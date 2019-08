Jūrmalas 'Spartaks' izcīna uzvaru pār 'Valmiera Glass'/ViA komandu

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas 25.kārtas pirmajā mačā Jūrmalas "Spartaks" sestdien mājās ar 3:0 (1:0) pārspēja "Valmiera Glass"/ViA komandu.

Ar rezultatīviem sitieniem "Spartaks" rindās izcēlās Stenlijs Nanna Otu, Klāvs Kramēns un Nemanja Belakovičs.

Pirmā puslaika ceturksnis noritēja bez bīstamiem uzbrukumiem, tomēr 17.minūtē pirmā reālā vārtu gūšanas iespēja bija Valmieras spēlētājam Šunsukem Nakamuram, kurš pēc lieliskas partnera piespēles nonāca labā sitiena pozīcijā, tomēr viņa raidījums bija neprecīzs. Piecas minūtes vēlāk "Spartaka" futbolists Gabriels Šarpentjē pēc lielas burzmas soda laukumā tika pie bumbas, bet sitiens no aptuveni 14 metru distances apstājās pret Valmieras aizsardzības mūri. 33.minūtē Ēriks Punculs pārskrēja pusi laukuma un tika galā arī vairākiem pretinieku aizsargiem, tomēr lielisko epizodi neizdevās noslēgt ar sitienu. Četras minūtes līdz puslaika beigām no vairāk nekā 25 metru distances spēcīgu sitienu izpildīja šīs nedēļas Jūrmalas kluba jaunieguvums Igors Tarasovs, tomēr Vladislavs Lazarevs spēja bumbu novirzīt pāri vārtiem. Savu iespēju kompensācijas laikā izmantoja Nanna Otu, kurš pēc partnera centrējuma, soda laukumā saņēma bumbu un ar galvu to raidīja vārtos panākot 1:0 mājinieku labā. Zīmīgi, ka spēlētājam šī bija tikai trešā spēle Latvijas virslīgā, bet viņa rēķinā jau ir divi vārti.

Otrajā puslaikā "Spartaks" 56.minūtē tika pie iespējas no brīvsitiena, tomēr centrējums soda laukumā bija pārāks spēcīgs un epizode noslēdzās bez vārtu guvuma. Sešas minūtes vēlāk Punculs centās piespēlēt bumbu partneriem, kuri atradās soda laukumā, bet tā vietā raidīja to pret vārtu stabu, kas izveidoja nelielu haosu pie mājinieku vārtiem, tomēr rezultāts palika nemainīgs. Mača turpinājumā abas komandas vairākkārt apdraudēja pretinieku vārtus, tomēr sitieni nereti bija neprecīzi vai spēlētāji līdz tiem nemaz netika. Tomēr valmieriešu cerības par uzvaru dzēsa Kramēns, kurš pēc izpildīta stūra sitiena uzlēca visaugstāk no visiem, mēģinādams bumbu ieraidīt vārtos ar galvu, kas gan neizdevās, bet atkārtots sitiens ar kāju deva divu vārtu pārsvaru. Lai arī likās, ka šādi noslēgsies spēle, 92.minūtē viesu aizsargs soda laukumā veica izklupienu un ar roku pieskārās bumbai, tādējādi mājinieki tika pie soda sitiena, kuru realizēja Belakovičs. Minūti vēlāk "Spartakam" bija iespēja izpildīt vēl vienu soda sitienu, tomēr tas bija neprecīzs. Spēle noslēdzās ar rezultātu 3:0.

"Spartakam" pēdējās sešās virslīgas spēlēs izdevies izcīnīt tikai vienu uzvaru, kad jūnija beigās mājās ar 1:0 uzveikta RFS komanda. Tikmēr atlikušajā spēlēs trīsreiz nospēlēts neizšķirti, bet vēl divreiz zaudēts. Nedaudz vairāk nekā nedēļu pirms uzvaras pār RFS jūrmalnieki ar 1:6 piedzīvoja graujošu zaudējumu pret līdervienību "Riga". Tikmēr valmierieši pie panākuma pēdējās sešās spēles tika vien aizvadītajā nedēļā, kad mājās ar 2:1 pieveikta "Liepāja". Pārējās piecās spēlēs piedzīvoti divi zaudējumi, bet trīsreiz nospēlēts neizšķirti.

Abu komandu iepriekšējās tikšanās reizes noslēgušās ar "Spartaka" uzvarām. Pirmā ar 2:0 tika izcīnīta aprīļa vidū mājās, bet pusotru mēnesi vēlāk viesos uzvarēts ar 2:1.

Šo maču diskvalifikācijas dēļ nācās izlaist Osmanam Seisam, tikmēr Valmieras komandai nevarēja palīdzēt Boriss Bogdaškins.

Jūrmalas vienībai piektdien pievienojās Latvijas futbola izlases spēlētājs Igors Tarasovs, kurš spēlē pussarga un aizsarga pozīcijās, "Spartakā" ierodoties kā brīvais aģents. Iepriekš viņš spēlēja Polijas klubā Vroclavas "Šlask". Tāpat jūrmalnieku sastāvā atgriezies 20 gadus vecais Somijas pussargs Sergejs Jerjomenko. Viņš ir slavenā PSRS futbolista Alekseja Jerjomenko dēls. Savukārt Sergeja vecākais brālis Aleksejs ir Jūrmalas kluba sporta direktors, bet vēl viens brālis Romāns pārstāv Krievijas premjerlīgas klubu "Rostov".

Valmieras komandas vadības grožus šosezon uzņēmies Tamazs Pertija.

25.kārtu virslīgā izlaidīs "Ventspils" vienība.

Ar 41 punktu 20 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet šo vietu nākas dalīt ar divus mačus vairāk nospēlējušo RFS. Tālāk ar 34 punktiem 22 spēlēs ir "Spartaka" komanda, ceturtā ar 31 punktu ir "Ventspils", piektajā vietā ar 30 punktiem 22 mačos ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 28 punkti 21 duelī ir "Liepājai". Septītā ar 23 punktiem ir 21 maču aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 21 punktu 20 dueļos seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9. novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.