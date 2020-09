Gutkovskis gūst vārtus pirmajā minūtē un kaldina 'Rakow' uzvaru

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis pirmdien Polijas ekstraklases trešās kārtas spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem jau mača pirmajā minūtē un kaldināja savas vienības Čenstohovas "Rakow" uzvaru Belhatovā pār Lubinas "Zaglebie".

"Rakow" savā laukumā ar 2:1 (1:0) uzvarēja "Zaglebie".

Gutkovskis šo spēli sāka no pirmās minūtes, bet tika nomainīts 72.minūtē.

Pēc Frana Tudora centrējuma no laukuma labās malas Latvijas futbolists bija pirmais pie bumbas, no vārtsarga laukuma līnijas to ar galvu raidot vārtos.

48.minūtē Davids Tijaničs arī nokļuva labā pozīcijā soda laukumā un ar sitienu ar kreiso kāju rezultāta starpību dubultoja.

Viesi vienus vārtus atspēlēja 66.minūtē, kad bumbu vārtos raidīja Tijaniča tautietis Roks Sirks, taču vairāk viesi panākt nespēja.

"Rakow" komanda izcīnīja otro panākumu pēc kārtas, bet Gutkovskis ar trim gūtiem vārtiem Polijas čempionātā dala ceturto vietu "bombardieru" sarakstā.

Gutkovskis līgumu ar "Rakow" noslēdza gada sākumā, tomēr vienošanās paredzēja, ka futbolists uz Čenstohovas klubu pāries jūlijā. Līgums noslēgts līdz 2022.gada 30.jūnijam, taču klubam ir tiesības to pagarināt vēl uz diviem gadiem.

Pēc trim spēlēm "Rakow" ar sešiem punktiem pakāpusies uz trešo vietu. Sestā ar pieciem punktiem ir Pāvela Šteinbora pārstāvētā Belastokas "Jagiellonia", bet Gdaņskas "Lechia" ar savainoto Kristeru Toberu sastāvā trim punktiem ir astotā 16 komandu vidū.