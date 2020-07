Iekšlietu ministrs vai telpu futbola aktīvists? Futbola saime lemj par savu jauno vadoni. Teksta tiešraide

Piektdien, 3. jūlijā, Rīgā risinās Latvijas Futbola federācijas (LFF) vēlēšanu kongress, kurā biedrība izvēlēsies savu trešo prezidentu šajā tūkstošgadē.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no LFF kongresa.

LFF vēlēšanu kongress https://twitter.com/UStrautmanis/status/1278990871036395521 LFF ģenerālsekretārs biedriem izskaidro balsošanas gaitu un apmāca, kā darboties ar balsošanas tehniku. Pirmajā testā jau ir problēmas, reģistrējas 121 no 127 delegātiem. Otrajā testā nobalsot izdodas 120 delegātiem. Uzrunu veic arī UEFA "Hattrick" programmas vadītājs Denis Bastari. Viesis uzsver, ka šis ir svarīgs laiks Latvijas futbolā, it īpaši atceroties piedzīvotās grūtības. "Neslēpsimies un neteiksim, ka viss ir vislabākajā kārtībā," par UEFA pievērsto uzmanību LFF atgādina organizācijas pārstāvis. Bastari arī min cilvēkus, kuru intereses nav bijušas Latvijas futbola labā. Taču, viņaprāt, kopš pēdējā kongresa lietas ir uzlabojušās. UEFA situāciju cieši novēro un aicina strādāt tālāk. Nākamā uzrunu saka Sofija Malizia no FIFA. Viņa norāda, ka LFF pēdējos gados satricinājuši dažādi finansiāli un politiski notikumi. Pēc vairākiem kongresiem šodien futbolam vajadzētu būt vienotam. Malizia atgādina, ka pirmo reizi kongress notiks pēc jaunajiem statūtiem, kas ir saskaņoti ar UEFA un FIFA. Tādējādi vēlēšanas būs caurspīdīgākas un demokrātiskākas. Viņa aicina biedrus balsot atbildīgi, jo ievēlētie pārstāvji strādās 4 gadus. Uz skatuves uzstāties tiek lūgts Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš, kurš ievadā nosaka: "Mēs visi zinām, kur šobrīd atrodas futbols." Riekstiņš uzsver, ka sastrādāsies ar jebkuru LFF prezidentu, bet vienlaikus atgādina par sporta veida slikto situāciju. Riekstiņš aicina visus strādāt kopā futbola labā. "Realitāte ir skarba, Karalis šobrīd ir kails." Kongress sācies.Kongresu iesāk Artūrs Zakreševskis, kurš dod vārdu ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam. Viņš paziņo, ka no 136 biedriem ieradušies 127. Tas nozīmē, ka kongress ir leģitīms. Šis ir sestais kongress divu gadu laikā, bet tikai pirmais pēc astoņiem mēnešiem. Balsošana šodien risināsies elektroniski. Tāda izskatās balsošanas ierīce. LFF līdz šim bijuši četri prezidenti. Vai šodien būs piektais un cik ilgi viņš vadīs federāciju pēc ievēlēšanas? Kasparam Gorkšam krēslā izdevās noturēties tikai pusotru gadu.Ko pirms vēlēšanām domā LFF iepriekšējie divi prezidenti, lasi šajā rakstāhttps://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-prezidenta-velesanas-ko-doma-bijusie-prezidenti-indriksons-un-gorkss.d?id=52272727 Reģistrācija beigusies un drīz sāksies kongress. Parasti uz futbola svarīgajiem notikumiem sociālos tīklos aktivizējas joku plēsējs "Futbola memes". Šoreiz jaunākā "dzeršanas spēle". Šonedēļ lielu rezonansi izpelnījās bijušā LFF prezidenta Gunta Indriksona atklāsmes .https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/indriksons-man-piedavaja-divus-miljonus-lai-pauzu-atbalstu-lasenko.d?id=52268927 Kongresa sākuma kavēšanās ir tikai loģiska, jo pulksten 12 bija reģistrējušies labi ja puse no biedriem, lai gan reģistrācija sākās jau pulksten 11. Tā kā iekavējas dalībnieku reģistrācija kongresa sākums pārcelts uz 12:30 Sveicināti! Elektrum olimpiskajā centrā pulksten 12 sāksies Latvijas Futbola federācijas vēlēšanu kongress. Visas dienas garumā portāla Delfi žurnālisti Uldis Strautmanis un Reinis Lācis no OSC basketbola zāles informēs par notikumiem LFF kongresā.

