Itālija ar vārtiem otrajā puslaikā Nāciju līgas mačā pārspēj Angliju

Itālijas vīriešu futbola izlase piektdien Milānā UEFA Nāciju līgas A līgas spēlē pārspēja Angliju.

A līgas trešās grupas mačā Itālijas futbolisti savā laukumā ar rezultātu 1:0 (0:0) bija pārāki pār Angliju.

68.minūtē vārtus Itālijas labā guva Džakomo Raspadori, kurš pēc Leonardo Bonuči piespēles, raidot bumbu augšējā labējā vārtu stūrī, pārspēja Anglijas vārtsargu Niku Poupu.

Pēc tam uz Itālijas vārtiem vairākkārt devās Harijs Keins, taču visi viņa mēģinājumi noslēdzās nesekmīgi.

Tikmēr citā tās pašas grupas spēlē Ungārija viesu lomā ar rezultātu 1:0 (1:0) guva panākumu pār Vāciju.

Jau 17.minūtē ungārus vadībā izvirzīja Ādams Salai, kurš raidīja bumbu Vācijas vārtos pēc Dominika Soboslai piespēles.

Pēc pieciem aizvadītiem mačiem A līgas trešajā grupā līderpozīcijās ir Ungārija, kas izcīnījusi desmit punktus. Par vienu vietu zemāk ir Itālija ar astoņiem punktiem, kurai seko Vācija ar sešiem punktiem, bet Anglija, kas tikusi pie diviem punktiem, atrodas ceturtajā vietā.

Vēl B līgas trešās grupas mačā Bosnijas un Hercegovinas izlase mājās ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Melnkalni.

Pirmā puslaika izskaņā vārtus Bosnijas un Hercegovinas labā guva Ermedins Demerovičs.

Citā tās pašas grupas spēlē Somija laukuma saimnieku lomā ar rezultātu 1:1 (1:0) spēlēja neizšķirti pret Rumāniju.

Pirmie vadībā izvirzījās somi, kad mača 12.minūtē Rumānijas vārtsargu pārspēja Tēmu Puki.

Otrajā puslaikā Rumānijai vajadzēja septiņas minūtes, lai panāktu neizšķirtu, ar precīzu sitienu izceļoties Florinam Tanasem.

Pēc piecām spēļu kārtām trešās grupas līdere ar 11 punktiem ir Bosnija un Hercegovina. Tālāk seko Melnkalne, kas tikusi pie septiņiem punktiem, un Somija ar pieciem punktiem, bet ceturtajā ietā ierindojas Rumānija.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs norit trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.