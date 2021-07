Jūrmalas 'Spartaks' futbola klubā atgriežas vārtsargs Lazarevs

Pirms sestdienas cīņas "Optibet" Latvijas futbola virslīgā par vārtsarga Vladislava Lazareva pievienošanos savā "Twitter" kontā paziņoja Jūrmalas "Spartaks".

"Spartaks" komanda sestdien, 17. jūlijā, pulksten 18 Slokas stadionā uzņems čempionvienību "Riga".

"Priecājamies informēt par vārtsarga Lazareva atgriešanos "Spartakā". Viņš mūsu komandā spēlēja 2016. un 2017. gadā," vēsta ieraksts kluba "Twitter" kontā.

We are happy to inform about the return of goalkeeper Vladislavs Lazarevs to Spartaks! Vladislavs played with us in 2016 & 2017.

