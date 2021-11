Kazakevičs: Norvēģijas izlase ir sabalansētākā komanda grupā

Norvēģijas futbola izlase 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas G apakšgrupā, visticamāk, ir sabalansētākā komanda, uzskata norvēģu pretinieces Latvijas valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Latvijas vīriešu futbola izlase sestdien 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas priekšpēdējā, devītajā mačā viesosies pie Norvēģijas. G apakšgrupas mačs "Ullevaal" stadionā sāksies plkst.19, tiešraidē to translējot televīzijas kanālam TV6.

Pretinieku rindās nebūs uzbrukuma līdera Ērlinga Holanna, tāpat norvēģi treniņnometnē saskārušies ar vairākām traumām.

"Mēs katru spēli uzlūkojam tā, ka mums jābūt spējīgiem demonstrēt maksimālais sniegums un maksimāli labs rezultāts, lai varētu turpināt komandas attīstību. Mums tas ir galvenais. Visi pārējie faktori – pretinieku cīņa par kvalifikāciju, viņu noskaņojums... tas viss ir sekundāri. Koncentrējamies uz saviem uzdevumiem," Latvijas Futbola federācija (LFF) citē Kazakeviča piektdien preses konferencē teikto.

4. septembrī "Daugavas" stadionā notikušajā mačā ar 2:0 uzvarēja Norvēģija, kuras labā vārtus guva Holanns un Muhameds Eljunussi.

"No mūsu puses var teikt, ka tieši septembra spēle pret Norvēģiju mums izvērtās smaga. Pretinieki dominēja, it sevišķi pirmajā puslaikā, bija laba bumbas kustība. Jāsaka, ka ne viss no mūsu plānotā pretspēles elementos toreiz izdevās. Šajā grupā Norvēģija ir droši vien vislabāk sabalansētākā komanda," stāstīja Kazakevičs.

Treneris neslēpa, ka pirms spēles ir problēmas ar atsevišķu spēlētāju veselības stāvokli. Dažu spēlētāju gatavība spēlei ir zem jautājuma. Toties ar komandu kopā ir aizsargs Raivis Jurkovskis, kurš ģimenes apstākļu dēļ neaizvadīja pēdējo maču kluba rindās.

"Kā ierasts, pāris pirmās dienas treniņnometnē esam patālu no pilna sastāva treniņiem. Ņemot vērā, ka šoreiz pirmā spēle ir sestdienā, varu teikt, ka esam veikuši pilnvērtīgu gatavošanās darbu. Nav nekāda atvaļinājuma noskaņojuma. Skaidrs, ka spēlē mūs gaida nopietni pārbaudījumi, bet darām visu, lai komanda varētu cīnīties par uzvaru," skaidroja Kazakevičs.

Latvija izpildīt savu uzdevumu – iegūt ceturto vietu grupā – var tikai teorētiski. Latvijas futbolisti kvalifikācijas ciklu noslēgs otrdien ar spēli Gibraltārā.

"Mums vairāk jāskatās uz savu pozīciju grupā, gribas pēdējās spēles ciklā pabeigt uz pozitīvas nots. Oktobra spēles bija labas kvalitātes ziņā, bet nebija vajadzīgais rezultāts. Gribas pabeigt ciklu labā noskaņojumā," atzīmēja izlases aizsargs Kaspars Dubra.

"Katra spēle var dot punktus, nevar neņemt mūs vērā un domāt uzreiz par nākamo spēli. Saprotam, ka pirmā spēle pret norvēģiem mums nebija tā veiksmīgākā. Katrai komandai ir savi trūkumi, mums jāparāda sava labākā spēle. Darīsim visu maksimumu," turpināja futbolists.

G grupā pēc astoņām spēlēm pirmo vietu ar 19 punktiem ieņem Nīderlande, otrā ar 17 punktiem ir Norvēģija, 15 punkti ir Turcijai, 11 guvusi Melnkalne, piecus punktus iekrājusi Latvija, bet Gibraltārs joprojām ir bešā.

2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla noslēdzošajās spēlēs Latvijai būs jāiztiek bez vārtsarga Pāvela Šteinbora. Tāpat starp izsauktajiem spēlētājiem nav ilgstoši savainojumu ārstējošā pussarga Kristera Tobera, kā arī nav izsaukts Jānis Ikaunieks, kurš tikai nesen atgriezās laukumā kluba rindās. Traumas dēļ no sākotnējā kandidātu saraksta tika izņemts pussargs Daniels Ontužāns, kura vietu aizņēmis Renārs Varslavāns.

Abas izlases savā starpā tikās arī 2000. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Liepājā ar 2:1 uzvarēja Norvēģija, bet Oslo ar 3:1 pārāka bija Latvija. Abos mačos ar gūtiem vārtiem izcēlās Latvijas izlases treneru korpusā strādājušais Marians Pahars.

Latvija FIFA rangā ieņem 136. vietu, kamēr Norvēģija ir 37. pozīcijā.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās – piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022. gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21. novembra līdz 18. decembrim.

2022. gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026. gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.