Latvijas čempione telpu futbolā 'Riga' papildina sastāvu ar titulēto Rikardinju

Latvijas čempionvienībai telpu futbolā "Riga" pievienojies portugālis Rikardinju, kurš sešas reizes saņēmis pasaules labākā telpu futbolista balvu, otrdien pavēstīja komanda.

37 gadus vecais portugālis tika atzīts par pasaules labāko telpu futbolistu 2010., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā.

Viņš vairākus gadus bijis Portugāles izlases kapteinis un kopā ar valstsvienību 2018.gadā triumfēja Eiropas meistarsacīkstēs, bet 2021.gadā kļuva par pasaules čempionu.

Rikardinju piecas reizes Lisabonas "Benfica" rindās izcīnījis Portugāles čempiontitulu, kā arī sešas reizes kļuva par Spānijas čempionu ar "Inter Movistar" vienību.

"Riga" šovasar piesaistījusi arī šogad UEFA Čempionu līgā ceturto vietu izcīnījušo brazīlieti Seržiu de Amorimu jeb Seržinju un viņa tautieti Tallesu Flauzinju, kā arī 2016.gadā Pasaules kausā uzvarējušo argentīnieti Konstantino Vaporaki.

"Riga" jaunās sezonas Čempionu līgas turnīra priekšsacīkšu kārtas sacensības uzņems savā laukumā un spēlēs vienā apakšgrupā ar Nahčivanas "Araz" no Azerbaidžānas, Rēgensburgas "Jahn" no Vācijas un Stambulas "Šišli" no Turcijas.

Priekšsacīkšu kārtas turnīri risināsies no 22. līdz 27.augustam. Pamatkārtā iekļūs apakšgrupu pirmo vietu ieguvēji un labākā no otro pozīciju ieguvējām.

Pagājušās sezonas "Optibet" telpu futbola virslīgas čempionāta finālsērijā "Riga" ar 3-1 uzvarēja "RFS Futsal" komandu. Iepriekš šis klubs startēja ar nosaukumu "Petrow" un pērn Čempionu līgā pirmoreiz sasniedza pamatkārtu.