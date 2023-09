'Kosova ir Serbija' – Rumānijā fanu dēļ aptur 'Euro 2024' kvalifikācijas maču

Līdzjutēju nekārtību dēļ otrdien Bukarestē tika apturēts 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačs starp vietējo Rumāniju un Kosovu.

Rumānijas un Kosovas izlases Bukarestē otrdien aizvadīja kvalifikācijas cikla I grupas sestās kārtas maču. Tomēr jau 18. minūtē spēle tika apturēts, jo rumāņu līdzjutēji provokatīvi kliedza saukļus "Serbija, Serbija!" un demonstrēja plakātu ar uzrakstu "Kosova ir Serbija".

Francijas tiesnesis Villijs Delažo aizsūtīja futbolistus uz ģērbtuvēm, un mačs tika apturēts uz 50 minūtēm.

Kosovo players WALK OFF the pitch vs Romania after fans chant 'Kosovo is Serbia'

Kosovo's Euro 2024 qualifier against Romania was halted after Romanian fans were heard chanting 'Kosovo is Serbia'. pic.twitter.com/XUNiipegNI