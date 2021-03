Krollis un Lemajičs gūst pa diviem vārtiem, 'Valmierai' sezonas ievadā uzvarot RFS

"Valmieras" komanda svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionāta pirmās kārtas noslēdzošajā spēlē viesos ar rezultātu 3:2 (1:1) pārspēja RFS.

Valmieriešiem ar diviem vārtiem savā pirmajā oficiālajā spēlē Vidzemes klubā izcēlās uzbrucējs Raimonds Krollis. Rīdziniekiem ar diviem vārtiem atbildēja Darko Lemajičs.

Krollim šī bija zīmīga spēle, jo mačs norisinājās Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā, kur 19 gadus vecais futbolists spēra savus pirmos soļus virslīgas čempionātā, pārstāvot "Metta" komandu. Starpsezonā Krollis pievienojās Tamaza Pertijas vadītajai komandai un jau pirmajā oficiālajā spēlē bija "Valmieras" kapteinis.

RFS maču iesāka jaudīgi, jau spēles trešajā minūtē panākot 1:0. Rīdzinieku pirmo uzbrukumu izveidoja Emersons Deuslesiānu, kurš ielauzās soda laukumā un piespēlēja Lemajičam - serbu uzbrucējs atlika vien no pāris metriem ieraidīt bumbu mērķī.

Valmierieši pamazām iespēlējās un bumba arvien biežāk atradās arī otrā laukuma pusē, kas 42.minūtē deva rezultātu. Šajā epizodē Krollis ar galvu piespēlēja soda laukuma vidū, taču Tomislavs Šaričs neveikli atsita bumbu atpakaļ valmierietim uz kājas, latviešu uzbrucējam triecot to vārtos - 1:1.

Jau otrā puslaika pirmajā minūtē Džibrils Gejs rupji pārkāpa noteikumus par nesen savainojumu izārstējušo Lukasu Villelu, par to saņemdams brīdinājumu. Piecas minūtes vēlāk Gejs ar sitienu no soda laukuma līnijas raidījuma bumbu RFS vārtos un panāca 2:1 vidzemnieku labā, bet vēl pēc pusotras minūtes otrā laukuma galā Sedriks Kuadio sita nedaudz garām kreisajam vārtu stabam.

Ātrais futbols turpinājās un pēc Leonela Strumijas kļūdas 60.minūtē valmieriešiem izveidojās nospiedošs pārspēks RFS soda laukumā, kas ļāva Krollim panākt 3:1, latviešu uzbrucējam triecot bumbu zem pārliktņa. Pirms tam iepriekšējā uzbrukuma epizodē Daisuke Jokota trāpīja pa rīdzinieku vārtu stabu.

Spēles 64.minūtē RFS vienus vārtus atguva. Pēc Aleksandrs Solovjova piespēles Elvis Stuglis ar galvu pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, kur kāju pielika Lemajičs - 2:3.

Pamatlaika priekšpēdējā desmitminūtē pēc Geja sitiena Vitauts Čerņausks pārcēla bumbu pāri pārliktnim un neļāva pretiniekiem nostiprināt savu vadību.

RFS pēdējo minūšu uzbrukumi cieta neveiksmi, tāpat savas pretuzbrukumu iespējas neizmantoja "Valmieras" futbolisti. Pēdējās sekundēs pēc stūra sitiena valmierieši izsita bumbu no vārtu līnijas.

RFS pērn virslīgā ieņēma otro vietu, bet "Valmiera" pirmoreiz izcīnīja bronzas medaļas, kā arī kvalificējās Eiropas kausu sezonai.

No ārvalstu klubiem piesaistīts lietuviešu vārtsargs Vītauts Čerņausks, gambiešu pussargs Alfusenejs Jata, Burundi uzbrucējs Bonfīss Kalebs Bimenimana, pussargi Jovans Popzlatanovs un Darko Micevskis no Ziemeļmaķedonijas, no pašmāju vienībām - pussargs Lukass Villela no "Ventspils" un aizsargs Elvis Stuglis no "Riga".

Īsi pirms sezonas sākuma RFS paziņoja, ka vārtsargs Valentīns Raļkevičs, kurš komandai pievienojās sagatavošanās posma sākumā, pārstāvēs "Daugavpili". Savukārt RFS sastāvā ar līgumu, nevis īres tiesībām spēlēs brazīlietis Emersons.

Kluba rindās vairs nebūs vārtsargs Kaspars Ikstens, kā arī pussargs Mihails Babičevs. Savukārt "Daugavpilij" līdz sezonas beigām izīrēts pussargs Juki Ogaki un centra aizsargs Adamā Dumbijā.

Tikmēr "Valmiera" pastiprinājusi sastāvu ar vārtsargu Reini Reinholdu, aizsargu Viktoru Aleksandrovu no Kazaņas "Rubin", pussargiem - Svjatoslavu Kožedubu no Maskavas "Spartak", ukraini Ivanu Želizko, Jēkabu Lagūnu no RFS un kolumbieti Kamilo Markesu. Uzbrukumā piesaistīts talantīgais Raimonds Krollis no "Metta", Maksims Toņiševs no RFS un Daisuke Jokota no Vācijas kluba Jēnas "Carl Zeiss".

Rīgas klubs pirmssezonas spēļu ciklu pirms nedēļas noslēdza ar 3:1 uzvaru pār "Daugavpili". Pirms tam ar 4:0 tika pārspēts Jūrmalas "Spartaks", ar 7:0 - "Metta". Latvijā RFS pārbaudes spēļu sēriju sāka ar "Metta" (4:0), "Valmieru" (1:1) un Jūrmalas "Noah" (1:0), bet Turcijas pilsētā Belekā ar 1:0 tika pieveikta Taškentas "Lokomotiv", bet ar ar 3:1 uzvarēta Krievijas trešās līgas komanda Vladikaukāza "Alaņija".

Arī "Valmiera" ir krietni gatavojusies sezonai, aizvadot daudz pārbaudes spēļu. Pēdējā no tām pirmdien Rēzeknē ar 2:0 tika uzvarēta "Daugavpils" vienība. Aizvadītajā nedēļā "Valmieras" dublieri piekāpās "Metta" (0:7), bet pieredzējušo mačā "Valmiera" uzvarēja ar 4:0.

Iepriekš Vidzemes komanda treniņnometnē Turcijas pilsētā Belekā ar 1:0 uzvarēja Latvijas izlases pussarga Andreja Cigaņika pārstāvēto Luhanskas "Zorja", spēlēja 1:1 ar Uzbekistānas superlīgas komandu "Qizilqum" un Ukrainas premjerlīgas vienību "Ļviv", kā arī 'piedzīvoja zaudējumus pret Krievijas pēc spēka otrās līgas komandu "Akron" (1:6) un Kaspara Dubras pārstāvēto Ukrainas premjerlīgas klubu "Oleksandrija" (1:3).

Iepriekšējā sezonā pirmajās divās spēlēs uzvarēja RFS (4:0 un 5:2), bet trešajā tika fiksēts neizšķirts 2:2.

Jau ziņots, ka čempionāta priekšvakarā Latvijas Futbola federācija (LFF) atsauca Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" komandas licenci dalībai turnīrā.

Tādējādi 2021.gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlēs pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils".

Latvijas futbola virslīga šosezon svin savu 30.gadskārtu.

Arī šosezon futbola cienītāji varēs tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās būs pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.