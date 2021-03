Kazakevičs: mums mazliet pietrūka fiziskā spēka visai spēlei

Latvijas futbola valstsvienība trešdien aizvadītajā 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla spēle aizvadīja vairākus kvalitatīvus spēles posmus, tomēr tai pietrūka funkcionālā gatavība vienā līmenī nospēlēt visas 90 minūtes, preses konferencē pēc spēles atzina izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas futbola izlase trešdien pirmā izvirzījās vadībā, tomēr cikla atklāšanas spēlē ar rezultātu 1:2 (1:1) zaudēja viesiem no Melnkalnes. Mājinieku labā vārtus 40. minūtē guva Jānis Ikaunieks, tomēr tūlīt pat rezultātu izlīdzināja Stevans Jovetičs, kurš izcēlās arī otrajā puslaikā.

"Komanda laukumā tiešām atstāja visus spēkus un bija ļoti kvalitatīvi spēles posmi," atzina Kazakevičs. "Diemžēl visu spēli līdzvērtīgi aizvadīt neizdevās un brīžiem pārāk ļāvām pretiniekiem pārtvert iniciatīvu, pārāk dziļi nosēdāmies pie saviem vārtiem, kas vainagojās ar pretinieku uzbrukuma grupas diezgan bīstamu saspēli un vairāku ļoti bīstamu momentu radīšanu pie mūsu vārtiem. Funkcionālā ziņā mums mazliet pietrūka agresivitātes un fiziskā spēka visai spēlei, un varēja vēlēties, lai puišiem, kuri uz maiņu izgāja svaigāki, izdotos kvalitatīvāk iesaistīties spēlē."

Speciālists atzina, ka otrais puslaiks bijis neveiksmīgāks daļēji tāpēc, ka laukuma saimnieki paguruši. Tomēr Kazakevičs arī uzsvēra izmaiņas, ko spēles manierē veica viesi.

"Pati Melnkalnes komanda mazliet pārkārtoja spēli, ņemot vērā pirmā puslaika ritējumu un to, kas viņiem neizdevās. Domāju, ka Melnkalnei bija mazāk vertikālās spēles, kas bija pirmajā puslaikā un ar ko viņi ne tik daudz momentus izveidoja, jo mums izdevās gan pietiekami kvalitatīvi spēlēt divcīņās, gan savākt otrās bumbas," skaidroja treneris.

Pirmās spēlētāju maiņas mājinieki veica gan tikai 70. minūtē, kad laukumā devās Alvis Jaunzems un Krišs Kārkliņš. Treneru štābs sapratis, ka rezervistiem mačā nebūs viegli iekļauties, tāpēc Kazakevičs ar maiņām nav steidzies, skaidroja speciālists.

Latvijas izlase izdarīja gan vairāk pārkāpumus nekā pretinieki (18 pret 13), gan nopelnīja četras dzeltenās kartītes, kamēr viesus Luksemburgas tiesnešu brigāde ar "plāksteri" sodīja tikai vienreiz. Lai gan mājinieki brīžiem dominēja divcīņās, trenerim tika vaicāts, vai enerģiskais un azartiskais pirmais puslaiks nav negatīvi ietekmējis otro spēles daļu.

"Domāju, šobrīd esam tāda komanda – ja nespēlējam fiziski aktīvu futbolu pret tāda līmeņa futbolistiem, kādi ir pretiniekiem, mums ir grūti būt konkurētspējīgiem. Mums ir jābūt spējīgiem izdarīt diezgan lielu fizisku spiedienu, ar diezgan lielu fizisku aktivitāti, lai mēs varētu pārņemt iniciatīvu un arī izveidot kvalitatīvu pretspēli," atzina Kazakevičs.

"Funkcionālā stāvokļa saistībā jāatzīmē, ka šobrīd ir marts – marta mēnesis arī vēsturiski nav bijis ļoti pateicīgs mūsu izlasei. Funkcionālā sagatavotība nav vienīgā problēma, jo ir arī tomēr taktiskās nianses, kurās melnkalnieši pārkārtojās un daudz vairāk spēlēja starp līnijām, mēģināja veikt vertikālās piespēles pa zemi."

Tiklīdz Latvijas izlase aizsardzībā nav spēlējusi kompakti, viesiem radušās labas iespējas gūt vārtus, atzīmēja valstsvienības stūrmanis.

Lai gan latvieši nevairījās pret pretiniekiem spēlēt asi, jau no pirmā puslaika vairākās epizodēs tiesneši Melnkalnes futbolistus arī nepasaudzēja, svilpei pēc kontakta neatskanot. Uz šādām situācijām asi reaģēja Melnkalnes izlases rezervistu soliņš un tribīnēs sēdošie futbolisti.

Tiesa, ap spēles 30. minūti komunikācijā ar tiesnešiem iesaistījās arī Kazakevičs. Treneris, kurš bija jau apšaubījis pāris stūra sitienus uz Latvijas izlases vārtiem, spēlētājiem uzsauca: "Jūs viņu tur bišķin padušījat arī!" Kazakevičam tika vaicāts par tukšajās tribīnēs labi dzirdamo uzsaukumu.

"Bija kādas divas trīs tādas noteikumu pārkāpumu fiksēšanas, kurās pretinieki diezgan uzstājīgi prasīja pārkāpumus. Savukārt mums bija divas trīs robežepizodes, kurās tiesnesis varēja nosvilpt, bet to neizdarīja. Prasīju, lai spēlētāji pietiekami aktīvi iesaistās komunikācijā. Domāju, pārspīlēt ar to noteikti nevajag, bet citreiz ir situācijas, kurās nedrīkst padoties un ļaut vienai no komandām – īpaši spēlēs pret Balkānu komandām, kurām tas ir raksturīgi – izdarīt pārāk lielu spiedienu uz tiesnesi un vispār uz to nereaģēt. Būtiski, lai mēs nepārspīlētu, bet citreiz pieredzējušajiem spēlētājiem ir vērtīgi izdarīt nelielu spiedienu," skaidroja treneris.

Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs sestdien, viesojoties pie Nīderlandes futbolistiem, kuri ar rezultātu 2:4 zaudēja Turcijas izlasei. Kazakevičs šobrīd vēl nebija gatavs atbildēt, vai spēlē varēs piedalīties savainotie Kaspars Dubra un Vladislavs Gutkovskis, taču atzina, ka slimības dēļ laukumā joprojām varētu nedoties Mārtiņš Ķigurs.