

Uldis Strautmanis no Moldovas:Moldovieši jau no pirmām sekundēm otrajā puslaikā metas uzbrukumā. Latvija nedaudz atslābusi. Jāturpina spēlēt sava spēle (kā ierasti to saka treneri), ko rādīja pirmajā puslaikā, un rezultāts būs. Šobrīd lēnām iniciatīva slīd ārā no rokām...

53. min. Pēc stūra sitiena Armašs ar galvu izdarīja sitienu garām vārtiem. Pēc šīs epizodes moldāvieši veica spēlētāju maiņu, Platikas vietā laukumā dodoties Motpanam.

49. min. Savaļnieks pārtvēra bumbu pie pretinieku soda laukuma un centrēja to Gutkovskim, kurš mēģināja gūt vārtus ar kāju no gaisa, bet sitiens bija neprecīzs.

46. min. Uzreiz Moldovas futbolists Nikolaesku nerealizēja labu vārtu gūšanas iespēju, raidot bumbu garām tālajam vārtu stabam.

Sācies 2. puslaiks.

Pirmā puslaika statistika ("SofaScore"):

Latvija - Moldova 2:1. Noslēdzies 1. puslaiks.

45+2. min. Īsā laika posmā moldāvieši "nopļāva" Ikaunieku un Zjuzinu. Par pirmo pārkāpumu Bolohanam parādīja brīdinājumu.

45+1. min. Cigaņiks nopelnīja pirmo brīdinājumu šajā spēlē.

40. min. Aizvadītajās minūtēs spēle vairāk ritēja laukuma vidus daļā, bet vēlāk izdevās radīt saasinājumu soda laukumā. Gutkovskim bija adresēta augsta piespēle, bet uzbrucējs netika pie sitiena.

Uldis Strautmanis no Moldovas: Moldāviešu žurnālisti (un daži no blakus esošās Rumānijas) uzsver, ka Latvija pelnīti vadībā. Varu tikai pievienoties, bet rezultāts varēja jau šobrīd būt kāds 4:1. Iespēju ir ļoti daudz. Tribīnēs arī tikai brīžiem dzirdams "Moldova, Moldova", ko pārsvarā skandē atnākušie jaunie futbolisti no bērnu un jaunieši sporta skolām. Ik pa laikam ir ūjināšana, bet to var arī attiecināt uz Moldovas izlasi, kas nerāda to, uz ko cerējuši mājinieku atbalstītāji. Bet tās ir viņu problēmas.

35. min. Armašs soda laukumā tika pie bumbas un neviena netraucēts sita pa to no gaisa. Bumba lidoja augstu pāri vārtiem.

34. min. Pēc stūra sitiena Dubra ar galvu izdarīja sitienu pa vārtiem, bet aizsargs Posmaks ar galvu bumbu izsita ārpus soda laukuma.

33. min. Cigaņiks teicamu piespēli no Uldriķa, taču viņam neizdevās raidīt bumbu garām vārtsargam, kurš glāba savu komandu.

30. min. Zjuzins teicami piespēlēja Jurkovskim soda laukumā, bet viņa sitiens tika bloķēts. Bumba pēc rikošetiem gan aizripoja gar pašu vārtu stabu.

Uldis Strautmanis no Moldovas:Pēc "aukstas dušas" spēles sākumā Latvijas futbolisti nepanikoja. Ar mērķtiecīgiem uzbrukumiem tika panākts savs. Ja pēc Gutkovska gola tribīnēs bija diezgan liela ūjināšana un svilpieni, tad pēc otrā gola tribīnēs ir kapa klusums. Mājinieku atbalstītāji pagaidām savējos nedzen uz priekšu, bet Latvija dominē laukumā.

26. min. Latvija - Moldova 2:1 Jānis Ikaunieks izpildīja tiešo brīvsitienu, raidot bumbu soda laukumā. Moldovas vārtsargs neveiksmīgi izgāja no vārtiem, bet Roberts Uldriķis lēcienā nedaudz pagrūda aizsargu. Moldāvieši pie bumbas netika, un tā ielidoja vārtos.

Uldis Strautmanis no Moldovas:Latvija ar savu aktivitāti nopelnīja iespēju un to izmantoja. 28 gadus vecā vārtsarga Raileana dāvanu pieņēma Gutkovskis. Jāuzteic Gutkovskis, jo perfekti nolasīja epizodi jau brīdī, kad vārtsargs pieskāras bumbai izsitot. Pārējais jau bija meistarības apliecinājums.Gutkovska sakarā jāizceļ viņa cīņasspars - viņš daudzos dueļos dabū ciest no pretinieku elkoņiem un kājām, bet turpina spēli. Pēc pēdējās epizodes Gutkovskis gan vairākas minūtes pa laukumu pārvietojas pielibojot.

23. min. Gutkovskis vēlreiz palicis zālājā un saķēris ceļgalu. Pēc maza atelpas brīža viņš cēlās kājās un turpināja spēli.

19. min. Latvija - Moldova 1:1Moldovas izlases vārtsargs Dorians Reiljans ļoti neveiksmīgi ievadīja bumbu spēlē. Vladislavs Gutkovskis savāca bumbu un devās pret vārtsargu. Aizsargi viņam netika līdzi, un uzbrucējs precīzi sita bumbu vārtos.

17. min. Latvijas izlase daudz vairāk spēlē ar bumbu, taču Moldova ik pa laikam spēj aizskriet pretuzbrukumā. Pēdējā no tiem Platika nespēja tikt garām Latvijas aizsargiem.

