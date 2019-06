Jūrmalas 'Spartaks' turpina uzvaru gājienu un izcīna panākumu pār RFS

Jūrmalas "Spartaks" sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas mačā mājās ar 1:0 (0:0) pārspēja čempionāta otrajā vietā esošo RFS komandu, tādējādi jūrmalnieki izcīnījuši jau sesto uzvaru pēdējos astoņos mačos.

Vienīgos vārtus šajā mačā iesita Gabriels Šarpentjē.

Pirmajā puslaikā spēle aizritēja diezgan mierīgā gultnē, bet pēc viena bīstama RFS komandas uzbrukuma glāba "Spartaks" vārtsargs Vitālijs Meļņičenko. Neilgi pirms lielā pārtraukuma tuvu vārtu guvumam savukārt jau bija Jūrmalas komanda, kad spēcīgi pa vārtiem sita Edgars Vardanjans, tomēr precīzi vārtos nospēlēja šīs spēles rīdzinieku vārtsargs Dmitrijs Grigorjevs, kurš aizvietoja RFS pamatvārtsargu Kasparu Ikstenu.

Tikmēr mača 50.minūtē RFS bīstami uzbrukuma pretinieku vārtiem, izdarot spēcīgu sitienu no gaisa, tomēr "Spartaks" vārtsargs Meļņičenko apturēja bumbu uz pašas vārtu līnijas, saglabājot rezultātu neizšķirtu. Nepilnas desmit minūtes vēlāk "Spartaka" uzbrucējs Verners Zalaks netālu no soda laukuma raidīja bumbu vārtu stūrī, bet Grigorjevs augstā lēcienā to atsita.

Spēles rezultātu 67.minūtē atklāja Šarpentjē, kurš ar spēcīgu sitienu raidīja bumbu vārtu devītniekā, panākdams 1:0 mājinieku labā. RFS pēc astoņām minūtēm atbildēja ar bīstamu centrējumu no stūra sitiena, pēc kura pirmais pie bumbas tika Tomāšs Malecs, raidot to ar galvu vārtos, tomēr atkal uz pašas vārtu līnijas lieliski darbojās Meļņičenko. Tikmēr mačs priekšlaicīgi beidzās "Spartaka" pussargam Slavko Blagojevičam, kurš cieta sadursmē ar pretspēlētāju, tomēr viņa pārstāvētā vienība spēja nosargāt minimālo pārsvaru un izcīnīja savu sesto uzvaru pēdējās astoņās spēlēs.

Šajā mačā debiju RFS sastāvā piedzīvoja šīs vasaras jauniegūtie spēlētāji - serbu uzbrucēji Darko Lemajičs un Andrijs Kaludžerovičs, pussargs Andrejs Cigaņiks no Latvijas un Lietuvas izlases aizsargs Edvīns Girdvainis.

"Spartaka" futbolistiem nesen bija piecu uzvaru sērija, kas palīdzēja izkulties no turnīra tabulas lejasgala un pacelties uz trešo vietu. Tiesa, pēdējos divos mačus jūrmalnieki ir bez panākumiem - sakāve 1:6 pret "Riga" komandu un neizšķirts 2:2 ar "Ventspili".

Turpretī pirmā apļa līdere RFS turpina spēlēt nestabili un pēdējās desmit spēlēs izcīnījusi vien divas uzvaras, kas gan nav traucējis būt zemāk par otro vietu. Galvaspilsētas komanda iepriekšējā duelī cieta pēdējo minūšu zaudējumu 1:2 "Liepājas" futbolistiem.

Pirmajā aplī ar 3:2 uzvarēja RFS, kompensācijas laikā vārtus gūstot Artūram Zjuzinam, kurš gan guvis smagu traumu un sestdien nespēlēs, bet otrajā aplī duelis noslēdzās bezvārtu neizšķirti 0:0.

Vēl 20.kārtas ietvaros svētdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" mājās cīnīsies ar "Daugavpili", "Metta" mājinieces statusā "Skonto" stadionā cīnīsies ar čempioni "Riga", bet "Jelgava" savā laukumā uzņems "Ventspili". Šo kārtu izlaiž "Liepājas" futbolisti.

Ar 34 punktiem 17 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, kurai ar 31 punktu 18 cīņās seko RFS. Trešā ar 29 punktiem ir "Spartaks" komanda, bet tālāk ar 24 punktiem 16 spēlēs ir "Valmiera Glass"/ViA. Piektajā vietā ar 23 punktiem 17 mačos ir "Liepāja", kas par diviem punktiem apsteidz "Ventspili". Septītā ar 20 punktiem ir 17 mačus aizvadījusī "Daugavpils", tālāk ar 19 punktiem 17 dueļos seko "Jelgava", bet pēdējā ar 17 punktiem 17 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9. novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.