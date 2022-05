Kazakevičs paziņo Latvijas futbola izlases kandidātus Nāciju līgas pirmajām spēlēm

Latvijas izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs paziņojis spēlētāju sarakstu, kas uzaicināti uz valstsvienības nometni šī gada jūnijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas valstsvienība jūnijā uzsāks UEFA Nāciju līgas 2022./2023. gada sezonas turnīru ar spēlēm mājās pret Andoru (3. jūnijā) un Lihtenšteinu (6. jūnijā), bet turpinās ar izbraukuma spēlēm Moldovā (10. jūnijā) un Lihtenšteinā (14. jūnijā).

Šoreiz komandas rīcībā būs praktiski visi labākie spēki, vairākiem futbolistiem atgriežoties ierindā pēc savainojumu sadziedēšanas. Salīdzinājumā ar marta nometni šoreiz komandā atgriezies Roberts Uldriķis, Artūrs Zjuzins, Dāvis Ikaunieks. Veselības apsvērumu dēļ komandai šoreiz būs jāiztiek bez pamatvārtsarga Roberta Ozola.

Komanda pulcēsies šī gada 29. maijā, sākot gatavošanos nometnei. Pēc divām mājas spēlēm 8. jūnijā tiks mērots ceļš uz Moldovu, pēc kā komanda atgriezīsies Latvijā 15. jūnijā.

Atšķirībā no Eiropas čempionāta un Pasaules kausa kvalifikācijas, kur visu līmeņu komandas sacenšas viena pret otru, UEFA Nāciju līga piedāvā pavisam citus izaicinājumus – sacenšanos ar sev spēkos līdzvērtīgiem pretiniekiem. Visas 55 UEFA dalībvalstis sadalītas četros spēka līmeņos, balstoties iepriekšējo gadu rezultātos. A, B un C līgās spēlē pa 16 komandām, bet D līgā ir septiņas komandas. Nomināli spēcīgākās kontinenta komandas spēlē A līgā, taču komandu atrašanās kādā no līmeņiem ir saistīta ar divus gadus seniem mačiem. Pat labi vai slikti aizvadīts pagājušais gads neietekmēja komandu atrašanos UEFA Nāciju līgas konkrētā līmenī.

Latvijas izlase UEFA Nāciju līgā ielozēta vienā grupā ar Moldovu, Lihtenšteinu un Andoru. Grupas uzvarētājs automātiski kvalificēsies dalībai C līgā turnīra nākamajā sezonā. Iepriekš turnīrā tika izspēlētas arī Eiropas čempionāta finālturnīra ceļazīmes, savukārt par gaidāmo UEFA Nāciju līgas sezonu šāda lēmuma vēl nav. UEFA iepriekš paudusi gatavību apstiprināt Euro 2024 reglamentu līdz šī gada jūnijam. Pēc UEFA lēmuma kļūs zināms, vai arī D līgas komandas pretendēs uz automātisku EČ finālturnīra ceļazīmi, kā tas bija 2018./2019. gada sezonā ar Euro 2020 finālturnīru.