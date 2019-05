Izraēlas izlases treneris: Rīgā varam piedzīvot stulbu zaudējumu, ja nespēlēsim uz 'pilnu klapi'

Ja spēlēsim ar 60-70% atdevi, Rīgā varam piedzīvot stulbu zaudējumu – pirms došanās uz Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli pret Latviju izteicās Izraēlas futbola izlases galvenais treneris Andreass Hercogs.

"Euro 2020" atlases G grupas spēle starp Latvijas un Izraēlas komandām stadionā "Daugava" risināsies nākamo piektdien, 6. jūnijā. Latvijas izlase turnīra pirmajās divās spēlēs viesos ar 1:3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai un ar 0:2 Polijai. Savukārt Izraēla mājās cīnījās 1:1 ar Slovēniju un ar 4:2 uzvarēja Austriju, bet tagad pirmo reizi turnīrā spēlēs viesos.

"Mums ir laba iespēja Latvijā tikt pie trīs punktiem. Bet es parādīšu saviem spēlētājiem viņu spēli pret Poliju, jo Latvijai bija labas iespējas un sagādāja grūtus laikus (Polijas izlasei)," saka bijušais Austrijas izlases futbolists Hercogs, kurš Izraēlas komandas vadīšanu uzņēmās pagājušā gada 1. augustā. "Viņi var mūs sāpināt. Ja mēs spēlēsim ar 60–70% atdevi, mēs zaudēsim, un tas būs stulbs zaudējums."

"Viņi ir labākā komanda (izlozē) no sestā groza, bet nedrīkstam pieļaut, ka viņi spēlē pret mums tiek pie pirmajiem punktiem. Ja uzvarēsim Latvijā, tad mums līdz pat atlases beigām būs laba iespēja tikt uz "Euro 2020" finālturnīru no otrās vietas grupā," uzsver Hercogs. "Esmu pārliecināts, ka paņemsim trīs punktus, ja spēsim saglabāt to enerģiju un profesionālismu, ko esam līdz šim rādījuši."

Latvijas izlase pēc spēles ar Izraēlu nākamo maču aizvadīs 10. jūnijā mājās pret Slovēniju. Savukārt izraēla pēc Rīgas dosies uz Varšavu, kur 10. jūnijā tiksies ar Poliju.