'Jelgava' iesit piecus vārtus 'Spartakam', 'Metta' tuvojas pārspēlēm, RFS vēl neļauj līksmot 'Riga FC'

Futbola klubs "Liepāja" sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionātā izcīnīja uzvaru, svinot otro panākumu pēc kārtas, kamēr Jūrmalas "Spartaks" otrajā puslaikā nespēja atspēlēties pret labi spēlējušo "Jelgavu". Pie uzvaras tika arī RFS, kas tādējādi neļāva saviem konkurentiem "Riga FC" priekšlaicīgi kļūt par čempioniem.

"Liepāja" mājās ar rezultātu 2:1 (2:0) pārspēja čempionāta pastarīti "Metta".

Uzvarētāju rindās ar vārtu guvumiem izcēlās Jānis Ikaunieks un Mārtiņš Ķigurs, bet "Metta" rindās precīzi sita Kgotso Masangane.

Spēli aktīvāk iesāka mājinieki, jo jau ceturtajā minūtē Raivis Jurkovskis no tuvas distances izpildīja sitienu, tomēr bumba atdūrās vārtu tīklā no ārpuses. Turpinājumā iniciatīva aizvien piederēja liepājniekiem, kas 24.minūtē atmaksājas ar Ikaunieka precīzu raidījumu. Nieka septiņas minūtes vēlāk Ikaunieks pēc izpildīta stūra sitiena soda laukumā uzlēca ļoti augstu un izdarīja sitienu ar galvu, tomēr bumba lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa. 33.minūtē pie viesu vārtiem izveidojās liela burzma, kurā pirmais pie bumbas tika Kristers Tobers. Spēlētāja gan nespēja izdarīt spēcīgu sitienu, tāpēc to noķēra Dāvis Ošs.

"Metta" vārtsargs gan nebija glābējs 35.minūtē, kad Ķigurs, atrodoties pie soda laukuma, izpildīja sitienu, bet bumba pa ceļam uz vārtiem mainīja virzienu, spēlētājam panākot 2:0. Pirmā puslaika izskaņā vārtu konstrukciju norībināja Ikaunieks, 45.minūtēm noslēdzoties ar rezultātu 2:0.

Otrā puslaika 55.minūtē liepājnieki guva vēl vienus vārtus, tomēr tiesnesis tos neieskaitīja aizmugures stāvokļa dēļ. Nepilnas desmit minūtes vēlāk Amansiu Fortešs nonāca vienatnē pret Ošu, tomēr viņa raidījums bija par vāju, vārtsargam tverot bumbu rokās. Tikmēr 64.minūtē Masangane izspēlēja "sieniņu" ar Raimondu Krolli un, spēris pāris soļus, panāca 1:2.

Savukārt 84.minūtē Dans Spataru izrāvās vienatnē pret Ošu, bet vārtsargs diezgan tālu izgāja no vārtiem un spēja atvairīt sitienu, saglabājot "Metta" cerības par neizšķirtu. Pēdējās minūtēs iniciatīva aizvien piederēja liepājniekiem, tomēr rezultāts vairs nemainījās, mājiniekiem svinot uzvaru.

"Liepāja" iepriekšējā kārtā aizvadīja savu pirmo maču pēc galvenā trenera Aleksandra Starkova aiziešanas, ar 3:1 pārspējot jelgavniekus un pārtraucot sešu neuzvarēto spēļu sēriju. Turpretī "Metta" pēdējos trīs dueļos ir bez uzvarām, turklāt ielaidusi 14 vārtus, tiesa, šajā spēlē laukumā varēja atgriezties aizsardzības balsts Kirils Ševeļovs.

"Liepājas" komandai uzvara ļāva nostabilizēties sestajā vietā, bet "Metta" lēnām tuvojas pārspēlēm par palikšanu virslīgas čempionātā.

Šosezon iepriekšējās trīs spēlēs ar vienu vārtu pārsvaru uzvarējusi "Liepāja" - divreiz 2:1 un vienreiz 3:2.

