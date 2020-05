Igaunijā cer futbola sezonu atsākt pēc divām nedēļām

Igaunijas Futbola asociācija (EJL) lūgusi valdībai atļauju atsākt futbola sezonu pēc divām nedēļām jeb 19.maijā ar mērķi to noslēgt decembrī, vēsta raidsabiedrība ERR.



"Mēness aptieka". Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz"Mēness aptieka".

Igaunijas čempionāta augstākā līga jeb meistarlīga sākās marta pirmajā nedēļas nogalē, taču koronavīrusa izplatības dēļ turnīrs pēc pirmās kārtas tika pārtraukts.

EJL premjerministram Jiri Ratasam un kultūras ministram Tenisam Lukasam adresētā vēstulē lūdz dot atļauju ne vēlāk par 11.maiju atsākt treniņus un ar 14.maiju sākt aizvadīt pārbaudes mačus. EJL cer čempionātu atsākt 19.maijā.

"Atsākt treniņu procesu un čempionātu noteiktajos datumos ir būtiski, lai laicīgi varētu pabeigt sezonu, kas klubiem ļautu sagatavoties UEFA turnīriem un izlases futbolistiem sagatavoties kvalifikācijas mačiem," pauž EJL prezidents Aivars Pohlaks.

Piedāvājumā atrunāts, ka tikai spēles aizvadīšanai nepieciešams personāls varēs atrasties stadionā. Tajā iekļauti: futbolisti no abām komandām (11 sākumsastāvā un septiņi uz rezervistu soliņa), kluba personāls (seši no katras komandas), četri tiesneši, viens inspektors, četri klubu delegāti (pa diviem no katras komandas), trīs fotogrāfi, četri žurnālisti, četri pilngadīgi bumbu padevēji, ne vairāk par 19 televīzijas darbiniekiem, pieci apsargi, trīs ārsti un divi laukuma uzkopēji - kopā ne vairāk par 98 personām.

Lai būtu pēc iespējas mazāks fiziskais kontakts, stadions jāiedala trīs zonās.

Igaunijas čempionātā desmit komandas aizvada četru apļu turnīru. 2020.gada sezonas pēdējai kārtai jānotiek 7.novembrī.

Latvijas futbola virslīgā pagājušajā nedēļā sākās neliels treniņnodarbības. Lai kvalitatīvi varētu aizvadīt trīs apļus, turnīram būtu jāsākas ne vēlāk par 26.maiju.