Kazakevičs pirms spēles Lihtenšteinā domājis par lielu spēlētāju rotāciju sākumsastāvā

Ņemot vērā saspringto grafiku ar četrām spēlēm nepilnās divās nedēļās, Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pieļāvis lielu spēlētāju rotāciju sākumsastāvā pirms mača pret Lihtenšteinu, tomēr izvēlējies stabilitāti, kas devusi augļus.

Latvijas futbolisti otrdien UEFA Nāciju līgas jūnija sabraukumu noslēdza ar uzvaru viesos 2:0 (2:0) pār Lihtenšteinu, ko pirms tam mājās izdevās pieveikt ar 1:0. Latvijas izlase ar maksimāli iespējamiem 12 punktiem četrās spēlēs ir vājākās jeb D līgas pirmās grupas līdere un praktiski sev nodrošinājusi pakāpšanos uz C līgu. Atlikušās divas spēles D līgas pirmajā grupā Latvija aizvadīs septembrī – viesos pret Andoru un mājās pret Moldovu.

"Domāju, ka Lihtenšteinai mājās klājās grūtāk nekā Rīgā. Komanda fiziski nebija tik svaiga kā Rīgā un mums palīdzēja tas, ka te ir labāka laukuma kvalitāte, līdz ar to nedaudz ātrāk varējām spēlēt ar bumbu, kas radīja zināmas problēmas Lihtenšteinas izlasei aizsargājoties," par saspringtā grafika niansēm sacīja Kazakevičs.

Abus vārtus Latvijas izlases labā pirmā puslaika vidū ar astoņu minūšu intervālu guva Vladislavs Gutkovskis. Pēc iegūtā 2:0 pārsvara Latvijas izlase nedaudz mazināja tempu, lai gan turpināja kontrolēt cīņas gaitu. "Mēs spēlējām tā kontrolētāk, mēģinājām pretiniekam neļaut atgriezties spēlē, lai neveidotos pārāk daudz brīvu zonu, tajā pašā laikā turpinājām daudz uzbrukt, mums bija momenti gūt trešos vārtus. Vienā no momentiem ar VAR palīdzību arī atcēla golu. Skaidrs, ka pēc tam, kad ieguvām komfortablu vadību 2:0, mēs centāmies nospēlēt drošāk, kontrolēt vairāk bumbu, kas ietekmēja to, ka bumba nekustējās tik ātri, kā to gribētos, lai izveidotu brīvākus vārtu gūšanas momentus."

"Sākumu gaidīju grūtu, jo pretinieks bija arī sākumā svaigāks. Redzējāt, ka viņi diezgan agresīvi sāka spēli, asi nospēlēja divcīņās pret mums. Bija gatavi mobilāk spēlēt mums līdzi. Tiklīdz parādījās brīvākas zonas un viņi vertikālajās piespēlēs neuzspēja viens otru drošināt, tad parādījās vārtu gūšanas momenti. Protams, ka pēc 2:0 gaidījām gan mēs, gan līdzjutēji nākamos vārtos. Momenti, lai tos realizētu bija, bet skaidrs, ka mēs visu spēli kontrolējām, un pretinieks pat nevienu sitienu vārtu rāmī neizdarīja. Ceturtā spēle ir ceturtā spēle arī mums. Centāmies nospēlēt drošāk, sagatavot vairāk tos momentus, kaut gan citreiz vajadzēja saasināt spēli vairāk," skaidro Kazakevičs.

Gutkovskis otrā puslaika sākumā trešo reizi raidīja bumbu vārtos, tomēr mirkli vēlāk VAR un galvenais tiesnesis atcēla vārtu guvumu, jo ar roku – pēc soģu domām – pirms tam nospēlēja Roberts Savaļnieks. Ja Gutkovska vārtu guvumu ieskaitītu, tā būtu pirmā reize mūsdienu Latvijas futbolā, kad kādam futbolistam izdodas gūt trīs vārtus kādā no UEFA vai FIFA rīkotajiem turnīriem.

Kazakevičs līdz pat 87. minūtei laukumā turēja abu divu vārtu autoru Gutkovski, tomēr treneris uzsvēra, ka nav domājis par futbolista "hat trick". "Nē, te ir jautājums par slodzēm. Roberts Uldriķis nospēlēja vairāk minūtes kopā nekā Gutkovskis iepriekšējās trijās spēlēs un tieši funkcionāli Roberts izdarīja labu darbu, fantastisku piespēli iedeva Gutkovskim, tā kā jautājums par funkcionālo stāvokli, kurš vairāk saguris. Mani šīs sērijas, "hattriki", statistika īpaši neinteresē spēles laikā."

Lai gan Latvijas izlasei ir ļoti saspringts grafiks, Kazakevičs izvēlējās nemainīt sākumsastāvu, lai gan tas ticis apsvērts. Tomēr, kā jau viņš sacīja pirms mača, šajā jūnija sabraukumā izdevies izvairīties no traumām un visi futbolisti ir labā formā.

"Pirms pēdējās spēles bija iekšēji liela diskusija, kuru stratēģiju izvēlēties, - vai veikt masīvāku spēlētāju rotāciju un paļauties uz svaigākiem spēlētājiem uz ceturto spēli, vai dot iespēju tam sastāvam, kas nospēlēja ļoti labi iepriekšējo spēli. Nospēlēja kvalitatīvi un sajuta gan to uzvaras emociju, gan vārtu gūšanas emocijas pret stipru pretinieku. Izšķirošais moments bija tas, ka redzējām, kā spēlētāji atjaunojas. Redzējām, ka neviens nav traumēts, visi ir gatavi spēlēt un tāpēc nolēmām, ka šobrīd dosim iespēju potenciāli spēcīgākajam spēlētāju virknējuma spēlēt, bet tos spēlētājus, kuri ir svaigāki, izmantosim otrajā puslaikā, kad arī pretinieks būs paguris," lēmumu pamatoja treneris.