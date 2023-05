Jauna ceļa meklējumos: Mesi atstās Parīzes 'Saint-Germain'

Argentīnas futbola zvaigzne un pagājušā gada Pasaules kausa ieguvējs Lionels Mesi pēc šīs sezonas atstās Francijas flagmani Parīzes "Saint-Germain" (PSG), paziņojis ietekmīgais apskatnieks Fabricio Romano.

Par Mesi potenciālo aiziešanu no Parīzes kluba, kurā viņam šajos divos gados nav klājies viegli, tiek runāts jau vairākus mēnešus, bet Romano rīcībā esošā informācija liecina, ka šim stāstam nu būs pielikts punkts.

🚨 Messi will leave Paris Saint-Germain at the end of the season. There are no doubts about that anymore.

Behind the scenes, it’s now understood that Leo’s father Jorge communicated the decision to PSG already one month ago due to the project.

It was the final breaking point.