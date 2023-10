Keina dublis pret Itāliju ieved Anglijas izlasi 'Euro 2024' finālturnīrā

Anglijas futbola izlase otrdien Londonā Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas C grupas mačā revanšējās Itālijai par zaudējumu iepriekšējā EČ finālā un iekļuva finālturnīrā, bet otrā grupas cīņā Ukraina viesos apspēlēja Maltu.

Anglija apspēlēja Itāliju ar 3:1 (1:1).

Pirmie vārtus guva itāļi, 15.minūtē vārtus iesitot Džanlukam Skamakam.

Mājinieki atbildēja ar trim vārtiem, divus gūstot Harijam Keinam. Vispirms viņš 32.minūtē pēc Džovanni di Lorenco pārkāpuma realizēja 11 metru soda sitienu, sitot bumbu vārtu augšējā labajā stūrī, bet 77.minūtē panāca 3:1. Savukārt 57.minūtē pēc Džūda Belingema piespēles otros vārtus Anglijas labā guva Markuss Rašfords.

16 - Jude Bellingham has been directly involved in 16 goals in 13 appearances between @realmadriden (10 goals and 3 assists in 10 games) and England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (1 goal and 2 assists in 3 games) since the start of this season. Wonder. pic.twitter.com/nc3choWian