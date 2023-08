Krollis ar filigrānu 'pendeli' palīdz 'Spezia' sasniegt nākamo Itālijas kausa kārtu

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Raimonds Krollis pirmdien realizēja 11 metru pēcspēles sitienu, kas palīdzēja viņa pārstāvētajai "Spezia" komandai iekļūt Itālijas kausa trešajā kārtā.

Kausa izcīņas otrajā kārtā "Spezia" savu skatītāju priekšā ar 3:2 (1:0) uzvarēja citu Itālijas B sērijas klubu "Venezia". Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 2:2, pagarinājumā vārti netika gūti, bet "pendelēs" ar 4:3 virsroku guva "Spezia". Komanda nu iekļuvusi Itālijas kausa 1/16 finālā, kur novembrī pretī stāsies A sērijā spēlējošais "Sassuolo" klubs.

Krollis pirmdien laukumā nāca uz maiņu 85. minūtē, kad rezultāts bija jau 2:2. No spēles viņam gūt vārtus neizdevās, taču pēcspēles sitienos latvietis tika sūtīts kā pirmais, turklāt viņš sēriju atklāja ar skaistu sitienu vārtu devītniekā.

Pēcāk uzvaru nesošo "pendeli" realizēja Simone Bastoni.

