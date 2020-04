'Hotspur' gatava šķirties no Keina par nepilniem 228 miljoniem eiro

Anglijas premjerlīgas futbola klubs Totenhemas "Hotspur" finansiāli sliktās situācijas dēļ par 200 miljoniem sterliņu mārciņu (nepilniem 228 miljoniem eiro) ir gatava šķirties no sava uzbrukuma līdera Herija Keina, vēsta laikraksts "Daily Mail".

Tāpat kā liela daļa profesionālo klubu, arī "Hotspur" Covid-19 izraisītās krīzes laikā cieš no finansiāliem zaudējumiem. Šī iemesla dēļ vienība paziņojusi, ka ir gatava šķirties no Keina, ja ieinteresētā Mančestras "United" šķirsies no teju 228 miljoniem eiro.

Komandai šis darījums ļoti palīdzētu, jo patlaban noris arī jaunā stadiona būvēšana, kas "Hotspur" parādsaistības veido 637 miljonu sterliņu mārciņu (aptuveni 725 miljonu eiro) apmērā.

Keinam pēdējā gada laikā nav klājies viegli. Viņš pagājušā gada aprīlī guva smagu potītes traumu, bet spēja atgriezties ierindās un UEFA Čempionu līgas finālu, kur gan viņa vienība piekāpās "Liverpool".

Pēc tam uzbrucējs šī gada sākumā pārrāva augšstilba muskuli. Vienība vēstīja, ka viņš laukumā varētu atgriezties aprīlī, bet marta vidū tika izsludināts sezonas pārtraukums, kas, iespējams, noslēgsies maijā.

Keins šosezon 25 spēlēs Totenhemas komandas rindās paspēja izcelties ar 17 vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.

"Hotspur" līdz sezonas pārtraukuma izsludināšanai vietējā čempionātā ar 41 punktu 29 mačos ieņēma astoto vietu, kamēr "United" ir par četriem punktiem vairāk, kas ļauj ierindoties piektajā pozīcijā. Ar 82 punktiem vadībā ir "Liverpool", kurai pietrūkst vien divas uzvaras, lai svinētu pirmo panākumu pēdējo 30 gadu laikā.