Itālijas trešās līgas komanda ar septiņiem jauniešiem sastāvā ielaiž 20 vārtus

Itālijas pēc spēka trešās līgas jeb C sērijas komanda "Pro Piacenza" svētdien septiņu spēlētāju sastāvā ar 0:20 kapitulēja "Cuneo" futbolistiem.

Finansiālu problēmu pārņemtā "Pro Piacenza" nav spējusi norēķināties ar futbolistiem un personālu, kas jau vairākas nedēļas streiko. Netālu no Milānas bāzētā komanda saņēmusi trīs tehniskos zaudējumus par neierašanos uz spēlēm, bet ceturtais nozīmētu automātisku diskvalifikāciju.

Tādējādi "Pro Piacenza" svētdien laukumā devās ar septiņiem futbolistiem, kuri dzimuši no 2000. līdz 2002.gadam. Tiesa, pusstundu pirms spēles beigām pievienojās arī astotais futbolists, kurš nevarēja doties pamatsastāvā, jo bija aizmirsis personu apliecinošu dokumentu.

Viens no 2000.gadā dzimušajiem spēlētājiem mača protokolā bija minēts arī kā treneris.

Itālijas Futbola federācija (FIGC) pirmdien lēma "Pro Piacenza" komandai atņemt astoņus punktus un piespriest 20 000 eiro lielu naudas sodu. Tāpat komandai piespriests tehniskais zaudējums, kas nozīmē to, ka tā tiks izslēgta no C sērijas.

Līdz gada beigām diskvalificēts arī komandas fizioterapeits, kurš nomainīja vienu no futbolistiem.

Tāpat sodus saņēmušas "Matera", "Cuneo" un "Lucchese" komandas. "Pro Piacenza" ar astoņiem punktiem 19 spēlēs ir pārliecinoši pēdējā.

C sērija ir profesionāla līga, taču vairākas tās komandas cīnās ar finansiālām problēmām.