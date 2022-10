Holanns turpina terorizēt pretiniekus un iesit dubli UEFA Čempionu līgā

Divus vārtus UEFA Čempionu līgas mačā trešdien guva Norvēģijas futbola superzvaigzne Ērlings Holanns, kurš ielika pamatus pārliecinošai Mančestras "City" uzvarai.

G grupas mačā Mančestras vienība savu skatītāju priekšā ar 5:0 (3:0) apspēlēja "København" futbolistus.

Tieši Holanns guva pirmos divus šīs spēles vārtus. Vispirms viņš jau septītajā minūtē pēc lieliskas Žuau Kanselu piespēles no tuvas distances trieca bumbu vārtos, bet 32. minūtē pēc partnera sitiena bumba veiksmīgi atlēca pie norvēģa kājām, un viņam atlika tikai dubultot rezultāta starpību.

Vien 22 gadus vecais Holanns līdz šim savā karjerā demonstrējis augstu rezultativitāti visos turnīros, kuros ir spēlējis. Čempionu līgā viņš sakrājis jau 28 vārtus nieka 22 mačos.

Erling Haaland makes it 28 goals in 22 Champions League game… and here’s Pep Guardiola’s reaction after the second goal tonight. 🤯🔵 #UCL@TheEuropeanLad ⤵️📸 pic.twitter.com/uVvKt2DV0X