Tikmēr citā spēlē Jūrmalas "Spartaks" mājās ar rezultātu 2:5 (0:2) kapitulēja "Jelgavai", krietni apgrūtinot izredzes kvalificēties Eirokausiem.

"Jelgavas" rindās vārtus guva Staņislavs Mikicejs, Maksims Votinovs, Maksims Marusičs un Mate Cincadze. Igors Tarasovs, Nemaņja Belakovičs.

Pirmos vārtus spēlē guva Mikicejs, kurš 15.minūtē pēc izpildīta brīvsitiena palika pie tālā vārtu staba, kas brīdi vēlāk izrādījās pareizā izvēle, viņam viegli pielabojot bumbas lidojuma virzienu. Pirmajā puslaikā bumbu biežāk pieturēja mājinieki, bet 27.minūtē Vitālijs Meļņičenko pavirši izspēlēja bumbu, kuru aizsargam atņēma jelgavnieks, un ar ātru piespēli tā nonāca pie Votinova, kurš precīzi sita kreisajā augšējā vārtu stūrī. Turpinājumā viesi nespēja mainīt rezultātu, dodoties atpūtā ar 0:2.

Otrā puslaika pirmajā minūtē jelgavnieki turpināja labi iesākto spēli, Cincadzem no aptuveni 20 metriem ar tālšāvienu, panākot 3:0. Septiņas minūtes vēlāk Tarasovs soda laukumā ar pakausi spēja novirzīt bumbu vārtu tīklā, bet viesu aktivitāte vēlreiz atmaksājās 77.minūtē, kad "Jelgavas" aizsargs soda laukumā nospēlēja ar roku, tādējādi "pendeli" varēja izpildīt viesi. Precīzs no 11 metru atzīmes bija Belakovičs.

Līdzīgā situācijā 84.minūtē nonāca mājinieki, jo "Spartaks" aizsargs soda laukumā nogrūda pretspēlētāju, līdz ar to "pendeli" izpildīt devās Marusičs. Ukraiņu leģionārs vēl vienu vārtu guvumu varēja svinēt kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad pēc partnera lieliskas piespēles, viņš nonāca izcilā sitiena pozīcijā, panākot 5:2. Ar šādu rezultātu arī beidzās spēle.

"Rīgas Futbola skola" (RFS) futbolisti "Optibet" futbola virslīgas mačā izbraukumā ar 3:0 (1:0) pārspēja "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", saglabājot teorētiskas izredzes uz čempiona titulu.

Vārtus RFS labā guva Aleksandrs Solovjovs, Tomašs Šimkovičs un Alans Kvadio, bet Valmieras kluba labā izcēlās Mārcis Ērglis.

Vidzemes Olimpiskā sporta centra stadionā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" cīnījās par iespēju tikt tuvāk Eiropas kausu zonai, bet RFS - par tiesībām vēl vismaz uz vienu kārtu pagarināt "Riga" kluba čempionu svinības.

Pirmā puslaika 25.minūtē vadībā RFS izvirzīja Solovjovs. Viņš pa ceļam uz soda laukumu apspēlēja mājinieku futbolistu un precīzi sita vārtu tālajā stūrī.

Mača turpinājumā vairāk uzbruka mājinieki, taču bumba pēc mājinieku kļūdas ielidoja viņu vārtos. Šunsuke Nakamura 78.minūtē iespēlēja bumbu savu vārtu priekšā Šimkovičam, kuram tik vien atlika kā apspēlēt vārtsargu - 2:0. Valmierieši vēl saglabāja cerības glābt maču, taču viņu uzbrukumi beidzās ar trešo golu savos vārtos. 82.minūtē jautājumus par spēles uzvarētāju noņēma Kotdivuāras leģionārs Kvadio, raidot bumbu vārtos no soda laukuma, - 3:0.

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" 90.minūtē gan guva goda vārtus. Pēc stūra sitiena Toluvalase Arokodare uzvarēja gaisa divcīņā, pāradresējot bumbu trīs minūtes atpakaļ laukumā nākušajam Ērglim, kurš ar galvu raidīja bumbu vārtos - 1:3.

