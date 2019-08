Koņevs: Šajās spēlēs visu izšķirs spēlētāju funkcionālā gatavība

Abās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēlēs lielākā nozīme būšot spēlētāju funkcionālajai sagatavotībai, pirms otrdien gaidāmā mača pret Helsinku HJK "Riga" futbola kluba mājaslapā citēts galvenais treneris Mihails Koņevs.

Rīdzinieki UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā tiksies ar Somijas klubu Helsinku HJK, bet uzvaras gadījumā "play off" jeb pēdējā kārtā pirms pamatturnīra nāksies spēkoties ar "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas.

"Pie šāda grafika, protams, nav viegli. Tagad spēle, pēc tam Latvijas virslīgā cīņa pret RFS, pāris dienas un dodamies uz Somiju, bet tālāk jau mačs Liepājā. Psiholoģijai būs ļoti liela nozīme, jo šobrīd arī jāsaprot, kā pareizi rotēt ar sastāvu," par saspringto spēļu grafiku stāstīja Koņevs.

"Čempionātā daudz ietekmē leģionāru limits. Ja izdosies sasniegt rezultātu pret RFS un Liepāju, tad nokļūsim ļoti labās pozīcijās cīņā par Latvijas čempiontitulu, tāpēc arī nedrīkstam aizmirst par šīm spēlēm," kluba mājaslapā citēts speciālists. "Vienā sastāvā spēlēt visu laiku ir grūti. Ļoti svarīgi, lai arī paši spēlētāji šo situāciju pareizi saprastu."

Tāpat rīdzinieku treneris neslēpa, ka pretinieki jau ir izpētīti. "Esam noskatījušies un izanalizējuši četras HJK spēles. Tā ir laba, starptautiska līmeņa komanda. Var teikt, ka Eiropas vidusmēra komanda," pretiniekus raksturoja Koņevs. "Ļoti labi un kompakti spēlē aizsardzībā. Ir arī individuāli spēcīgi futbolisti. Šobrīd čempionātā komanda ir piektajā vietā, bet ļoti labi cīnījās pret Serbijas čempioni "Crvena Zvezda", kurai patiešām neklājās viegli."

"Šajās spēlē daudz izšķirs tas, kura komanda funkcionāli būs labāk gatava šai cīņai. Nedrīkst pieļaut muļķīgas kļūdas. Uzskatu, ka mums ir labas iespējas tikt tālāk," cerību pilns bija "Riga" stūrmanis.

"Mums vēl nav tik liela pieredze Eiropas līmenī. Nedomāju, ka liela nozīme ir tam, vai pirmā spēle ir mājās vai viesos," norādīja treneris. "Protams, ka mēs centīsimies gūt pēc iespējas vairāk vārtus jau pirmajā mačā, taču ļoti svarīgi ir arī neielaist tos. Pats esmu daudz spēlējis šajā stadionā. Visu cieņu, ka šis stadions atkal ir sagatavots futbola spēļu aizvadīšanai."

Treneris gan uzsvēra, ka aizvadīt spēles citā stadionā nav tik viegli, jo spēlētājiem, tomēr nedaudz ir jāaprod ar jaunajiem apstākļiem. "Uzskatu, ka šeit ir jāaizvada daudz treniņu, lai pilnībā pierastu pie visiem izmēriem, daudz ietekmē skrejceļš, kas ir starp tribīnēm un laukumu. Mēs vienalga izdarīsim visu iespējamo, lai savu skatītāju priekšā izcīnītu uzvaru," kaujinieciski noskaņots bija Koņevs.

Iepriekš jau ziņots, ka "Riga" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā divu spēļu summā spēlēja neizšķirti 4:4 ar Polijas čempioniem Glivices "Piast", tomēr, spēlējot viesos tika gūti vairāk vārti, līdz ar to trešo kārtu sasniedza rīdzinieki.

Pirms dalības Eiropas līgas kvalifikācijā "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā nepārvarēja Īrijas kluba "Dundalk" pretestību, jo divu spēļu summā tika piedzīvots zaudējums "pendelēs".