'Jelgava' gūst vienus vārtus un izcīna uzvaru pret 'Mettu'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas 25.kārtas otrajā spēlē "Jelgava" sestdien mājās ar 1:0 (1:0) uzveica "Metta" komandu.

Ar vārtu guvumiem jelgavnieku rindās izcēlās Maksims Voitinovs.

Jau pašā mača sākumā "Metta" futbolisti centās atklāt spēles rezultātu ar sitienu no vairāk nekā 20 metru atzīmes, tomēr Vladislavs Kurakins bija vietā. Desmitajā minūtē ar bīstamu situāciju jau atbildēja mājinieki, kad tukšos vārtus glāba Tamirlans Džamalutdinovs, bet atkārtoto sitienu atsita Dāvis Ošs. Tikmēr mača 21.minūtē rezultātu ar sitienu kreisajā, apakšējā vārtu stūrī atklāja Voitinovs, panākot 1:0 jelgavnieku labā. Galvaspilsētas komanda minūti vēlāk atbildēja ar diviem bīstamiem uzbrukumiem, no kuriem otrajā bumba lidoja jau tukšos vārtus, bet mājinieku aizsargs to uz pašas līnijas atsita, nosargājot vārtus neskartus. 31.minūtē viesiem bija iespēja izpildīt brīvsitienu no aptuveni 18 metru atzīmes, tomēr sistā bumba lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa. Atlikušajā minūtēs abas komandas apmainījās ar pāris uzbrukumiem, tomēr puslaiks noslēdzās ar rezultātu 1:0.

Otrajā puslaikā abas komandas spēlēja aktīvi, tomēr ilgu laiku tas nenesa izmaiņas rezultātā. Mača otrajā pusē Viktoram Litvinksim padevās spēcīgs sitiens, tomēr bumba atsitās pret vārtu pārliktni, bet atkārtotie uzbrukumi vārtiem nebija sekmīgi. Mača 72.minūtē Daniils Hvoinickis tika nozīmēts izpildīt brīvsitienu no aptuveni 16 metru distances, bet viņa spēcīgo sitienu atvairīja Ošs, saglabājot rīdzinieku cerības izraut neizšķirtu atlikušajās minūtēs. Lai arī rīdzinieki turpināja aktīvi spēlēt, rezultāts nemainījās, līdz ar to mačs noslēdzās ar minimālu mājinieku uzvaru 1:0.

Jelgavnieki pēdējās sešās spēlēs spēkojušies gana veiksmīgi, izcīnot trīs uzvaras, bet divreiz arī nācies piedzīvot zaudējumu. Pēdējā mačā jūlija beigās "Jelgavai" viesos ar 2:1 izdevās pārspēt "Spartaku", tikmēr nepilnas divas nedēļas iepriekš Latvijas kausa astotdaļfinālā mājas spēlē ar 1:0 uzveikta tieši "Mettas" komanda. Rīdzinieki pēdējā laikā demonstrējuši vāju sniegumu, jo pēdējās sešās spēlēs pie uzvarām nav izdevies tikt. Sešos mačos neizšķirti un zaudējumi dalāmi uz pusēm, bet pēdējā spēlē, kas notika pagājušajā nedēļā - izdevās iegūt punktu pret "Spartaks" komandu (1:1).

Abas komandas virslīgā šosezon iepriekš spēkojušās divas reizes, uzvaras izcīnot "Mettai". Aprīļa vidū un vēlāk arī maija izskaņā rīdzinieki uzvarēja ar identisku rezultātu 2:1.

"Jelgava" klubu šajā nedēļā pameta tās ilggadējais spēlētājs Artis Lazdiņš, kurš "Jelgavas" rindās aizvadīja 180 spēles deviņās sezonās.

Jau vēstīts, ka šīs kārtas pirmajā mačā Jūrmalas "Spartaks" sestdien mājās ar 3:0 (1:0) pārspēja "Valmiera Glass"/ViA komandu.

25.kārtu virslīgā izlaidīs "Ventspils" vienība.

Ar 41 punktu 20 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet šo vietu nākas dalīt ar divus mačus vairāk nospēlējušo RFS. Tālāk ar 34 punktiem 22 spēlēs ir "Spartaka" komanda, ceturtā ar 31 punktu ir "Ventspils", piektajā vietā ar 30 punktiem 22 mačos ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 28 punkti 21 duelī ir "Liepājai". Septītā ar 26 punktiem ir 22 mačos aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 21 punktu 20 dueļos seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9. novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.