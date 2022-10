Kazakevičs: Horvātija, manuprāt, ir diezgan izteikta grupas favorīte

2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas D apakšgrupas favorīte ir Horvātija, uzskata Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Svētdien Frankfurtē notikušajā izlozē Latvija tika ielozēta D apakšgrupā kopā ar Horvātiju, Velsu, Turciju un Armēniju.

"Pirms izlozēm katram parasti ir savas specifiskās vēlmes. Es nevarētu teikt, ka man pirms izlozes bija kādas īpašas vēlmes. Es izlozi vienmēr uztveru kā faktu. Šobrīd varam teikt, ka esam grupā ar komandām, kas pēdējo gadu laikā diezgan regulāri spēlē Eiropas vai pasaules čempionātu finālturnīros," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Kazakeviča teikto.

"Horvātija, manuprāt, ir diezgan izteikta grupas favorīte. Savukārt mums labi zināmā Turcija, kā arī pēc savstarpējām spēlēm nezināmā Velsa, domāju, ir galvenās pretendentes uz cīņu par otro vietu grupā. Savukārt Armēnija, visticamāk, ir plus mīnus mūsu līmeņa komanda, kas lielā mērā būs atkarīga no savu līderu snieguma un kondīcijām," turpināja treneris.

Kazakevičs šajās dienās runājis ar daudziem kolēģiem no citām izlasēm, taču ne ar Latvijas pretinieču treneriem.

"Piektajā grozā, domāju, esam pietiekami ciets rieksts jebkurai komandai katrā konkrētā spēlē. Nedomāju, ka kāds mūs nenovērtē. Visi noteikti analizē savus pretiniekus, un analizēs arī iepriekšējā Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu, kurā mēs vairākām komandām sagādājām problēmas. Šī brīža apstākļos mēs esam labi informēti par katru pretinieku, un viņi - par mums," stāstīja Kazakevičs.

Latvijas futbolisti pirms 2024. gada Eiropas čempionāta atlases grupu izlozes ievietoti piektajā grozā. Pretiniekos latvieši ieguva Horvātiju no UEFA Nāciju līgas groza, Velsu no otrā groza, Armēniju no trešā un Turciju - no ceturtā.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024. gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024. gada 14. jūnija līdz 14. jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.