Iličičs ar četriem vārtiem tukšā stadionā ieved 'Atalanta' Čempionu līgas ceturtdaļfinālā

Četrus vārtus gūstot Slovēnijas izlases pussargam Josipam Iličičam, Itālijas futbola A sērijas vienība Bergāmo "Atlanta" otrdien iekļuva UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā, kur vietu nodrošināja arī Vācijas bundeslīgas klubs "Leipzig".

"Atalanta" astotdaļfināla atbildes spēlē viesos ar rezultātu 4:3 (2:1) pārspēja "Valencia" futbolistus un divu maču summā uzvarēja ar 8:4.

Koronavīrusa izplatības dēļ mačs notika aiz slēgtām durvīm.

Spēles trešajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Iličičs, kurš realizēja 11 metru soda sitienu, bet 21. minūtē Kevins Gameiro izmantoja pretinieku kļūdu soda laukumā un izlīdzināja rezultātu. Pāris minūtes pirms pirmā puslaika beigām Iličičs ar vēl vienu "pendeli" atguva "Atalanta" komandai vadību.

Otrā puslaika sestajā minūtē Gameiro pēc piespēles soda laukumā ar galvu pārvirzīja bumbu mērķī un vēlreiz izlīdzināja rezultātu, bet spēles otrās daļas vidū Ferrans Torress izmantoja situāciju, kurā tālu no vārtiem bija izgājis "Atalanta" vārtsargs Martko Sportjello – jau 3:2 "Valencia" labā.

Tiesa, pēc četrām minūtēm Iličičs no aptuveni 13 metriem izlīdzināja rezultātu, vienlaikus nokārtojot sev "hat-trick". Viņš kļuvis par pirmo slovēni, kurš vienā Čempionu līgas spēlē guvis trīs vārtus.

Iličičs gan neapstājās un astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām netraucēts panāca 4:3.

Tikmēr Leipcigas futbolisti savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja Anglijas premjerlīgas klubu "Tottenham Hotspur", divu maču summā gūstot virsroku ar 4:0.

Mājiniekiem divus vārtus guva austriešu pussargs Marcels Zabicers.

Pirmie vārti tika gūti desmitajā minūtē, kad Timo Verners pēc neveiksmīga mēģinājuma iekarot pretinieku cietoksni piespēlēja Zabiceram, kurš ar sitienu aiz soda laukuma robežas panāca 1:0. 19. minūtē Verners ieraidīja bumbu tīklā, taču aizmugures dēļ vārti netika skaitīti.

Tiesa, pāris minūtes vēlāk Anhelino no gala līnijas piespēlēja bumbu soda laukumā, no kurienes to vārtos ar galvu pārvirzīja Zabicers – 2:0. Punktu mājinieku uzvarai pielika Ēmils Forsbergs, kurš trīs minūtes pirms pamatlaika beigām, neilgi pirms nākšanas uz maiņu, no aptuveni desmit metriem ieraidīja trešo bumbu "Hotspur" vārtos.

Trešdien un nākamajā nedēļā tiks aizvadītas pārējās astotdaļfinālu atbildes spēles.

UEFA Čempionu līgā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupas divas labākās komandas iekļuva UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas sezonu turpina UEFA Eiropas līgā, kuru sāka no izslēgšanas turnīra pirmās kārtas.

UEFA Čempionu līgas uzvarētāja tiks noskaidrota 30. maijā Stambulā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta "Liverpool", kas finālā divu Anglijas premjerlīgas komandu duelī ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".