Lai gan šis ir plānotais vēlēšanu kongress, LFF bez sava vadītāja ir kopš 2019. gada 17. oktobra, kad biedri nobalsoja par Kaspara Gorkša atstādināšanu no amata. Bijušais Latvijas izlases kapteinis par LFF prezidentu kļuva 2018. gada aprīļa beigās, šajā postenī nomainot Gunti Indriksonu. Ilggadējais LFF prezidents pēc kārtējās pārvēlēšanas 2016. gadā paziņoja, ka nenostrādās visu termiņu un savu solījumu pildīja, 2018. gadā atstājot amatu.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas par pirmo LFF prezidentu kļuva Vladimirs Ļeskovs, tad īsu brīdi federāciju vadīja Supe, bet 1996. gadā sākās Indriksona ēra. Tādējādi piektdien futbola saime, iespējams, iegūs savu piekto prezidentu Latvijas jauno laiku vēsturē.

LFF vēlēšanās uz galveno amatu ir divi kandidāti – iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un telpu futbola aktīvists Vadims Ļašenko. Uz divām viceprezidenta vietām kandidē Olafs Pulks, Sergejs Kovaļovs un Vladimirs Šteinbergs, bet par sešām atlikušajām vietām valdē cīnīsies Anastasija Kučinska, Andis Rozītis, Emīls Latkovskis, Guntars Indriksons, Jānis Apse, Jānis Engelis, Nauris Mackevičs un Viktorija Mihaļčuka.

LFF prezidenta amata abi tīkotāji Ģirģens un Ļašenko šonedēļ tikās raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu", diskutējot pirms gaidāmajām vēlēšanām. Pilnu debašu ierakstu skatieties šeit.

Vēlēšanu procesu jau no paša sākuma pavada dažādas peripetijas. LFF par vēlēšanu sākumu paziņoja Ziemassvētku laikā - 2019. gada 23. decembrī. Paziņojumā gan teikts, ka "līdz ar LFF statūtu apstiprināšanu 2019. gada 12. decembrī ir uzsācies kandidātu pieteikšanas process", kas gan netika publiski pateikts 12. decembra ārkārtas kongresa laikā vai uzreiz pēc tā.

Marta beigās noslēdzās pieteikšanās termiņš, jo LFF kongress sākotnēji bija ieplānots 24. aprīlī. Drīz pēc tām sākās pēdējos gados Latvijas futbolam raksturīgie notikumi – neskaidri lēmumi, sūdzības, utt. LFF Vēlēšanu komiteja sākotnēji apstiprināja daļu no kandidātiem, bet pārējos sadalīja divās grupās – vieniem tika atļauts papildināts pieteikumus, bet citu kandidātu pieteikumi tika noraidīti. Dažas dienas vēlāk pēc pieteikumu papildināšanas kandidātu statusu saņēma vēl vairāki pieteicēji, bet vēl pēc kāda laika Apelāciju komiteja apmierināja noraidīto prasības. Tad sekoja vēlēšanu bardaka otrais raunds – maija sākumā Vēlēšanu komiteja pieņēma vēl dažus neskaidrus lēmumus, sekoja atkal sūdzības, līdz Apelāciju komiteja apstiprināja visus kandidātus.

Covid-19 krīzes dēļ LFF kongresu no 24. aprīļa sākotnēji atlika uz nezināmu laiku, bet vēlāk lēma rīkot biedru kopsapulci 3. jūlijā. Par kongresa norises vietu tika izvēlēts "Elektrum" olimpiskais centrs, kur LFF būs iespējams sarīkot kopsapulci, ievērojot valstī noteiktās sanitārās prasības.

Kongresā paredzētās LFF prezidenta, valdes un juridisko institūciju locekļu vēlēšanās balsošana notiks elektroniski.

LFF kongresa dienas kārtībā iekļauti 18 punkti, no kuriem svarīgākie ir pašā izskaņā. Dienas kārtībā gan nav iekļauts LFF vēlēšanu kandidātu prezentācijas un debates par kandidātiem, kā tas atsevišķi bija izdalīts iepriekšējos vēlēšanu kongresos. LFF gan apgalvo, ka kandidātiem netiks liegts uzstāties. "Pirms vēlēšanu procesa sākšanas un saskaņā ar kongresa reglamentu visiem vēlēšanu dalībniekiem, kuriem būs tāda vēlēšanās, tiks dota iespēja uzstāties (līdz 5 minūtēm)," skaidro LFF.

Pagaidām nav zināms, cik no 136 biedriem piedalīsies kongresā un cik balsis būs nepieciešams, lai uzvarētu vēlēšanās. LFF jaunie statūti paredz, ka kongresā biedrus drīkst pārstāvēt tikai paraksttiesīgās personas (atsevišķi nosacījumi ir pašvaldību sporta skolu pārstāvjiem). LFF neatklāj, kuri pārstāvji būs no biedriem, tomēr daži notikumi like domāt, ka futbola saime atkal vērpj intrigas. Pirms dažām dienām pēkšņi no LFF valdes aizgāja Aleksandrs Isakovs, kurš, iespējams, tādējādi nodrošinās, ka drīkstēs balsot LFF kongresā (valdes locekļi nedrīkst balsot), savukārt kādam citam biedram vēl šonedēļ uzradusies vēl viena paraksttiesīgā persona.