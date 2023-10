'Jelgavas' futbolisti uzvar un tuvina 'Metta' komandu pārspēlēm

"Jelgavas" komanda svētdien "Optibet" futbola virslīgas 33.kārtas mačā viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēj "Metta" vienību, kurai zaudējums sarežģīs cīņu par pārspēļu zonas pamešanu.

"Jelgavas" komandā vārtus guva Vadims Maščenko.

"Metta" komandai pēc zaudējuma būs grūti izvairīties no dalības pārspēlēs. Astotajā pozīcijā esošā "Daugavpils" šobrīd ir trīs punktu attālumā, turklāt "Metta" futbolistiem pēdējās trīs kārtas spēlēs jātiekas ar trīs pirmā četrinieka komandām.

Pirmā puslaika pirmajā pusē vienā no uzbrukuma epizodēm rīdzinieki izdarīja vairākus bīstamus sitienus no tuvas distances, taču jelgavnieki sekmīgi aizsargājās un no zaudētiem vārtiem glāba arī vārtsargs Raivo Stūriņš.

Vienīgie vārti tika gūti spēles 52.minūtē, kad pēc soda sitiena Rjuga Nakamura no gala līnijas atspēlēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes netraucēts sitienu izpildīja Maščenko, kurš panāca 1:0 viesu labā. "Metta" izredzes atspēlēties mazinājās 63.minūtē, kad aizsargs Kristups Keršis pēc izklupiena saņēma otro dzelteno kartīti mačā un atstāja mājiniekus desmit vīru sastāvā.

Vēl svētdien Salaspilī "Super Nova" tiksies ar "Valmieru".

Sestdien RFS futbolisti Jūrmalā ar 5:4 pieveica "Tukums 2000"/"Telms", "Liepāja" mājās spēlēja 1:1 ar "Audu", bet "Riga" viesos pārspēja "Daugavpili" ar 2:0.

Turnīra tabulas galvgalī pēc 33 spēlēm ar 83 punktiem ir "Riga", kurai ar 80 punktiem seko RFS. 49 punkti ir "Auda", 46 punkti 32 mačos - "Valmierai", bet 45 punktus 33 cīņās ir sakrājusi "Liepāja". 39 punktus 33 mačos ir guvusi "Jelgava", 33 spēlēs 34 punkti ir "Tukums 2000"/"Telms" un 33 punkti - "Daugavpilij", bet 33mačos - "Metta" sakrājusi 30 punktus un Salaspils "Super Nova" - 13 punktus.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, kamēr Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc četros riņķos aizvadītām 36 spēļu kārtām. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.