RFS uzvara nozīmēja, ka šodien "Riga" futbolisti, kuri šajā kārtā nespēlēja, vēl nevarēs sākt čempionu svinības.

Valmieras futbolisti iepriekšējā mačā ar 2:0 uzvarēja "Ventspili" un pārtrauca trīs neuzvarēto spēļu sēriju. Savukārt RFS divās no pēdējām trim virslīgas spēlēm katrā guvusi pa sešiem vārtiem. RFS serbu uzbrucējs Darko Lemajičs šosezon guvis 14 vārtus un soļo pretī virslīgas labākā snaipera titulam.

Šosezon iepriekšējās trīs savstarpējās virslīgas spēlēs divas uzvaras ir rīdziniekiem (2:0 un 1:0), bet viena - valmieriešiem (1:0). Abas komandas tikās arī Latvijas kausa astotdaļfinālā, kurā 2:1 uzvaru RFS komandai izrāva Lemajičs.

"Daugavpils" spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar "Ventspili", par punktu attālinoties no pārspēlēm par palikšanu virslīgā.

Vārtus mājiniekiem guva Namdi Činonso Ofors, bet viesiem - Romāns Mickevičs.

Vēl īsti spēle nebija sākusies, kad "Ventspils" izvirzījās vadībā ar skaistu Mickeviča sitienu šķērītē atmuguriski piektajā minūtē. Tomēr ilgi viesu prieki nebija. Jau nākamajā minūtē vispirms ar galvu vārtus pēc brīvsitiena guva Ofors, taču tika fiksēta aizmugure, un vārtu netika ieskaitīti. Tomēr desmitajā minūtē mājinieku leģionārs no Nigērijas Ofors savu panāca, iesitot golu no soda laukuma. Bumba pēc Ofora sitiena trāpīja pa kāju Dmitrijam Litvinskim, rikošetēja, un rezultāts kļuva 1:1.

Eduards Tīdenbergs pēc standartsituācijas izspēles trāpīja pa mājinieku vārtu stabu. 62.minūtē bumba vēlreiz pabija viesu vārtos, to pustukšā viesu "būrī" raidot uz maiņu laukumā nākušajam Kasparam Kokinam, taču arī šoreiz vārtu guvums netika fiksēts, jo mirkli iepriekš aizmugurē bija bijis Ofors. Spēles beigās laba iespēja izraut uzvaru bija Maksimam Toniševam. Viesu vārtsargs Konstantīns Mahnovskis jau bija atstājis vārtus, bet bumbai ceļā stājās "Ventspils" laukuma spēlētājs. Vārtu gūšanas momentu abām komandām netrūka, taču spēle beidzās neizšķirti 1:1.

"Ventspils" futbolisti virslīgā pirms šodienas spēles nebija uzvarējuši četrus mačus pēc kārtas, kamēr "Daugavpils" uzvaras garšu nebija izjutusi jau piecās cīņās. Kurzemniekiem neveiksmes liegušas nostabilizēties trešajā pozīcijā, bet latgaliešiem zaudējumi nav ļāvuši attālināties no pēdējās vietas.

Diskvalifikāciju dēļ "Ventspilij" šajā duelī bija jāiztiek uzreiz bez trim uzbrukuma grupas futbolistiem - Kaspara Svārupa, Daniila Ulimbaševa un Jevgeņija Kazačoka.

Pirmajā aplī komandas cīnījās neizšķirti 1:1, bet pārējos divos ar 3:0 pārāki bija "Ventspils" futbolisti.

Ar 60 punktiem 27 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par astoņiem punktiem mazāk ir 29 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 44 punktiem 29 spēlēs seko "Ventspils", bet 40 punkti 28 mačos ir "Spartaks" vienībai. Vēl 38 punkti 28 mačos ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 35 punktus 28 cīņās iekrājusi "Liepāja", kamēr 32 punkti ir "Jelgavai". Tikmēr 27 punkti 28 spēlēs iekrāti "Daugavpilij", bet pēdējā ar 24 punktiem 29 cīņās ir "Metta".