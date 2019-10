'Jelgava' iesit piecus vārtus 'Spartakam'; 'Metta' tuvojas pārspēlēm

Futbola klubs "Liepāja" sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionātā izcīnīja uzvaru, svinot otro panākumu pēc kārtas, kamēr Jūrmalas "Spartaks" otrajā puslaikā nespēja atspēlēties pret labi spēlējušo "Jelgavu".

"Liepāja" mājās ar rezultātu 2:1 (2:0) pārspēja čempionāta pastarīti "Metta".

Uzvarētāju rindās ar vārtu guvumiem izcēlās Jānis Ikaunieks un Mārtiņš Ķigurs, bet "Metta" rindās precīzi sita Kgotso Masangane.

Spēli aktīvāk iesāka mājinieki, jo jau ceturtajā minūtē Raivis Jurkovskis no tuvas distances izpildīja sitienu, tomēr bumba atdūrās vārtu tīklā no ārpuses. Turpinājumā iniciatīva aizvien piederēja liepājniekiem, kas 24.minūtē atmaksājas ar Ikaunieka precīzu raidījumu. Nieka septiņas minūtes vēlāk Ikaunieks pēc izpildīta stūra sitiena soda laukumā uzlēca ļoti augstu un izdarīja sitienu ar galvu, tomēr bumba lidoja nedaudz virs vārtu pārliktņa. 33.minūtē pie viesu vārtiem izveidojās liela burzma, kurā pirmais pie bumbas tika Kristers Tobers. Spēlētāja gan nespēja izdarīt spēcīgu sitienu, tāpēc to noķēra Dāvis Ošs.

"Metta" vārtsargs gan nebija glābējs 35.minūtē, kad Ķigurs, atrodoties pie soda laukuma, izpildīja sitienu, bet bumba pa ceļam uz vārtiem mainīja virzienu, spēlētājam panākot 2:0. Pirmā puslaika izskaņā vārtu konstrukciju norībināja Ikaunieks, 45.minūtēm noslēdzoties ar rezultātu 2:0.

Otrā puslaika 55.minūtē liepājnieki guva vēl vienus vārtus, tomēr tiesnesis tos neieskaitīja aizmugures stāvokļa dēļ. Nepilnas desmit minūtes vēlāk Amansiu Fortešs nonāca vienatnē pret Ošu, tomēr viņa raidījums bija par vāju, vārtsargam tverot bumbu rokās. Tikmēr 64.minūtē Masangane izspēlēja "sieniņu" ar Raimondu Krolli un, spēris pāris soļus, panāca 1:2.

Savukārt 84.minūtē Dans Spataru izrāvās vienatnē pret Ošu, bet vārtsargs diezgan tālu izgāja no vārtiem un spēja atvairīt sitienu, saglabājot "Metta" cerības par neizšķirtu. Pēdējās minūtēs iniciatīva aizvien piederēja liepājniekiem, tomēr rezultāts vairs nemainījās, mājiniekiem svinot uzvaru.

"Liepāja" iepriekšējā kārtā aizvadīja savu pirmo maču pēc galvenā trenera Aleksandra Starkova aiziešanas, ar 3:1 pārspējot jelgavniekus un pārtraucot sešu neuzvarēto spēļu sēriju. Turpretī "Metta" pēdējos trīs dueļos ir bez uzvarām, turklāt ielaidusi 14 vārtus, tiesa, šajā spēlē laukumā varēja atgriezties aizsardzības balsts Kirils Ševeļovs.

"Liepājas" komandai uzvara ļāva nostabilizēties sestajā vietā, bet "Metta" lēnām tuvojas pārspēlēm par palikšanu virslīgas čempionātā.

Šosezon iepriekšējās trīs spēlēs ar vienu vārtu pārsvaru uzvarējusi "Liepāja" - divreiz 2:1 un vienreiz 3:2.

Tikmēr citā spēlē Jūrmalas "Spartaks" mājās ar rezultātu 2:5 (0:2) kapitulēja "Jelgavai", krietni apgrūtinot izredzes kvalificēties Eirokausiem.

"Jelgavas" rindās vārtus guva Staņislavs Mikicejs, Maksims Votinovs, Maksims Marusičs un Mate Cincadze. Igors Tarasovs, Nemaņja Belakovičs.

Pirmos vārtus spēlē guva Mikicejs, kurš 15.minūtē pēc izpildīta brīvsitiena palika pie tālā vārtu staba, kas brīdi vēlāk izrādījās pareizā izvēle, viņam viegli pielabojot bumbas lidojuma virzienu. Pirmajā puslaikā bumbu biežāk pieturēja mājinieki, bet 27.minūtē Vitālijs Meļņičenko pavirši izspēlēja bumbu, kuru aizsargam atņēma jelgavnieks, un ar ātru piespēli tā nonāca pie Votinova, kurš precīzi sita kreisajā augšējā vārtu stūrī. Turpinājumā viesi nespēja mainīt rezultātu, dodoties atpūtā ar 0:2.

Otrā puslaika pirmajā minūtē jelgavnieki turpināja labi iesākto spēli, Cincadzem no aptuveni 20 metriem ar tālšāvienu, panākot 3:0. Septiņas minūtes vēlāk Tarasovs soda laukumā ar pakausi spēja novirzīt bumbu vārtu tīklā, bet viesu aktivitāte vēlreiz atmaksājās 77.minūtē, kad "Jelgavas" aizsargs soda laukumā nospēlēja ar roku, tādējādi "pendeli" varēja izpildīt viesi. Precīzs no 11 metru atzīmes bija Belakovičs.

Līdzīgā situācijā 84.minūtē nonāca mājinieki, jo "Spartaks" aizsargs soda laukumā nogrūda pretspēlētāju, līdz ar to "pendeli" izpildīt devās Marusičs. Ukraiņu leģionārs vēl vienu vārtu guvumu varēja svinēt kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad pēc partnera lieliskas piespēles, viņš nonāca izcilā sitiena pozīcijā, panākot 5:2. Ar šādu rezultātu arī beidzās spēle.

Jūrmalnieki uzvaras gadījumā būtu panākuši trešajā vietā esošo "Ventspili", ja vien tā viesos zaudētu "Daugavpils" komandai. Tomēr šobrīd šīs spēles rezultāts vairs nav būtisks, jo "Spartaks" viesos kapitulēja, ļaujot "Jelgavai" nostiprināties septītajā vietā.

"Spartaks" iepriekšējā cīņā ar 4:2 pārspēja "Liepāju" un pārtrauca trīs zaudējumu sēriju. Tāpat arī "Jelgava" savu iepriekšējo spēli aizvadīja pret "Liepāju", ar zaudējumu 1:3 pārtraucot trīs neizšķirtu sēriju.

Savstarpējās spēlēs pirmajā un trešajā aplī ar 2:1 pārāki bija jelgavnieki, bet otrajā aplī ar 3:0 uzvarēja "Spartaks". Jūrmalas komanda vasarā pie sevis pārvilināja "Jelgavas" uzbrukuma līderi Aivaru Emsi.

Ar 60 punktiem 27 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par 11 punktiem mazāk ir 28 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 43 punktiem 28 spēlēs seko "Ventspils", bet 40 punkti 28 mačos ir "Spartaks" vienībai. Vēl 38 punkti 27 mačos ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 35 punktus 28 cīņās iekrājusi "Liepāja", kamēr 32 punkti ir "Jelgavai". Tikmēr 26 punkti 27 spēlēs iekrāti "Daugavpilij", bet pēdējā ar 24 punktiem 29 cīņās ir "Metta".

Šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.