13. min. Pēc tālas piespēles Nikolaesku triju aizsargu ielenkumā tika pie bumbas un izdarīja sitienu. Taču tas Šteinboram problēmas neradīja.

Uldis Strautmanis no MoldovasPirms spēles ar Moldovas kolēģiem spriedām, ka spēle varētu būt piesardzīga - Moldova nevēlēsies "apdedzināties" sākumā, bet Latvija atkal neskries uz priekšu. Pendele maina situāciju un šobrīd izskatās, ka abas komandas domās par uzbrukumu vairāk nekā par aizsardzību. Katrā gadījumā Latvijas uzbrukumi pirmajās 13 minūtēs ir bijuši iespaidīgi.Jāuzsver laukuma kvalitāte un laika apstākļi, kas veicina labu futbolu laukumā.

11. min. Gutkovskim neizdevās apspēlēt aizsargu, taču viņš nopelnīja stūra sitienu. Pēc tā izspēles Savaļnieks izdarīja tālsitienu, kuru ar grūtībām atvairīja Moldovas izlases vārtsargs Reiljans. Pēc tam pēc Gutkovska piespēles sitienu pa vārtiem izdarīja Ikaunieks, bet aizsargs bloķēja bumbu.

8. min. Soda laukuma stūrī Gutkovskis krita soda laukumā, uzreiz rādot, ka viņam nepieciešama palīdzīva. Video tiesnesis šo epizodi izvērtēja, bet pārkāpumu nesaskatīja.

7. min. Jurkovskis lielā ātrumā devās soda laukumā un piespēlēja uzbrucējiem, bet neviens no viņiem bumbai nepieskārās.

4. min. 11 metru soda sitiens uz Latvijas vārtiem. Arī Moldova izspēlēja savu stūra sitienu. Soda laukumā Černomordiju pārsteidza rikošets, taču mājinieku uzbrucējs pie bumbas uzreiz netika. Epizode turpinājās, un Cigaņiks soda laukumā iesita Platikam pa kājām, un galvenais tiesnesis paziņoja par 11 metru soda sitienu.

6. min. Latvija - Moldova 0:1Moldovas izlases uzbrucējs Jons Nikolaesku precīzi sita vārtu vidū, bet Šteinbors aizlēca uz labo pusi.

1. min. Jurkovskis jau pirmajā uzbrukumā panāca stūra sitienu Latvijas izlasei. To Savaļnieks un Ikaunieks izspēlēja, bet saasinājums neizdevās.

Stadionā patīkama atmosfēra, lai gan ir apmēram 3000-4000 skatītāju. Daudz bērnu un jauniešu futbola skolu pārstāvju. Patīkami tribīnēs redzēt arī dažus Latvijas līdzjutējus un lielu Latvijas karogu.

Spēle sākusies!

Laukums gatavs komandu iznākšanai.

Moldovas izlasē lielākā zvaigzne ir Pirejas "Olympiacos" kreisais aizsargs Oļegs Rjabčuks, kurš, protams, maču sāks pamatsastāvā.

Latvijas futbola izlase spēli pret Moldovu sāks tādā pašā sastāvā, kādā sāka pirmo maču pret Andoru. Vēl bija neliela neskaidrība par Gutkovska dalību mačā, jo viņš pret Lihtenšteina savainoja potīti, taču viņš ir ierindā.

Moldovas izlases galvenais treneris Sergejs Kļeščenko: "Izbraukumā gribējām vairāk, jo cerējām atbraukt ar sešiem punktiem, bet iznāca mazāk. Otrā spēlē gan otro puslaiku aizvadījām mazākumā, tāpēc rezultāts ir likumsakarīgs. Tāpēc vēl vairāk liekam cerības uz spēli ar Latviju, jo jāspēlē izteikti uz uzvaru, lai gan arī iepriekšējās spēlēs to darījām." https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/moldovas-treneris-norada-uz-latvijas-futbolistu-augumu-un-gaisa-dueliem.d?id=54439688

Latvijas futbola izlase iepriekš trīs reizes spēkojusies ar Moldovu, šajos mačos gūstot divas uzvaras un piedzīvojot vienu zaudējumu.

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs: "Diezgan labi esam izpētījuši Moldovas izlasi, pēdējā pusgada laikā klātienē esam redzējuši trīs spēles. Redzams, ka pie jaunā trenera Moldovas izlase ir pamainījusies gan stilistiski, gan kvalitatīvi. Spēlē pret Kazahstānu komanda parādīja labu sniegumu, spēlēja agresīvi. Nopietni gatavojamies spēlei. Saprotam, ko gaidīt. Tiksies spēkos aptuveni līdzvērtīgas komandas, tā ka gaidām interesantu spēli." https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/gutkovskis-laika-apstakli-un-speles-favorits-kazakevica-izaicinajumi-pirms-cinas-pret-moldovu.d?id=54440638

Latvijas futbola izlasei UEFA Nāciju līgas ievadā savā laukumā izdevās pieveikt Andoru un Lihtenšteinu, bet trešais mačs jāaizvada izbraukumā pret Moldovu, kas turnīra laikā zaudēja punktus pret Lihtenšteinu. Šajā mačā kļūs zināms, kura komanda pirmo apli D divīzijas grupā noslēgs līderpozīcijā. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-futbola-izlasei-grupas-lideru-cina-moldova.d?id=54440932