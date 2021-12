Kazakevičs: Nāciju līgā jāizvirza mērķi cīnīties par uzvaru katrā spēlē un arī visā grupā

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs apzinās, ka, spēlējot UEFA Nāciju līgas D grupā, par mērķi vienmēr jāizvirza cīnīšanās par uzvaru katrā spēlē un kopvērtējumā, viņš sacīja intervijā Latvijas Futbola federācijas (LFF) preses dienestam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase D līgā spēlēs pirmajā grupā un tiksies ar Andoras un Lihtenšteinas valstsvienībām, kā arī Kazahstānas un Moldovas pāra zaudētāju.

"Es no izlozēm nekad neko īpašu negaidu. Man izlozes ir tikai fakta konstatācija. Mēs gribējām būt četru komandu grupā, lai mums būtu lielāks spēļu skaits un ilgāks turnīrs. Tas piepildījās, tas, manuprāt, ir pluss. Runājot par mūsu grupu, galīgo spēku samēru varēsim noteikt tikai pēc martā paredzētajām play-out spēlēm, kurās noskaidrosies, vai spēlēsim ar Kazahstānu, vai ar Moldovu. Taču skaidrs, ka Nāciju D līgā pretinieki var būt tikai tādi, pret kuriem mums ir jāizvirza konkrēti mērķi cīnīties par uzvaru katrā atsevišķā spēlē un arī visā grupā," norādīja Kazakevičs.

"Kopumā esmu apmierināts ar izlozi, ar to, ka nokļuvām četru komandu grupā. Grupas komandu spēku samēri ir nedaudz atkarīgi arī no play-out spēļu iznākumiem. Taču jebkurā gadījumā Nāciju līgā daudz kas būt atkarīgs no mums pašiem, no mūsu spējas realizēt izveidotās iespējas, no mūsu spējas uzvarēt spēles. Pati izloze ir pilnībā okei. Šobrīd ir svarīgi sagatavoties spēlēm, izanalizēt pretiniekus un nokoncentrēties tieši uz mūsu pašu komandas spēli, uz savu sniegumu."