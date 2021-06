Kazakevičs: nav pamata nožēlot šādas spēles aizvadīšanu

Latvijas futbola izlasei mačs Diseldorfā pret spēcīgo Vācijas valstsvienību bija vērtīga pieredze, no kuras nav jābaidās, sarunā ar žurnālistiem pēc spēles atzina valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas futbola izlase pirmdien ar rezultātu 1:7 (0:5) viesos piekāpās Vācijas valstsvienībai, kura aizvadīja pēdējo pārbaudes spēli pirms 2021. gada Eiropas čempionāta futbolā.

Latvijas Futbola federācija (LFF) ar aizvadīto maču atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu, savukārt Vācijas futbola izlases rindās 100. spēli valstsvienības rindās pieredzēja vārtsargs Manuels Noeiers, kuru ar skaistu sitienu otrajā puslaikā pārspēja Aleksejs Saveļjevs.

"Esam vīlušies gan par spēli, gan rezultātu," pēc mača atzina Dainis Kazakevičs. "Neskatoties uz vairāku pamatsastāva spēlētāju iztrūkumu, gatavojāmies spēlei un cerējām izrādīt cienīgāku pretestību. Mums neizdevās tikt galā ar pretinieku diezgan agresīvo "kontrpresinga" spēli, mums izejot no aizsardzības. Mēs diezgan daudz zaudējām bumbu."

"Aizsardzības darbībās netikām līdzi ātrumiem. Šodien uz laukuma bija divas pavisam dažāda līmeņa komandas. Gan spēles saturs, gan rezultāts kopumā ataino, kāda bija meistarības starpība starp abām komandām," sprieda treneris.

Kazakevičs neslēpa, ka spēle arī atainoja problēmas aizsardzības organizēšanā, futbolistiem pieļaujot taktiskas kļūdas. Viņaprāt, arī funkcionālā gatavība Latvijas izlasei šobrīd nav augsta, ko iepriekš pierādīja jau Baltijas kausa izcīņas mačs pret Lietuvas futbolistiem.

Speciālists uzsvēra, ka īpaši pietrūkuši savainotie Jānis Ikaunieks un Kristers Tobers, bet pēdējā brīdī no pamatsastāva nācies svītrot Roberta Savaļnieka vārdu: "Roberts tika šodien gatavots uz vietu pamatsastāvā, kurā viņu iespēlējām. Šo trīs spēlētāju trūkums noteikti bija jūtams."

Tieši RFS komandas aizsarga svētdien veikts pozitīvs Covid-19 tests uz brīdi apdraudēja spēles norisi. Savaļnieks tika izolēts no komandas, bet pirmdien visi Latvijas izlases pārstāvjiem veiktie testi jau bija negatīvi.

Spēli uz maiņu veiksmīgi pastiprināja ne tikai vārtu autors Saveļjevs, bet arī Raimonds Krollis. Savukārt debiju valstsvienībā piedzīvoja 19 gadus vecais pussargs Renārs Varslavāns. Konkrētus vārdus nesaucot, Kazakevičs atzinīgi izteicās par rezervistu iesaistīšanos spēlē.

"Spēles ritējums otrajā puslaikā bija jau citādāks. Pretinieki neieslēdza tik ļoti lielu spiedienu, kad savā laukuma pusē atguvām bumbu. Priecē, ka vairāk mūsu jaunie spēlētāji uz maiņu izgāja diezgan drosmīgi. Rezultāts bija skaidrs, bet man patika, ar kādu entuziasmu viņi izgāja laukumā un izmantoja savas minūtes," atzīmēt vēlējās treneris.

Kazakevičam tika vaicāts, vai spēle pret tik stipru pretinieku bija vajadzīga gan no futbolistu pārliecības viedokļa, gan vispārējas futbola reklāmas ziņā sabiedrības priekšā.

"Domāju, ka tā viennozīmīgi bija lieliska iespēja aizvadīt spēli. Skaidrs, ka gribējām labāku rezultātu. Bet, ja mums ir bailes zaudēt, tad labāk ar nevienu tādu komandu nespēlēt. Tad arī mēs nevirzīsimies uz priekšu," arī negatīvas pieredzes vērtību uzsvēra treneris.

Kazakevičs norādīja, ka liela daļa no pašreizējās izlases kodola nav vēl valstsvienības rindās aizvadījusi 20 spēles. Tādējādi pietiekami nepieredzējušiem futbolistiem šāda pieredze lieti noder.

"Tagad "post factum" varam par to runāt pēc tāda rezultāta. Ja rezultāts būtu pozitīvāks, par to nešaubītos. Arī šobrīd nešaubos, ka arī šāda skarba pieredze ir pieredze. Mums būtiski ir izdarīt pareizos secinājumus un pēc šādas spēles paņemt pareizās mācības," klāstīja treneris, kurš neslēpa, ka slodze gan no funkcionālā, gan emocionālā viedokļa bijusi diezgan liela.

Kazakevičs arī piesauca 27. martā aizvadīto 2022. gada Pasaules kausa atlases turnīra spēli Nīderlandē, kur tika zaudēts ar rezultātu 0:2.

"Mums neizdevās līdz galam spēle pretuzbrukumos, un tik organizēti nospēlēt aizsardzībā, kā tas bija Nīderlandē. Vācijas izlase diezgan ātri izmantoja savus momentus, pretēji Nīderlandes izlasei. Domāju, šādas spēles aizvadīšanu nožēlot nav nekāda pamata," domu noslēdza treneris.

Latvijas futbola izlasi jau ceturtdien sagaida spēle Igaunijā, kur tiks noteikts Baltijas kausa uzvarētājs. Igauņi otrdien ar rezultātu 1:0 izbraukumā pieveica Lietuvas valstsvienību, bet Latvijas izlase kaimiņus no dienvidiem piektdien uzvarēja ar rezultātu 3:1. Tādējādi Latvijas izlasei Baltijas kausā triumfēt ļaus arī neizšķirts rezultāts.