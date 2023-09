Kazakevičs pēc sagrāves: starpība meistarībā šobrīd ir milzīga

Starpība meistarībā ir milzīga - pēc sagrāves 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Horvātijas futbola izlasi atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs, kura vadītā komanda četros mačos piedzīvojusi četrus zaudējumus un guvusi trīs vārtus.

Latvijas izlase savā ceturtajā mačā "Euro 2024" kvalifikācijā piektdien Rijekā ar 0:5 piedzīvoja sakāvi cīņā ar Horvātiju. Latvija ir viena no sešām komandām, kas šajā kvalifikācijā nav guvusi nevienu punktu. Nākamo maču Latvija aizvadīs jau pirmdien, kad Rīgā uzņems Velsas valstsvienību.



"Domāju, šodien acīmredzami bija tas, ka laukumā tikās divas absolūti dažādas komandas, visos komponentos. Mums neizdevās tas plāns, par kuru bijām vienojušies. Gribējām diezgan cieši kompakti spēlēt centrālajā zonā, aktīvi sagaidīt pretinieku kustību ar bumbu, pārtvert piespēles un veidot pretspēli, bet diemžēl pretinieki ļoti ātri kustināja bumbas, mainīja malas, apspēlēja viens uz viens... Pietrūka mums kompaktuma. Nepietiekami labi drošinājām viens otru. Divi ātri vārti... Šodien nenospēlējām savu labāko spēli. Starpība meistarībā šobrīd ir milzīga šeit," pēc spēles preses konferencē atzina Kazakevičs.

"Mēs skaidri apzinājāmies pretinieku spēku. Zinājām, ka viņu ir pārsvars tieši centrālajā zonā var būt ļoti liels, ja mēs nemeklēsim risinājumus, kādā veidā pārvarēt šo centrālo zonu. Raimonda [Kroļļa] opcija kā malējam pussargam pie diezgan izteikta aizsardzības modeļa? Nu, es viņu tur neredzu. Pie kāda uzbrūkošāka modeļa – varbūt," Kazakevičs komentēja taktiskās nianses. "Protams, ka bija varianti. Viens no tiem ir mēģināt nospēlēt drošāk un agresīvāk, to pašu 4-4-2 un cerēt, ka divi centra pussargi tiks galā ar to apjomu, ko piedāvās pretinieks. Mums tas diemžēl neizdevās arī ar trim centra pussargiem. Mēs gribējām, lai viens no malējiem centra pussargiem ļoti aktīvi palīdz malās situācijās divi pret divi. Bet diemžēl mums ļoti daudz nācās saskarties ar situācijām, ka mūsu pussargi nepaspēja tajās zonās palīdzēt."

Pēc spēles ar Velas izlasi Latvijai vēl atliks mači oktobrī pret Armēniju (mājās) un Turciju (viesos), bet "Euro 2024" atlasi valstsvienība noslēgs Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī ar spēli Rīgā pret Horvātiju.