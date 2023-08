Kazakevičs uz izlasi atkal izsauc Dubru un Zviedri, būs arī divi debitanti

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pirms septembrī gaidāmajiem Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem izsaucis aizsargu Kasparu Dubru un vārtsargu Krišjāni Zviedri, turklāt komandā būs arī divi debitanti, vēsta Latvijas Futbola federācija.

Latvijas valstsvienību gaida divas spēles 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ietvaros. 8. septembrī Latvija izbraukumā samēros spēkus ar spēcīgo Horvātiju, bet 11. septembrī "Skonto" stadionā Rīgā Latvija uzņems Velsu.

Savainojumu dēļ šoreiz komandai nevarēs palīdzēt divi sākumsastāva spēlētāji Vladislavs Gutkovskis un Raivis Andris Jurkovskis. Abi klubu rindās guvuši nopietnas traumas, kuru dēļ šoruden izlasei palīdzēt nevarēs.

Latvijas izlases kandidātu sarakstā šoreiz atgriezušies divi futbolisti: aizsargs Kaspars Dubra un vārtsargs Krišjānis Zviedris. Abi jūnijā bija bez spēļu prakses un izlaida iepriekšējo nometni. Pirmo reizi uz izlasi uzaicināti aizsargi Kirils Iļjins un Dāvis Dāvids Sprūds. Pēdējais kopš 2019. gada spēlē Luksemburgas čempionātā un šovasar pievienojās Luksemburgas čempionvienībai "Swift Hesperange", piedaloties tās rindās arī Eirokausu mačos. UEFA Eiropas Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā viņš palīdzēja savai komandai pārvarēt Velsas "The New Saints" pārākumu, bet trešajā kvalifikācijas kārtā viņa komanda piekāpās "Struga" no Ziemeļmaķedonijas. Līdz šim Sprūds Latvijas izlasi pārstāvējis tikai jauniešu vecumā. U-21 izlases rindās viņš aizvadīja četras spēles 2019. un 2020. gadā, visas no tām bija D. Kazakeviča vadībā. Tikpat spēļu Latvijas U-21 izlases rindās paguvis aizvadīt arī "Riga FC" aizsargs Kirils Iļjins.

Sakrātās brīdinājumu normas dēļ spēli Horvātijā būs jāizlaiž Latvijas izlases kapteinim Kristeram Toberam, kurš šovasar spēra nākamo soli karjerā un pārcēlās no Polijas un Šveices Superlīgas klubu Cīrihes "Grasshopper". No 2004. līdz 2006. gadam šajā klubā spēlēja cits Latvijas izlases futbolists Igors Stepanovs.

Latvijas izlase pulcējas kopā svētdien, 3. septembrī, un gatavosies spēlēm Latvijā. Trešdien, 6. septembrī, Latvija mēros ceļu uz Horvātiju, 9. septembrī komanda atgriezīsies Latvijā.